Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сырно-томатный суп с сырными сэндвичами на гриле
Сырно-томатный суп с сырными сэндвичами на гриле
© Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 18:55

Выбрали рецепт из 5 ингредиентов — горячий домашний суп спас холодный вечер

Иногда хочется горячего домашнего супа, но без долгой готовки и гор грязной посуды. Именно для таких дней и существует этот томатный суп, который собирается буквально за несколько минут и спокойно готовится на плите. Он получается насыщенным, уютным и неожиданно "летним" на вкус даже в самый холодный сезон. Об этом сообщает Simply Recipes.

Почему этот суп стал зимним фаворитом

Зимой энергия на кулинарные подвиги часто на нуле, и тогда особенно ценятся простые рецепты без лишних этапов. Этот томатный суп идеально вписывается в такой ритм: минимальная подготовка, никаких сложных техник и предсказуемо хороший результат.

Главную роль здесь играют консервированные измельчённые помидоры с базиликом. Они сразу дают нужную текстуру и аромат, избавляя от необходимости долго уваривать или дополнительно пробивать суп блендером. Вкус получается глубоким и насыщенным, будто над ним долго колдовали.

Минимум действий — максимум вкуса

Ещё одно удобство рецепта — отсутствие мелкой нарезки. Лук достаточно разрезать на четвертинки, чтобы он отдал сладость и аромат, а затем просто убрать его из готового супа. Чеснок, сливочное масло и бульон делают вкус мягким и округлым, а сливки добавляют нежности, не перегружая блюдо.

Этот суп легко адаптировать под себя: кто-то подаёт его с гренками, кто-то — с тостом с жареным сыром, а кто-то любит просто налить миску и согреть руки. Он одинаково хорош и как лёгкий ужин, и как обед на несколько дней.

Полноценный рецепт томатного супа из 5 ингредиентов

Ингредиенты (на 6 порций):

2 банки (по 800 г) измельчённых помидоров с базиликом
1 крупная жёлтая луковица, разрезанная на четверти
1 стакан куриного бульона
4 ст. л. несолёного сливочного масла
4 зубчика чеснока, мелко нарезанные

Дополнительно:

  1. 2 ч. л. соли
  2. 1/2 ч. л. чёрного перца
  3. 1/2 стакана жирных сливок — по желанию

Как готовить:

  1. В большой кастрюле соедините помидоры, лук, бульон, масло, чеснок, соль и перец.
  2. Доведите до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь до слабого и варите под крышкой 30–40 минут, периодически помешивая.
  3. Достаньте и выбросьте кусочки лука.
  4. Вмешайте сливки, если используете, и попробуйте суп на соль.
  5. Подавайте горячим, при желании добавив немного сливок и свежемолотый перец.

Небольшие улучшения без лишних усилий

Если хочется идеально гладкой текстуры, суп можно быстро пробить погружным блендером прямо в кастрюле. Для более яркого аромата во время варки допустимо добавить веточку свежего базилика и убрать её перед подачей. А качество ингредиентов здесь особенно важно: хорошие консервированные помидоры и насыщенный бульон делают вкус заметно богаче.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Добавила это в шоколадный торт — вкус стал в разы насыщеннее 10.02.2026 в 18:51

Один ингредиент делает шоколадный торт заметно насыщеннее. Рассказываем, зачем добавлять кофе в тесто и как сделать это правильно.

Читать полностью » Перед жаркой всегда делаю это с луком — кольца получаются хрустящими, как в ресторане 10.02.2026 в 13:54

Один простой шаг перед жаркой делает домашние луковые кольца заметно вкуснее и хрустящее. Рассказываем, зачем замачивать лук и как это работает.

Читать полностью » Беру груши и сахар — через 5 минут на столе десерт, от которого все в восторге 10.02.2026 в 7:53

Обжаренные груши — простой десерт, который легко готовится и подходит не только к сладкому столу. Рассказываем, как раскрыть их вкус и подать по-новому.

Читать полностью » Без дрожжей и замеса: эти овсяные булочки готовы быстрее, чем закипает чайник 09.02.2026 в 19:17

Эти овсяные булочки без дрожжей собираются за пару минут и выпекаются всего за 12 минут, даря мягкий вкус и уют мгновенно.

Читать полностью » Картошка и фрикадельки — а вкус как из детства: запеканка, которую просят готовить снова 09.02.2026 в 16:00

Это блюдо сочетает в себе простоту, уют и насыщенный вкус: запечённый картофель с фрикадельками и сырной корочкой идеально подойдет для спокойного семейного вечера.

Читать полностью » Беру соевый соус и сахар — куриные бёдра исчезают со сковороды за минуты 09.02.2026 в 8:03

Этот рецепт курицы с соевым соусом и ароматной глазурью легко приготовить даже в будний вечер, он сочетает вкус и скорость приготовления.

Читать полностью » Всего четыре ингредиента — и легенда: любимый сэндвич Элвиса стал частью истории США 08.02.2026 в 19:47

История одного сэндвича, который стал частью мифологии Элвиса Пресли и покорил сердца любителей вкусной еды по всему миру.

Читать полностью » Домашний куриный сэндвич получается как в ресторане — всё решает один приём 08.02.2026 в 15:05

Погрузитесь в секреты профессиональной кухни и узнайте, как приготовить сочный, хрустящий и насыщенный вкусом куриный сэндвич в домашних условиях.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Решили не ждать компанию для Европы — маленькие города оказались удобнее для соло
Красота и здоровье
Руки немеют, память подводит — многие списывают на усталость, а зря: последствия могут шокировать
Спорт и фитнес
Лето ещё далеко, а живот уже в зоне риска: упражнения на пресс, которые спасают форму заранее
Красота и здоровье
Сладкий смузи крадёт энергию к полудню: этот баланс ингредиентов заставляет завтрак работать на вас
Наука
Не Луна и не орбита: Марс оказался самым удобным планом Б для выживания людей в космосе
Питомцы
Кот начал метить после запрета — думала дело в "злопамятности", а причина в другом
Садоводство
Рассаду держат в заложниках календаря: как страх ошибиться лишает дачников раннего урожая
Красота и здоровье
Наращивание волос разобрали по молекулам — 91% прядей скрывают опасные вещества: вода всё показала
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet