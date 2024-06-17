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Песков: Заявления Столтенберга о ядерном оружии неуместны
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:49

Песков: Заявления Столтенберга о ядерном оружии неуместны

Заявления главы НАТО Йенса Столтенберга относительно возможности приведения ядерного арсенала в боеготовность не укладываются в контекст мероприятия. Столтенберг озвучил это на швейцарском саммите, как отметил представитель пресс-службы президента России Дмитрий Песков.

Песков указал на несоответствие высказываний Столтенберга тому контексту, который был зафиксирован в декларации, подписанной далеко не всеми участниками саммита.

Подчеркнув, что высказывания Столтенберга о возможной готовности к применению ядерного оружия отчуждаются от той риторики, которую проповедует декларация, Песков отметил в ходе беседы с журналистами: "В высказываниях господина Столтенберга невозможно увидеть соответствие с декларацией, которая была обсуждена и подписана на предыдущей встрече. Там прямо говорится о том, что такие заявления не подлежат одобрению".

Песков напомнил, что когда президент России Владимир Путин обсуждает ядерное вооружение, он отвечает на конкретные вопросы, не инициирует подобные темы самостоятельно и внимательно относится к подобным вопросам.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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