Министерство обороны Словакии после проверки не обнаружило письменного документа, который бы доказывал законность передачи Украине истребителей МиГ-29 и ПВО бывшим руководством ведомства, сообщил государственный секретарь обороны Словакии Игор Мелихер.



Он отметил, что такой (юридической) оценки не существует в структуре министерства обороны. Мелихер высказал свое мнение на пресс-конференции, говоря о том, что такого анализа нет в Минобороны.



Он добавил, что такой вывод был сделан после проверки, продолжавшейся несколько месяцев. Ранее Игор Мелихер утверждал, что передача истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году является незаконной.



Он также отметил, что в отношении бывшего министра обороны Словакии Надя будут приняты правовые меры в связи с этим деле.



Мелихер подчеркнул, что согласно конституции Словакии, правительство в отставке не имеет права принимать ключевые решения в области внешней политики, включая передачу Украине истребителей стоимостью свыше 500 миллионов евро.



Омбудсмен Словакии Роберт Доброводский сообщил, что в Минобороны не удалось обнаружить документальное подтверждение законности передачи истребителей МиГ-29 Украине правительством Эдуарда Хегера в 2023 году.



Ранее, в декабре 2022 года, парламент выразил недоверие правительству, возглавляемому тогдашним премьер-министром Хегером, однако его кабмин продолжил действовать со сведенными полномочиями.



Под новым правительством под руководством Роберта Фицо поставки военной помощи Украине из государственных активов были приостановлены.



Фицо заявлял, что передача истребителей МиГ-29 Украине была произведена с нарушением основ закона Словакии.



Он также критиковал прежнее правительство за передачу Украине системы ПВО С-300.



Фицо выразил сомнения относительно будущего решения вопросов противовоздушной обороны страны в ближайшие годы.

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