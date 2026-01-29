Курортные сценарии надоели, а спешка утомила: "медленный" туризм меняет правила путешествий

Классические курорты с плотным графиком экскурсий и "всё включено" постепенно уступают место новому подходу к путешествиям. Всё больше людей выбирают формат, в котором важны не количество локаций, а глубина впечатлений и ощущение жизни в выбранном месте. Такой способ отдыха меняет само представление о поездках и требует иного подхода к планированию. Об этом сообщает MoneyTimes.

Что такое "медленный" туризм

По словам профессора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галины Дехтярь, "медленный" туризм не является отдельным видом путешествий, а скорее форматом, предполагающим длительное и вдумчивое пребывание в одном направлении. Его суть — отсутствие спешки и возможность по-настоящему погрузиться в атмосферу города или региона.

"Например, вариант приезда в малый город, посещение всех основных объектов, которые там есть, исторических, культурных памятников, музеев, принятие участия в событийных мероприятиях, посещение монастырей или мест, связанных с именами великих людей", — пояснила профессор.

В таком путешествии турист не стремится "отметиться" в максимальном числе точек, а старается понять место изнутри: его историю, культуру, ритм повседневной жизни и особенности среды.

Кому подходит этот формат

Эксперт отмечает, что "медленный" туризм чаще всего выбирают люди с существенным запасом свободного времени. Это могут быть туристы, не привязанные к работе, хорошо обеспеченные путешественники или семьи с детьми, отдыхающие во время длинных каникул и праздников.

При этом формат остаётся гибким: каждый сам определяет наполнение поездки. Кто-то делает акцент на музеях и архитектуре, кто-то — на природе, гастрономии или локальных событиях. Главное — возможность не подстраиваться под жёсткий тайминг и менять планы по ходу путешествия.

"Берете карту города, смотрите информационные центры, объекты в этом городе. Кто-то едет в город для того, чтобы погулять и потусоваться, вкусно поесть, а кто-то едет смотреть объекты природы. Турист отбирает то, что ему интересно в этом месте", — рассказала специалист.

Как подготовиться к "медленному" путешествию

Ключевым фактором, по словам Дехтярь, остаётся наличие времени. Однако не менее важно и предварительное планирование. Перед поездкой стоит изучить туристическую инфраструктуру: варианты размещения, общественного питания, транспорт, культурные и природные объекты.

Эксперт советует заранее продумать маршрут и ознакомиться с официальными источниками информации. В этом помогают сайты с национальными туристскими маршрутами, городские порталы и информационные центры. Такой подход позволяет избежать разочарований на месте и сделать пребывание комфортным и насыщенным.

Почему формат набирает популярность

Рост интереса к "медленному" туризму связан с усталостью от перегруженных программ и стандартных курортных сценариев. Для многих путешествие становится способом перезагрузки и личного опыта, а не просто сменой картинки. Именно поэтому всё больше туристов готовы отказаться от привычных форматов ради более спокойного и осмысленного отдыха.