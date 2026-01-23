Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Акьяка
Акьяка
© commons.wikimedia.org by HALUK COMERTEL is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 18:39

Акьяка спряталась у залива Гёкова — и спаслась от гигантских отелей: здесь отдых другой

Акьяка в Турции сохраняет тихий формат курорта без гигантских отелей — The Guardian

Акьяка — редкий курорт, где Турция ощущается "как раньше": без гигантских комплексов и показного глянца. Спустя десятилетия после первого визита автор снова увидела здесь спокойный ритм, в котором больше природы и местной жизни, чем туристической суеты. Вечерами пляж мягко меняет облик: шезлонги уступают место столикам, а закат окрашивает горы в фиолетовые оттенки. Об этом сообщает The Guardian.

Городок у залива и его "медленный" характер

Акьяка стоит на восточной стороне залива Гёкова и давно воспринимается как тихая альтернатива раскрученным курортам. За годы она, конечно, подросла: появилось больше домов и небольших отелей, расширилась пляжная линия, а сам посёлок стал заметной точкой на карте водного спорта. Но главное, по впечатлениям автора, осталось прежним — неторопливость, лёгкая "ветхая" уютность и ощущение подлинности.

Эту атмосферу связывают со статусом "медленного города": идеей, которая помогает сохранять традиции, поддерживать локальную культуру и не превращать курорт в фабрику развлечений. Отсюда — менее агрессивная застройка, более спокойные улицы и привычный для местных ритм, который не подстраивается целиком под гостей.

Архитектура, которая спасла Акьяку от стекла и бетона

Особую роль в облике Акьяки сыграл поэт и архитектор Наил Чакирхан: в 1970-х он поселился здесь и построил дом, объединив османские мотивы с местными материалами. Этот подход подхватили другие, а к 1990-м принципы, заложенные Чакирханом, фактически стали ориентиром для новых домов.

В результате город выглядит цельно: деревянные резные балконы, много бугенвиллей, аккуратная малоэтажность — и почти нет ощущения "курортного конвейера". Именно из-за этого Акьяку описывают как место, где приятно просто гулять и наблюдать за жизнью.

Море, река и спорт, который задаёт ритм дню

Акьяка популярна у турецких путешественников: сюда приезжают ради прогулок вдоль реки Азмак, рыбных заведений у воды и троп в лесу над пляжем. Тем, кто любит активность, добавляется ещё одна причина — ветра. С мая по ноябрь в заливе регулярно поднимаются термические потоки, и недалеко от города работает пляж, который считают одним из сильных спотов региона для кайтсерфинга и похожих дисциплин. Мелкий песок делает место удобным и для новичков, поэтому на воде часто можно увидеть десятки парусов.

Что посмотреть вокруг и почему Акьяка ценится сейчас

Если хочется разнообразия, неподалёку есть и другие маршруты: прибрежные города с яхтенной атмосферой, тихие воды озера Кёйджегиз и большой рынок в Мугле по четвергам, куда ведёт живописная горная дорога. На фоне общего изменения Турции — роста цен, поляризации форматов отдыха и множества "закрытых" курортов — такие места воспринимаются особенно ценными. Автор отмечает: когда курорт живёт в первую очередь для внутренней аудитории, чаще удаётся сохранить более спокойные цены и естественную среду.

Акьяка не про ночные клубы и демонстративную роскошь. Её сила — в простых удовольствиях: утреннем кофе, тени сосен, спокойном купании и длинных вечерах у воды, когда залив темнеет до глубокого синего.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Болгария готовится перейти на евро в 2026 году вчера в 8:01
Европа вводит новые сборы в 2026 году — поездка может подорожать, если пропустить один пункт

В 2026 году отдых меняется: экзотика с прямыми рейсами набирает популярность, а в Египте, Италии и Болгарии появляются новые правила и сборы.

Читать полностью » Весной в Малайзии легче планировать поездки и нацпарки — Lonely Planet 21.01.2026 в 17:15
Собрался в Малайзию без визы — погода чуть не испортила планы: месяц решает всё

Россиянам стало проще планировать поездки в Малайзию: безвиз до 30 дней и перспектива соглашения — в какие месяцы погода будет на вашей стороне, какие регионы выбрать?

Читать полностью » Таиланд сохранил статус популярного направления у россиян — туроператоры 21.01.2026 в 14:30
Пока мир охладел, Россия согрелась: Таиланд стал редким исключением на туристическом рынке

Таиланд остается одним из самых востребованных зарубежных направлений у россиян, несмотря на спад мирового турпотока и рост конкуренции на туристическом рынке.

Читать полностью » Най Харн выбирают для купания без толпы на юге Пхукета 21.01.2026 в 11:41
Прилетела на Пхукет за морем — на Патонге стало тесно уже в первый день: спасли 5 пляжей без толпы

На Пхукете не все пляжи одинаковы: Най Харн, Сурин, Панва, Камала и Бангтао — где купаться спокойнее, когда ехать и как сэкономить, не теряя комфорта.

Читать полностью » Отдых в Куршевеле оказался сопоставим по цене с курортами России — туристы 21.01.2026 в 10:29
Куршевель без глянца, но с русской речью: блеск ушёл, а ценники остались пугающе реальными

Отдых в Куршевеле и на российских горнолыжных курортах в 2026 году сближается по цене. Почему туристы все чаще сравнивают Альпы и Сочи.

Читать полностью » Суммарное пребывание в Мьянме ограничивают 90 днями в год — МИД России 21.01.2026 в 3:52
Собрался в Мьянму без визы на 30 дней — маршрут через Мандалай удивил: главное спрятано в деталях

С 27 января вступает взаимное безвизовое соглашение России и Мьянмы: туристы смогут въезжать без визы до 30 дней за поездку, годовой лимит — 90 суток. Гид по Мандалаю и Мингуна.

Читать полностью » В 2024 Бангладеш принял 650 тыс туристов 20.01.2026 в 23:47
Искала незаезженное место в Азии — Бангладеш оказался сложным, шумным и цепляющим

Бангладеш ломает стереотипы: мангровые леса, чайные холмы и пляжи открывают новые маршруты туризма и показывают аутентичную жизнь страны.

Читать полностью » Диспенсеры в отелях могут нести риски для здоровья — эксперты по туризму 20.01.2026 в 19:23
Зелёный сервис с грязным дном: ванные в отелях скрывают опасности, о которых не предупреждают

Экологичные решения в отелях набирают популярность, но эксперты предупреждают о скрытых рисках для туристов и советуют, на что обратить внимание в номере.

Читать полностью »

Новости
Дом
Ошибки планировки и декора ухудшают восприятие кухни — The Spruce
Спорт и фитнес
Разминка снижает риск болевых проблем до 60% — Daily Express
Авто и мото
Долгий холостой ход 15 минут повышает риск износа цилиндров — Рэндольф
Красота и здоровье
Иммунная система участвует в развитии артериальной гипертонии — Гузик профессор
Дом
Четыре способа позволили снять обои без повреждения стен — The Spruce
Наука
Учёные допустили возможность глубокой спячки у человека – Biological Reviews
Еда
Замороженная вишня дает смузи вкус десертного пирога — Tasting Table
Наука
Европа готовит запуск спутников с материковых космодромов — SpaceNews
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet