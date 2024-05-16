Мониторинг около зданий СМИ на территории Словакии усилен, гарантирована защита политиков после инцидента с премьер-министром страны Робертом Фицо, утвердил заместитель руководителя словацкой полиции Растислав Полакович.
Он заявил на брифинге, что они усилили контроль за лицами и местами, где возможны потенциальные опасности, провели увеличенный мониторинг около офисов СМИ, обеспечили безопасность депутатов и всего политического круга.
Инцидент с премьером Словакии Робертом Фицо, который неоднократно высказывался против поставок вооружений Украине и ее вступления в НАТО, произошел в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, что находится в 190 километрах от столицы Братиславы. Премьера был доставлен вертолетом в больницу.
По информации МВД, состояние Фицо оценивается как критическое. Против главы правительства было совершено пять выстрелов. По данным правоохранительных органов, нападавший действовал по политическим мотивам.
Фото: commons.wikimedia.org/Kiwiev (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedicatio)
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