Выбрали рецепт из 5 ингредиентов — горячий домашний суп спас холодный вечер

Иногда хочется горячего домашнего супа, но без долгой готовки и гор грязной посуды. Именно для таких дней и существует этот томатный суп, который собирается буквально за несколько минут и спокойно готовится на плите. Он получается насыщенным, уютным и неожиданно "летним" на вкус даже в самый холодный сезон. Об этом сообщает Simply Recipes.

Почему этот суп стал зимним фаворитом

Зимой энергия на кулинарные подвиги часто на нуле, и тогда особенно ценятся простые рецепты без лишних этапов. Этот томатный суп идеально вписывается в такой ритм: минимальная подготовка, никаких сложных техник и предсказуемо хороший результат.

Главную роль здесь играют консервированные измельчённые помидоры с базиликом. Они сразу дают нужную текстуру и аромат, избавляя от необходимости долго уваривать или дополнительно пробивать суп блендером. Вкус получается глубоким и насыщенным, будто над ним долго колдовали.

Минимум действий — максимум вкуса

Ещё одно удобство рецепта — отсутствие мелкой нарезки. Лук достаточно разрезать на четвертинки, чтобы он отдал сладость и аромат, а затем просто убрать его из готового супа. Чеснок, сливочное масло и бульон делают вкус мягким и округлым, а сливки добавляют нежности, не перегружая блюдо.

Этот суп легко адаптировать под себя: кто-то подаёт его с гренками, кто-то — с тостом с жареным сыром, а кто-то любит просто налить миску и согреть руки. Он одинаково хорош и как лёгкий ужин, и как обед на несколько дней.

Полноценный рецепт томатного супа из 5 ингредиентов

Ингредиенты (на 6 порций):

2 банки (по 800 г) измельчённых помидоров с базиликом

1 крупная жёлтая луковица, разрезанная на четверти

1 стакан куриного бульона

4 ст. л. несолёного сливочного масла

4 зубчика чеснока, мелко нарезанные

Дополнительно:

2 ч. л. соли 1/2 ч. л. чёрного перца 1/2 стакана жирных сливок — по желанию

Как готовить:

В большой кастрюле соедините помидоры, лук, бульон, масло, чеснок, соль и перец. Доведите до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь до слабого и варите под крышкой 30–40 минут, периодически помешивая. Достаньте и выбросьте кусочки лука. Вмешайте сливки, если используете, и попробуйте суп на соль. Подавайте горячим, при желании добавив немного сливок и свежемолотый перец.

Небольшие улучшения без лишних усилий

Если хочется идеально гладкой текстуры, суп можно быстро пробить погружным блендером прямо в кастрюле. Для более яркого аромата во время варки допустимо добавить веточку свежего базилика и убрать её перед подачей. А качество ингредиентов здесь особенно важно: хорошие консервированные помидоры и насыщенный бульон делают вкус заметно богаче.