Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Газон и клумбы
Газон и клумбы
© commons.wikimedia.org by Rosser1954 Roger Griffith is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 12:57

Газон выглядит уставшим после зимы — есть способ вернуть плотность без перекопки

Весной газон может выглядеть уставшим: появляются проплешины, трава редеет, а сорняки занимают свободные участки. Один из способов вернуть плотность и силу — щелевая посадка, или щелевой посев. Этот метод помогает семенам быстрее укорениться, но применять его стоит вовремя и с учётом состояния лужайки. Об этом сообщает The Spruce.

Что такое щелевая посадка

Щелевой посев — это способ пересева, при котором специальная машина прорезает в дернине узкие канавки и одновременно закладывает в них семена. Вертикальные диски, расположенные примерно через каждые 2-3 сантиметра, делают надрезы в почве, а семенной бункер распределяет материал прямо в прорези.

Такой контакт семян с грунтом значительно повышает всхожесть. В отличие от обычного разбрасывания, семена не сдуваются ветром, не смываются дождём и меньше страдают от птиц и вредителей.

Когда метод особенно эффективен

Эксперты отмечают, что щелевая посадка лучше всего подходит для сильно истончённых и ослабленных газонов. Она помогает восстановить плотность травостоя после интенсивного вытаптывания, болезней или повреждений.

Процедура включает несколько этапов:

  1. Измерение площади и подбор подходящего сорта семян.
  2. Очистка участка от камней и мусора.
  3. Стрижка травы до высоты примерно 2,5-5 сантиметров.
  4. Настройка глубины прорезей и нормы высева.
  5. Проход в одном направлении, затем — перпендикулярно для равномерного распределения.
  6. Лёгкое разравнивание граблями и удаление излишней соломы.

Обычно обработка среднего по размеру участка занимает один-два дня.

Когда лучше отказаться

На плотном и здоровом газоне этот метод может оказаться излишним. Прорезающие диски способны повредить крепкую дернину и корневую систему. Если трава в хорошем состоянии, достаточно традиционного ухода.

При самостоятельном выполнении важно использовать исправную технику с острыми лезвиями и правильно выставленной глубиной. Машины для щелевого посева можно арендовать, но новичкам стоит сначала протестировать их на малозаметном участке.

Лучшее время для проведения

Для трав холодного сезона — таких как мятлик кентуккийский, райграс многолетний и овсяница — оптимальным считается осенний период. Почва остаётся тёплой, а воздух становится прохладнее, что снижает стресс для молодых всходов и позволяет им укорениться до зимы.

Весна также подходит для процедуры, особенно в более прохладные месяцы. Однако важно не затягивать: при наступлении жары молодая трава может испытывать стресс.

Щелевая посадка помогает значительно улучшить состояние ослабленного газона, если соблюдены сроки и обеспечены правильный полив и подкормка. При разумном подходе метод способствует формированию плотной и устойчивой дернины, готовой к активному сезону.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вчера стояла крепкой, сегодня лежит — причина падения рассады оказалась неочевидной 18.02.2026 в 21:10

Упавшая рассада - неожиданный крах для любого садовода. Узнайте, что может быть причиной этого и как исправить ситуацию.

Читать полностью » Дерево почернело после морозов — но один срез показывает, всё ли потеряно 18.02.2026 в 16:21

Зимние морозы могут сильно повредить ваши деревья, но есть надежда на их восстановление. Простые советы помогут вам вернуть жизнь в сад.

Читать полностью » Розы с голыми корнями пришли в коробке — один шаг перед посадкой решает всё 17.02.2026 в 20:46

Покупка роз с открытой корневой системой может показаться странной, но она имеет массу преимуществ для садоводов.

Читать полностью » Монстера переросла старый горшок — корни полезли наружу и дали чёткий сигнал 17.02.2026 в 14:12

Приобретая монстеру, важно знать, как правильно выбрать горшок для её роста. Узнайте секреты успешной пересадки и ухода.

Читать полностью » Базилик и розмарин оказались на одной клумбе — один из них начал чахнуть, причина удивила 17.02.2026 в 4:24

Розмарин и базилик могут показаться идеальной парой, но на деле их совместное выращивание несёт риски и трудности.

Читать полностью » Крепкие сеянцы погибают после высадки — ошибка происходит ещё на подоконнике 16.02.2026 в 17:39

Процесс закаливания сеянцев становится залогом их успешной адаптации к открытой среде и природным условиям.

Читать полностью » Листья желтеют, а земля мокрая — одна ошибка превращает уход в 16.02.2026 в 13:21

Сигналы тревоги от комнатных растений: как распознать, что им требуется помощь, и вернуть к жизни.

Читать полностью » Почва не пропускает воду за секунды — растение начинает медленно погибать 16.02.2026 в 3:34

Неподходящая почва может незаметно разрушать корни комнатных растений, провоцируя их увядание без видимых причин.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Кровь объявляет войну сладкому: гипоксия активирует спящие механизмы очистки сосудов от глюкозы
Туризм
Дворец Бленхейм утонул в подснежниках — февраль здесь выглядит совсем иначе
Недвижимость
Интерьер 2026 меняют без ремонта — три сдвига дают эффект, который ощущается сразу
Спорт и фитнес
Кисть теряет силу — жизнь теряет запас: простой показатель оказался точнее привычных факторов риска
Наука
Вода включала и выключала атомную реакцию: как природа создала собственную АЭС задолго до людей
Питомцы
Миссия невыполнима в зубах: кошка уносит лакомство подальше из-за древнего инстинкта
Наука
LHS 1903 перевернула модель формирования планет: дальняя орбита оказалась каменной
Питомцы
Зимние прогулки стали короче — артрит у собак обостряется сильнее, чем кажется
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet