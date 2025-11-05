Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жаркое из свинины в горшочках
Жаркое из свинины в горшочках
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 0:26

Беру грудинку вместо лопатки — и жаркое выходит тающим во рту: гости просят добавку

Грудинка признана оптимальным мясом для медленного тушения — мнение поваров

Когда на улице холодает, ничто не согревает так, как ароматное жаркое в горшочке. Это одно из тех блюд, которые не требуют сложных ингредиентов и идеально подходят для семейного ужина. Мультиварка или духовка, немного терпения — и на столе окажется нежное мясо с мягкими овощами, в котором чувствуется домашний вкус.

Почему стоит выбрать грудинку

Обычно для жаркого используют лопатку — классический вариант, проверенный временем. Но если хочется чего-то нового, стоит обратить внимание на грудинку. Этот кусок говядины известен своей насыщенностью и мягкостью при правильном приготовлении. В отличие от лопатки, грудинка содержит больше соединительной ткани и требует чуть большего времени, чтобы достичь идеальной текстуры.

Медленное тушение в мультиварке или духовке позволяет мясу буквально растворяться во рту. Грудинка постепенно впитывает ароматы специй, овощей и бульона, превращаясь в сочное блюдо, которое легко режется ложкой.

Как выбрать идеальный кусок

Грудинка делится на два основных типа: плоский и острый отруб. Первый более ровный и плотный, подходит для запекания или нарезки на порции. Второй — с закруглённым краем, содержит больше мраморности, а значит, даёт насыщенный, почти бархатистый вкус при тушении. Для жаркого в горшочке именно острый отруб считается оптимальным выбором.

По стоимости грудинка немного дороже лопатки, но разница в итоге оправдывается: вкус получается глубже, а мясо — заметно мягче.

Сравнение популярных отрубов для тушения

Отруб Текстура после тушения Вкус Цена Оптимальный способ приготовления
Лопатка Мягкая, волокнистая Нежный, классический Средняя Мультиварка, духовка
Грудинка Тающая, сочная Глубокий, насыщенный Выше средней Медленное тушение
Щечка Желейная, плотная Пряный, насыщенный Высокая Долгое тушение
Голяш Эластичная, ароматная Мясной, густой Средняя Казан, гусятница

Как приготовить идеальное жаркое: пошагово

  1. Выберите мясо. Лучше взять острый отруб грудинки, с лёгкой мраморностью.

  2. Обжарьте кусок. Небольшая корочка придаст вкус и цвет будущему соусу.

  3. Добавьте овощи. Картофель, морковь, репчатый лук, сельдерей и немного чеснока — классическая основа.

  4. Приправьте. Соль, перец, лавровый лист и немного тимьяна создадут нужный аромат.

  5. Тушите медленно. В мультиварке установите режим "Тушение" на 6-7 часов. В духовке — при 150 °C около 4 часов.

  6. Подавайте с подливкой. Остаток жидкости в горшочке станет идеальным соусом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать слишком постное мясо.
    Последствие: блюдо получится сухим.
    Альтернатива: использовать грудинку с мраморными прожилками.

  • Ошибка: готовить на высокой температуре.
    Последствие: мясо станет жёстким.
    Альтернатива: установить режим "медленного тушения".

  • Ошибка: не добавить достаточно жидкости.
    Последствие: овощи подгорят, а мясо потеряет сочность.
    Альтернатива: добавьте стакан бульона или воды с ложкой соевого соуса.

А что если заменить мясо?

Если говядина кажется слишком тяжёлой, можно использовать свиную шейку или куриные бёдра. Они тоже прекрасно тушатся и дают насыщенный вкус. Для вегетарианцев подойдёт вариант с грибами и фасолью: тот же принцип медленного приготовления работает и здесь.

Плюсы и минусы грудинки для жаркого

Плюсы Минусы
Становится необычайно мягкой при медленном приготовлении Требует длительного времени
Даёт насыщенный вкус и аромат Может быть дороже других отрубов
Отлично впитывает специи и соусы Не подходит для быстрого обжаривания

FAQ

Как выбрать грудинку для тушения?
Выбирайте кусок с прожилками жира, плотной текстурой и насыщенным цветом — именно такая грудинка получится мягкой.

Сколько времени тушить в мультиварке?
В среднем 6-7 часов. Но если кусок крупный, можно продлить до 8, проверяя мягкость ножом.

Что добавить для аромата?
Розмарин, лавровый лист и немного красного вина придадут глубину вкуса.

Можно ли готовить без масла?
Да, если мясо жирное. Но лёгкая обжарка перед тушением улучшит вкус.

Мифы и правда

  • Миф: грудинка подходит только для копчения.
    Правда: при медленном тушении она становится ещё нежнее и ароматнее.

  • Миф: в мультиварке мясо получается водянистым.
    Правда: при правильных пропорциях жидкости и времени блюдо выходит насыщенным.

  • Миф: лопатка всегда вкуснее грудинки.
    Правда: всё зависит от приготовления. При медленном тушении грудинка часто выигрывает.

Интересные факты

• В некоторых странах грудинку называют "сердцем барбекю", потому что именно она служит основой для знаменитого техасского brisket.
• В классической русской кухне грудинку часто тушили с квашеной капустой — сочетание кислоты и жира делало блюдо особенно мягким.
• Лучшее мясо для тушения — не свежее, а выдержанное несколько дней: оно теряет лишнюю влагу и становится ароматнее.

Исторический контекст

Традиция готовить жаркое в горшочке уходит корнями в деревенскую кухню XIX века. Тогда хозяйки ставили горшки с мясом и овощами в печь после выпечки хлеба — температура снижалась, и блюда доходили до готовности медленно, томясь в остаточном жаре. Этот способ сохранился до наших дней, только вместо печи мы используем мультиварку или духовку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Торт Дамский каприз готовится на водяной бане с сахаром, мукой и содой для эластичного теста сегодня в 0:55
Опытные пекари шепчут: почему коржи остаются мягкими? Водяная баня с сахаром — и результат вау

Торт "Дамский каприз" — нежный медово-ореховый десерт с мягкими коржами и воздушным кремом, который превращает любое чаепитие в праздник.

Читать полностью » Тушёная 10 минут капуста делает ленивые голубцы на 35 % сочнее и ароматнее, чем сырая вчера в 16:22
Теперь готовлю ленивые голубцы только так: капуста мягкая, соус густой, аромат — на весь дом

Секрет идеальных голубцов — не в составе, а в технологии. Узнайте, как одно простое действие делает блюдо сочным и ароматным.

Читать полностью » Одна ложка манки или крахмала заменяет яйцо и предотвращает трещины при жарке котлет вчера в 15:50
Теперь жарю только так: котлеты румяные снаружи и сочные внутри — секрет в одном движении

Почему котлеты становятся сухими и ломкими? Пять типичных ошибок, способы их исправить и семейные хитрости для сочного вкуса.

Читать полностью » Добавление 60 мл растительного масла снижает клейкость теста на 40 % и улучшает раскатку вчера в 14:43
Раньше тесто рвалось и липло, пока не узнала этот приём: теперь пельмени как из ресторана

Хотите, чтобы пельмени не разваливались и легко лепились? Узнайте рецепт идеального теста и секрет эластичности, о котором знают только хозяйки.

Читать полностью » Шифоновый бисквит получается пышным и эластичным благодаря маслу, воде и взбитым белкам вчера в 14:31
Заварной крем тает на языке: взбил молоко с маслом — прослойка вышла шелковистой, а семья в восторге

Шифоновый торт с малиновым конфитюром и заварным кремом — воздушный, ароматный десерт, который тает во рту и превращает любое чаепитие в праздник.

Читать полностью » Поджарка из свинины с подливкой на сковороде готовится всего за 45 минут и получается сочной вчера в 14:28
Беру корейку и растительное масло — обжарка на сильном огне даёт корочку, о которой мечтают все

Ароматная поджарка из свинины в густой подливке — сочное блюдо, которое готовится всего за 45 минут и отлично подходит к любому гарниру.

Читать полностью » Баранья нога в фольге с чесноком и розмарином получается ароматной вчера в 13:25
Баранина, фольга и розмарин — результат шокирует: мясо такое сочное, что семья в восторге

Ароматная баранья нога, запечённая в фольге с чесноком, лимоном и травами, — блюдо, которое удивит мягкостью и насыщенным вкусом.

Читать полностью » Рубленые котлеты из куриного филе с твёрдым сыром обжариваются на среднем огне и получаются нежными вчера в 13:23
Забудьте о сухой грудке: нарезаю мясо мелко и добавляю майонез — котлеты ароматные и нежные

Сочные куриные котлеты с сыром — простое блюдо с бархатной текстурой и нежным вкусом, которое всегда получается идеально.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
ACSM: для похудения нужно не менее 250 минут умеренных нагрузок в неделю
Питомцы
Ветеринары назвали основные причины апатии и скуки у домашних кошек
Садоводство
Эксперты по экологии: ошибки при компостировании приводят к появлению гнили и насекомых
СФО
ХМАО вошёл в топ-10 регионов России с самой доступной ипотекой
УрФО
Правительство профинансировало обеспечение жильём инвалидов — часть средств получит Свердловская область
Еда
Шеф-повар рассказала, как приготовить пасту с брокколи рабе и куриной колбасой
Авто и мото
Средняя цена подержанных автомобилей в России упала до 790 тысяч рублей — данные "Авито авто"
Культура и шоу-бизнес
Дуа Липа запустила линию косметики в партнерстве с Augustinus Bader
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet