гималайская кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 11:01

Кошка стала тянуться к хозяину — причина оказалась неожиданной: всё решает один взгляд

Медленное моргание делает кошек более дружелюбными — Science Times

Кошек часто считают замкнутыми и самодостаточными животными, которые не стремятся к тесному контакту с человеком. Однако учёные выяснили, что между человеком и кошкой может возникать более тонкий и доверительный диалог, чем принято думать. Один простой жест способен заметно изменить характер этого взаимодействия и сделать его комфортнее для обеих сторон. Об этом сообщает издание Science Times.

Медленное моргание как язык доверия

Когда кошка находится в спокойном состоянии, её взгляд становится мягче, а глаза — слегка прикрытыми. Медленное моргание в кошачьем мире считается признаком безопасности и отсутствия угрозы. Такой сигнал животное подаёт, когда чувствует себя уверенно и расслабленно.

Прямой и долгий взгляд, напротив, может восприниматься как вызов или напряжение. Именно поэтому кошки редко смотрят в глаза с широко раскрытыми веками, если не испытывают дискомфорта. Медленное моргание становится своеобразным "мостом" между животными и людьми.

Понимание этих сигналов связано с более широким контекстом того, как работает язык тела кошек, и почему одни жесты сближают, а другие — отталкивают питомца.

Эксперимент, который подтвердил догадки владельцев

В 2020 году исследователи из Университета Сассекса решили проверить, действительно ли медленное моргание влияет на поведение кошек. Руководителем проекта стала психолог Карен МакКомб, изучающая межвидовую коммуникацию.

В первом эксперименте приняли участие 21 кошка из 14 домашних хозяйств. Владельцев попросили сесть примерно в метре от питомца и медленно моргать, когда животное смотрит на них. Анализ видеозаписей показал, что кошки значительно чаще отвечали тем же жестом.

"Замечательно, что удалось продемонстрировать, что кошки и люди могут общаться таким образом", — сказала психолог Университета Сассекса Карен МакКомб.

Как реагируют незнакомые кошки

Во втором эксперименте учёные применили ту же технику к 24 кошкам, с которыми ранее не были знакомы. В этом случае важно было выяснить, работает ли медленное моргание без предварительной привязанности.

Результаты показали, что кошки не только чаще моргали в ответ, но и охотнее подходили к протянутым рукам исследователей. Это указывает на то, что жест воспринимается как универсальный сигнал доброжелательности, а не как часть привычного общения с хозяином.

"Это исследование знаменует собой первую экспериментальную работу по изучению того, как медленное моргание влияет на общение между кошками и людьми", — заявил Карен МакКомб, по данным Science Alert.

Почему кошки иначе общаются с людьми

В отличие от собак, которые эволюционно ориентированы на тесное сотрудничество с человеком, кошки сохранили более сдержанный стиль коммуникации. Они редко ищут активного зрительного контакта и предпочитают тонкие сигналы — положение ушей, хвоста, позу тела и выражение глаз.

Долгий взгляд может означать ожидание реакции или попытку взаимодействия, что подробно объясняется в материалах о том, почему кошки удерживают взгляд на человеке. Медленное моргание в этом контексте становится безопасным способом показать расположение.

Плюсы и минусы метода медленного моргания

Использование медленного моргания имеет ряд очевидных преимуществ. Оно не требует физического контакта, не нарушает личные границы кошки и может снижать уровень напряжения. Такой способ подходит как для домашних питомцев, так и для кошек, с которыми человек только знакомится.

При этом метод не является универсальным решением всех поведенческих трудностей. Если кошка испытывает сильный стресс, боль или агрессию, одного визуального сигнала будет недостаточно. Кроме того, реакция может быть отсроченной — некоторые животные отвечают не сразу.

Сравнение: медленное моргание и другие способы контакта

Поглаживание и голосовое общение предполагают близость, которая подходит не всем кошкам. Игры требуют активности и вовлечённости, а визуальные сигналы работают мягче и деликатнее. Медленное моргание выгодно отличается тем, что даёт кошке выбор — продолжать контакт или нет.

Такой подход особенно полезен в ситуациях адаптации, когда важно не форсировать события и дать животному время привыкнуть к человеку и обстановке.

Советы шаг за шагом: как использовать медленное моргание

  1. Выберите спокойный момент, когда кошка не занята игрой или едой.

  2. Сядьте на комфортном расстоянии, не нависая над животным.

  3. Дождитесь зрительного контакта без пристального взгляда.

  4. Мягко прищурьтесь и медленно моргните.

  5. Дайте кошке возможность самой решить, как реагировать.

Популярные вопросы о медленном моргании у кошек

Работает ли этот метод с любой кошкой?

В большинстве случаев да, но многое зависит от характера и прошлого опыта животного.

Можно ли применять медленное моргание с котятами?

Да, особенно в период адаптации, когда формируется чувство безопасности.

Заменяет ли медленное моргание ласку и игры?

Нет, это дополнительный способ коммуникации, который дополняет другие формы взаимодействия.

Почему это открытие важно

Исследование показывает, что связь между человеком и кошкой может строиться на более глубоком уровне, чем принято считать. Иногда для укрепления доверия достаточно не действий, а правильно понятого сигнала. Медленное моргание становится простым и доступным способом сказать кошке, что рядом с вами спокойно и безопасно.

