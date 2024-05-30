Постановление Правительства Словении официально признать государство Палестина передано на рассмотрение парламента, как сообщило Министерство Иностранных Дел страны в четверг.
"Сегодня Правительство Словении приняло важное решение о признании независимости и суверенитета Палестины", — говорится в заявлении Министерства в соцсетях
Требуется отметить, что данное постановление должно быть утверждено законодательным органом страны.
Норвегия, Испания и Ирландия объявили официальное признание Палестины во вторник. К моменту 23 мая Палестину признали девять стран Европейского Союза.
В 1988 году шаг по признанию приняли восемь стран: Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия, еще до их присоединения к ЕС, а Швеция — лишь в 2014 году.
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