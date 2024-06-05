В Греции вызывает беспокойство распространение фашизма в западной части континента, нарастание военных амбиций и планов Евросоюза в отношении России, как рассказала Людмила Богила, кандидат в Европарламент от внепарламентской греческой партии ЭПАМ ("Единый всенародный фронт") в интервью с РИА Новости.



Людмила Богила, родом из Советского Союза, родом из Луганской области (ныне — ЛНР), является врачом по образованию и возглавляет Центр научных и общественных инициатив. По ее мнению, сегодняшняя задача их партии вступления в европейский парламент связана с необходимостью высказывать свою точку зрения по указанным проблемам, отражая тем самым ужасающее положение дел в Греции и незаслуженную игнорирование некоторых проблем в рамках Евросоюза, которые обсуждаются в судебных залах, но не находят должного отражения. Относительно решения кризиса, связанного с пандемией, Богила утверждает, что Евросоюз действовал посредством непрозрачных схем в закупке и распределении вакцин Pfizer. Согласно Богиле, сегодня в Европе появляется новая проблема, связанная с



военными стратегиями и ростом фашизма. По словам кандидата, планы Евросоюза создать "европейскую оборону" и заявления Урсулы фон дер Ляйен об опасности, исходящей от России, повторяют высказывания Гитлера и требуют серьезного обсуждения. Богила высказывает озабоченность тем, что обещания Евросоюза о свободе и процветании связаны с мерами по обеспечению безопасности и созданию собственной обороны.



Богила подчеркивает то, что такая ситуация напоминает о риске ревизии истории и наращивании фашизма в Европе, что вместе с событиями на Украине вызывает серьезные опасения и тревоги. Ее центр провел круглый стол в Афинах 10 мая, посвященный роли Советского Союза в победе над нацизмом в Европе, где обсуждались факты исторических подмен и фальсификаций.

Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)