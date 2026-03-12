Лёгкие работают вполсилы: привычка горбиться выключает из жизни целые отделы организма

Обычная сутулость незаметно запускает биомеханические изменения в организме, опуская плечи и ограничивая расширение ребер, что снижает вентиляцию легких и выводит из активации их верхние отделы. С точки зрения антропологии, такая деформация эволюционно чуждой осанке нарушает естественную геометрию грудной клетки, провоцируя компрессию внутренних органов. Физика давления здесь проявляется в наклоненной вперед грудине, усиливающей нагрузку на брюшную полость. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Сутулость приводит к тому, что опускаются плечи и хуже раздвигаются ребра, из-за чего снижается вентиляция легких. В результате верхушки легких могут практически не участвовать в дыхании. Кроме того, при сутулой осанке грудная клетка наклоняется вперед и начинает сильнее давить на верхний отдел брюшной полости, где расположен желудок. Такое положение может создавать дополнительное давление на органы и со временем провоцировать различные нарушения", — сказал врач травматолог, ортопед, остеопат Константин Терновой.

По словам Тернового, ожирение усиливает нагрузку на органы, делая хорошую осанку редкостью среди таких пациентов из-за отсутствия спорта, а исправление невозможно без снижения веса. Однако при коррекции осанки и регулярных физических нагрузках организм восстанавливает функции внутренних органов. Людям без опыта занятий рекомендуется начинать под контролем инструкторов или врачей лечебной физкультуры.