Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 18:56

Места, где город заканчивается и начинается выживание: 7 крупнейших трущоб планеты

Дхарави, Кибера и Росинья: где находятся самые густонаселённые трущобы планеты

По неофициальным картам мегаполисов есть пустоты — районы, где живут миллионы без базовых удобств. Их называют трущобами, тауншипами, фавелами; для одних это "тур любопытства", для других — каждый день на грани выживания. Этот материал — о крупнейших поселениях на разных континентах: где они находятся, чем живут и почему посещать их стоит только осознанно и с уважением к местным сообществам.

Что такое трущобы и почему они появляются

Трущобы возникают там, где города растут быстрее, чем жильё и инфраструктура. Ключевые факторы: низкая доступность жилья, безработица, исторические травмы (апартеид, колониальное наследие), миграция в поисках заработка. Внутри формируется "параллельная" экономика — от переработки отходов и пошива одежды до мелких сервисов. Контрасты максимальны: рядом с деловыми кварталами — районы без канализации, регулярного вывоза мусора и безопасной питьевой воды. Часть таких районов частично открылась для организованных визитов, но большинство остаются небезопасными для самостоятельных прогулок.

Где крупнейшие трущобы и как они устроены

  1. Дхарави (Мумбаи) — "город в городе" с плотной застройкой и тысячами малых производств: сортировка пластика и металла, швейные мастерские, окраска тканей. Неформальная экономика здесь — основной якорь, поэтому программы переселения встречают сопротивление: люди боятся потерять работу и связи.
  2. Кибера (Найроби) — лабиринт улочек, где соседствуют брезентовые навесы, жестяные листы и саманные стены. Доходы — менее пары долларов в день, нехватка воды и туалетов, риски инфекций.
  3. Фавелы Рио — Росинья и Санта-Марта — отличаются присутствием культурных инициатив и сравнительно развитой "городской" жизнью (интернет, кафе, школы), но остаются территориями неформальных правил; визиты только с локальными гидами.
  4. Кейп-Флэтс (Кейптаун) — наследие принудительных переселений времён апартеида: высокая преступность, отсутствие туристической инфраструктуры и запреты на съёмку в ряде зон.
  5. Мансият Насир (Каир) — "город сборщиков мусора", где целые кварталы живут переработкой отходов.
  6. Макоко (Лагос) — "плавучая" община на сваях без централизованных коммуникаций.
  7. Оранджи-Таун (Карачи) — зона с многолетним дефицитом базовых услуг; в последние годы идут программы улучшения, но вызовы сохраняются.

Сравнение

Локация

Город / страна

Оценка населения

Особенности

Посещение

Дхарави

Мумбаи, Индия

≈ 1 000 000

Плотная "цеховая" экономика, дефицит санузлов

Только с гидом

Кибера

Найроби, Кения

0,2-1,0 млн

Вода и санитария в дефиците, криминальные риски

С локальным сопровождающим

Росинья

Рио, Бразилия

70-200 тыс.

Турмаршруты, панорамы, активные сообщества

Организованные туры

Санта-Марта

Рио, Бразилия

десятки тыс.

Культурные программы, уличное искусство

С гидом

Кейп-Флэтс

Кейптаун, ЮАР

≈ 2 млн

Высокая преступность, нет турмаршрутов

Не рекомендуют

Мансият Насир

Каир, Египет

≈ 250 тыс.

Переработка отходов, "экономика мусора"

Организованные визиты

Макоко

Лагос, Нигерия

сотни тыс.

Деревня на воде, отсутствие коммуникаций

Только с лодочниками

Оранджи-Таун

Карачи, Пакистан

≈ 2,4 млн

Улучшают инфраструктуру, остаются риски

Нет стандартных туров

Советы шаг за шагом

  1. Оцените целесообразность. Трущобы — не "аттракцион". Цель визита должна быть образовательной или исследовательской, а не развлекательной.
  2. Выберите проверенного оператора. Ищите локальных гидов с разрешениями и маршрутами, согласованными с общиной. Избегайте "самостийных" экскурсий.
  3. Подготовьтесь медицински. Путешественнику пригодятся страховка (travel insurance), базовые прививки (гепатит A/B, тиф, столбняк по рекомендации врача), репелленты, антисептик.
  4. Одевайтесь нейтрально. Закрытая удобная обувь, без брендированных логотипов и ювелирных изделий. Минимум техники на виду.
  5. Следуйте этике. Не фотографируйте людей и "чувствительные точки" без явного согласия. Не раздавайте деньги адресно — лучше поддержать местные инициативы через гида.
  6. Логистика и время. Прибывайте днём, уходите до заката. Держитесь отмеченных кварталов; ночью и в дождь — табу.
  7. Связь и деньги. Локальная SIM/eSIM, офлайн-карты, небольшие наличные; не доставайте кошельки демонстративно.
  8. Безопасность. Идите группой, слушайте гида, держите руки свободными, рюкзак — спереди, документ — копия, оригинал в сейфе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Самостоятельно идти "посмотреть контрасты" → Потеря маршрута, грабёж → Только с местным гидом и днём.
  2. Снимать людей крупным планом → Конфликт с общиной → Спрашивать разрешение, снимать общий план/городские виды.
  3. Поехать без страховки и базовой аптечки → Риск медицинских расходов → Полис + аптечка (антисептик, пластыри, ORS).
  4. Демонстрировать дорогую технику → Целевой интерес у карманников → Смартфон в чехле, камеру прятать/использовать точечно.
  5. Игнорировать гигиену → Расстройства ЖКТ, инфекции → Антисептик, пить только бутылированную воду, street-food — с осторожностью.

Плюсы и минусы такого опыта

Плюсы

Минусы

Понимание реального города, а не "открыточного"

Риски безопасности, стресc

Контакт с локальными инициативами и ремёслами

Ограничения на фото/съёмку

Возможность поддержать общину

Сильные запахи, антисанитария, эмоциональная тяжесть

А что если… передумать?

Если сомневаетесь — замените "тур в трущобы" на посещение социальных проектов, музеев городской истории, уличных арт-программ или смотровых площадок, которые рассказывают про город без нарушения приватности жителей. Это безопаснее, а вклад можно сделать через донаты местным НКО.

