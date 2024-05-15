Сегодня произошло покушение на главу правительства Словакии. Роберт Фицо получил пулевое ранение в брюшную полость, конечности и грудь. его состояние тяжелое. Об этом сообщается со ссылкой на местные СМИ республики. Очевидцы слышали три-четыре выстрела в здании, где проходило выездное заседание правительства Словакии.
Нападавший задержан, а раненого политика доставляют в больницу на вертолете, передает РИА "Новости". Сообщается что инцидент с премьер-министром Словакии Фицо произошел сегодня. Неизвестный стрелял в него, когда политик вышел из здания. Нападавшего задержала полиция.
На видео, распростраеннным местым словацким изданием Pravda, видно как охраннники после нападения, оперативно заносят раненого политика в автомобиль и увозят с места происшествия.
Роберт Фицо известен тем, что последовательно остается сторонником мирного урегулирования украинского конфликта, не поддерживает политику Запада против России, критикует киевский режим и НАТО.
Фото: flickr.com/EU2016 SK (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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