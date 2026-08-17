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Слизень
Слизень
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Иван Трухин Опубликована сегодня в 9:57

Ручной сбор и народные средства против слизней: агрономы оценили рабочие приемы

Слизни обычно вылезают туда, где сыро, тесно и есть чем поживиться. После тёплого дождя они за ночь успевают пройтись по клубнике, салату, капусте и молодым всходам так, что утром на листьях уже дырки и следы слизи. Если участок зарос, почва всё время мокрая, а под досками и сорняками полно укрытий, моллюски чувствуют себя как дома. И тогда борьба идёт уже не за отдельные грядки, а за весь урожай.

"Слизни особенно быстро расползаются там, где им оставили тень, влагу и укрытия. Ручной сбор даёт результат только при регулярности, а барьеры и ловушки работают лучше, если участок не превращён в склад досок, сорняков и мокрой листвы. Когда популяция уже выросла, одними мягкими приёмами проблему обычно не закрыть. Тогда приходится сочетать сбор, ловушки, преграды и препараты".

Эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Почему слизни заводятся на участке

Для слизней нужны две вещи: еда и сырое укрытие. На даче с этим обычно без беды, потому что сочные листья, ягоды и молодые побеги для них — готовый стол. Если участок низкий, после дождя долго не просыхает, а грядки стоят густо, моллюски быстро осваиваются.

Часто хозяева сами создают им удобные условия. Сюда входят частые поливы, дождевание, плотная посадка, слабая обрезка, сорняки и кучки старого хлама. Под досками, плиткой и в сырой траве слизни днём прячутся, а ночью выходят кормиться.

Тёплое и дождливое лето только подталкивает их численность вверх. Чем больше слизней на участке, тем заметнее ущерб, и он идёт не только по листьям. Они объедают надземную часть растений, а у рассады могут перетирать стебли до гибели.

Какой вред они наносят посадкам

Слизни выедают в листьях, ягодах и плодах широкие пустоты. У капусты, салатов, тыквенных и садовой земляники после их ночной работы остаются рваные края и склизкие следы. Цветы вроде хосты, петунии, георгинов и душистого горошка тоже достаются им без особых церемоний.

Проблема не только в дырках. Моллюски оставляют слизь, переносят грибки и бактерии, а повреждённые участки потом быстро загнивают. Поэтому один вред тянет за собой другой, и урожай теряет товарный вид почти на глазах.

Особенно тяжело приходится молодым растениям. У рассады стебли нежные, и слизень способен просто перетирать их своей тёркой. После такого куст уже не всегда поднимается, даже если его вовремя заметили.

Рабочие способы борьбы

Самый простой путь — ручной сбор. Делать это удобнее рано утром, после росы, поздним вечером или в тёплую пасмурную погоду с моросью. В это время слизни выходят кормиться, и их легче заметить на грядках с капустой, салатом, клубникой и другими любимыми культурами.

Помогают и ловушки. Подойдут банки или контейнеры, вкопанные вровень с землёй, куда кладут кефир, разведённые дрожжи или пиво. За ночь одна такая ловушка способна набрать несколько десятков моллюсков, а если расставить несколько штук, сбор заметно упрощается.

Есть и физические барьеры. Для них используют хвою, опилки, костру, лузгу, отруби, рыхлую сухую почву, а ещё золу или молотую яичную скорлупу. Но у этих преград есть слабое место: после дождя или полива они быстро слёживаются и перестают мешать слизням.

Ещё один вариант — посадки с жёсткими или пахучими растениями. В междурядьях высаживают листовую петрушку, чеснок, лук, мяту, мелиссу, шалфей, тимьян, чабрец, вербейник, аквилегию, энотеру, львиный зев и эшшольцию. Но рассчитывать только на них нельзя: при массовом размножении слизни обходят такие посадки и всё равно добираются до основной культуры.

"Если слизней немного, ещё можно обойтись ловушками и ручным сбором. Но когда участок сырой и густо заросший, вредитель быстро уходит в массовое размножение. Тогда работают только системные действия: убрать укрытия, подсушить грядки, поставить преграды и не тянуть с обработкой. Иначе они успевают испортить и листья, и ягоды, и рассаду".

Агроном, эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

Профилактика и порядок на грядках

Проще не допускать слизней, чем потом выгонять их с капусты и клубники. Для этого нужен нормальный дренаж, чтобы лишняя влага не стояла на участке после дождя. Полив тоже лучше переносить на утро, чтобы верхний слой почвы успевал подсохнуть к вечеру.

Нужно убрать всё, где слизни любят сидеть днём. Это сорняки, кучки растительных остатков, лежащие доски, щиты и плитка. Чем меньше укрытий, тем хуже им на участке, и тем проще заметить первых вредителей.

Для контроля можно оставить одну-две ловушки под доской или щитом в тени. Под ними после полива или в жару слизни собираются охотно, и утром их несложно снять вручную. Такой способ не закрывает вопрос полностью, но помогает держать численность под контролем.

Проверено экспертом: агроном Иван Трухин

Ответы на популярные вопросы

Когда слизни выходят на грядки?
Чаще всего ранним утром, после росы, поздним вечером и в тёплую дождливую погоду. В это время их проще заметить и собрать.

Что помогает быстрее всего?
Обычно лучше работает сочетание методов: сбор, ловушки, барьеры и уборка укрытий. Один приём редко закрывает проблему полностью.

Почему зола и скорлупа не всегда спасают?
После дождя и полива такие полосы слёживаются и теряют смысл. Чтобы они мешали слизням, слой должен быть достаточно толстым и сухим.

Какие культуры страдают сильнее всего?
Чаще других слизни портят капусту, все виды салатов, тыквенные, садовую землянику и многие цветы. Молодая рассада тоже под ударом.

Проверено экспертом

Проверено экспертом: агроном Елена Малинина

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Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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