Эволюция позвоночника
Эволюция позвоночника
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 20:41

Лёгкие работают вполсилы: привычка горбиться выключает из жизни целые отделы организма

Обычная сутулость незаметно запускает биомеханические изменения в организме, опуская плечи и ограничивая расширение ребер, что снижает вентиляцию легких и выводит из активации их верхние отделы. С точки зрения антропологии, такая деформация эволюционно чуждой осанке нарушает естественную геометрию грудной клетки, провоцируя компрессию внутренних органов. Физика давления здесь проявляется в наклоненной вперед грудине, усиливающей нагрузку на брюшную полость. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Неправильная осанка ограничивает подвижность грудной клетки, снижая эффективность дыхания, поскольку легкие не расправляются полностью. Это создает дополнительное давление на желудок и верхний отдел брюшной полости, со временем провоцируя нарушения. В сочетании с ожирением эффект усугубляется, повышая риск грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, как отметил специалист.

"Сутулость приводит к тому, что опускаются плечи и хуже раздвигаются ребра, из-за чего снижается вентиляция легких. В результате верхушки легких могут практически не участвовать в дыхании. Кроме того, при сутулой осанке грудная клетка наклоняется вперед и начинает сильнее давить на верхний отдел брюшной полости, где расположен желудок. Такое положение может создавать дополнительное давление на органы и со временем провоцировать различные нарушения", — сказал врач травматолог, ортопед, остеопат Константин Терновой.

По словам Тернового, ожирение усиливает нагрузку на органы, делая хорошую осанку редкостью среди таких пациентов из-за отсутствия спорта, а исправление невозможно без снижения веса. Однако при коррекции осанки и регулярных физических нагрузках организм восстанавливает функции внутренних органов. Людям без опыта занятий рекомендуется начинать под контролем инструкторов или врачей лечебной физкультуры.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

