Акьяка спряталась у залива Гёкова — и спаслась от гигантских отелей: здесь отдых другой

Акьяка — редкий курорт, где Турция ощущается "как раньше": без гигантских комплексов и показного глянца. Спустя десятилетия после первого визита автор снова увидела здесь спокойный ритм, в котором больше природы и местной жизни, чем туристической суеты. Вечерами пляж мягко меняет облик: шезлонги уступают место столикам, а закат окрашивает горы в фиолетовые оттенки. Об этом сообщает The Guardian.

Городок у залива и его "медленный" характер

Акьяка стоит на восточной стороне залива Гёкова и давно воспринимается как тихая альтернатива раскрученным курортам. За годы она, конечно, подросла: появилось больше домов и небольших отелей, расширилась пляжная линия, а сам посёлок стал заметной точкой на карте водного спорта. Но главное, по впечатлениям автора, осталось прежним — неторопливость, лёгкая "ветхая" уютность и ощущение подлинности.

Эту атмосферу связывают со статусом "медленного города": идеей, которая помогает сохранять традиции, поддерживать локальную культуру и не превращать курорт в фабрику развлечений. Отсюда — менее агрессивная застройка, более спокойные улицы и привычный для местных ритм, который не подстраивается целиком под гостей.

Архитектура, которая спасла Акьяку от стекла и бетона

Особую роль в облике Акьяки сыграл поэт и архитектор Наил Чакирхан: в 1970-х он поселился здесь и построил дом, объединив османские мотивы с местными материалами. Этот подход подхватили другие, а к 1990-м принципы, заложенные Чакирханом, фактически стали ориентиром для новых домов.

В результате город выглядит цельно: деревянные резные балконы, много бугенвиллей, аккуратная малоэтажность — и почти нет ощущения "курортного конвейера". Именно из-за этого Акьяку описывают как место, где приятно просто гулять и наблюдать за жизнью.

Море, река и спорт, который задаёт ритм дню

Акьяка популярна у турецких путешественников: сюда приезжают ради прогулок вдоль реки Азмак, рыбных заведений у воды и троп в лесу над пляжем. Тем, кто любит активность, добавляется ещё одна причина — ветра. С мая по ноябрь в заливе регулярно поднимаются термические потоки, и недалеко от города работает пляж, который считают одним из сильных спотов региона для кайтсерфинга и похожих дисциплин. Мелкий песок делает место удобным и для новичков, поэтому на воде часто можно увидеть десятки парусов.

Что посмотреть вокруг и почему Акьяка ценится сейчас

Если хочется разнообразия, неподалёку есть и другие маршруты: прибрежные города с яхтенной атмосферой, тихие воды озера Кёйджегиз и большой рынок в Мугле по четвергам, куда ведёт живописная горная дорога. На фоне общего изменения Турции — роста цен, поляризации форматов отдыха и множества "закрытых" курортов — такие места воспринимаются особенно ценными. Автор отмечает: когда курорт живёт в первую очередь для внутренней аудитории, чаще удаётся сохранить более спокойные цены и естественную среду.

Акьяка не про ночные клубы и демонстративную роскошь. Её сила — в простых удовольствиях: утреннем кофе, тени сосен, спокойном купании и длинных вечерах у воды, когда залив темнеет до глубокого синего.