Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Прыщи на подбородке
Прыщи на подбородке
© https://pixabay.com by Kjerstin_Michaela is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 15:33

Слепой прыщ вспыхнул за ночь — один шаг снял боль мгновенно: жаль, раньше не знала

Глубокое акне вызывает сильное воспаление, отмечает дерматолог Янг

Слепые прыщи — один из самых неприятных видов акне: они не видны сразу, но ощутимы как болезненные, плотные бугорки под кожей, которые могут портить настроение неделями. В отличие от поверхностных высыпаний, такие образования формируются глубоко в дерме и долго созревают. Их сложнее лечить, они вызывают отёк и часто появляются в самых заметных зонах — на подбородке, вдоль линии челюсти или на шее. Понимание того, как этот тип акне возникает и что рекомендуют дерматологи, помогает эффективно сократить воспаление и предотвратить рецидивы.

Что такое слепой прыщ и как его распознать

Слепой прыщ формируется в фолликуле, который забивается избыточным себумом, омертвевшими клетками и бактериями.

"Слепое акне, или подземное акне, получило своё название потому, что эти прыщи находятся не на поверхности, а в основном находятся под поверхностью кожи", — сказала дерматолог Зеновия Габриэль.

Такое акне может долго оставаться в виде болезненного уплотнения, не меняя внешний вид кожи. По словам специалистов, этот тип относится к кистозным высыпаниям — более глубоким и воспалённым, чем обычные точки. Они плохо поддаются механическому воздействию, и попытки выдавить их часто приводят к ухудшению ситуации.

Сравнение: чем слепые прыщи отличаются от других видов акне

Тип акне

Где располагается

Как выглядит

Насколько болезненно

Белые точки

Ближе к поверхности

Маленькие белые бугорки

Слабо

Чёрные точки

Поверхность поры

Тёмная точка

Безболезненно

Папулы/пустулы

Средний слой кожи

Красные прыщи с воспалением

Умеренно

Слепые прыщи

Глубоко под кожей

Плотная болезненная шишка

Сильно

Что вызывает слепые прыщи

Глубокое воспаление развивается, когда поры забиваются избыточным себумом и бактериями.

"Если кожа вырабатывает слишком много себума, то жир и мёртвые клетки кожи скапливаются под кожей и становятся кормовой точкой бактерий…", — объяснил дерматолог Питер Янг.

На такую реакцию влияет множество факторов: гормоны, наследственность, возрастные изменения, периоды полового созревания или менопаузы. У людей с семейной историей кистозного акне риск выше. Чем глубже находится закупоренный фолликул, тем сильнее отёк и болезненность.

Советы шаг за шагом: как безопасно лечить слепые прыщи

  1. Используйте тёплый компресс: он помогает мягко вывести гной ближе к поверхности и ускоряет созревание.
  2. Добавьте в уход ниацинамид: дерматологи отмечают его противовоспалительные и себорегулирующие свойства.
  3. Носите пластыри от акне, чтобы защитить область от прикосновений и дополнить терапию.
  4. Наносите бензоилпероксид 2,5-5% — один из самых эффективных компонентов для борьбы с бактериями.
  5. Избегайте выдавливания: это может углубить кисту, вызвать инфекцию и оставить рубец.
  6. При болезненных и больших очагах обратитесь к дерматологу за стероидной инъекцией для быстрого снятия воспаления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Выдавливание прыща → обострение воспаления → точечные препараты с БПО или салициловой кислотой.
  2. Использование слишком агрессивных средств → раздражение → мягкие формулы с ниацинамидом и церамидами.
  3. Игнорирование симптомов → образование крупных кист → консультация дерматолога.
  4. Многослойный макияж → закупоривание пор → некомедогенная косметика.
  5. Отсутствие базового ухода → повторные воспаления → очищение + увлажнение + защита SPF.

А что если…

Если кожа чувствительная, начните лечение постепенно: наносите формулы с активами через день и следите за реакцией. Если у вас тёмный фототип, избегайте агрессивных попыток убрать прыщ — глубокие воспаления могут спровоцировать поствоспалительную гиперпигментацию. А если проблема хроническая, возможно, дело в гормональном фоне — в этом случае необходима консультация врача.

Плюсы и минусы подходов к лечению слепых прыщей

Плюсы

Минусы

Лечение снижает риск рубцов

Требует времени

Улучшает общее состояние кожи

Возможна сухость от активных ингредиентов

Подходит для всех типов кожи

Нужен комплексный подход

FAQ

Сколько времени заживает слепой прыщ?

Обычно от нескольких дней до пары недель, глубокие — до месяца.

Можно ли использовать салициловую кислоту?

Да, она проникает в поры, растворяя закупорку, но подходит не всем из-за возможной сухости.

Когда идти к дерматологу?

Если прыщи болезненные, крупные, появляются регулярно или не проходят на фоне домашнего ухода.

Мифы и правда

  • Миф: слепой прыщ нужно "вытащить" наружу.
    Правда: механическое воздействие лишь усугубляет воспаление.
  • Миф: прыщи появляются от грязной кожи.
    Правда: акне связано в первую очередь с гормонами и себумом.
  • Миф: если оставить прыщ в покое, он исчезнет за день

Исторический контекст

  1. В 1980–1990-х годах активно изучали кистозное акне как отдельную форму воспалений.
  2. Сегодня клинические рекомендации включают комбинированные подходы и персонализированные схемы лечения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стрижка способна визуально изменить пропорции лица — стилисты сегодня в 15:48
Стрижка вроде модная, а лицо поплыло: одна ошибка по форме лица портит весь образ

Узнайте, как подобрать стрижку под форму лица и какие варианты подчёркивают ваши естественные черты, а не спорят с ними.

Читать полностью » Соланин в картофеле вызывает отравление — доцент РОСБИОТЕХ Полина Кулач сегодня в 9:11
Этот простой совет спасает мой желудок: как избежать отравления картофелем — я больше не боюсь токсинов

Содержание соланина в картофеле растёт при воздействии света и тепла, а термическая обработка не делает такие клубни полностью безопасными — важно знать, как распознать риск.

Читать полностью » Льняное масло и семена чиа — растительные источники омега-3 для поддержания здоровья — Татьяна Солнцев сегодня в 8:11
Омега-3 спасает от воспалений: проверила на себе — почему рыба и орехи — лучший выбор для здоровья

Омега-3 необходимы организму ежедневно, но усваиваются по-разному в зависимости от источника. Разбираемся, какие продукты и добавки работают лучше.

Читать полностью » Гранатовый сок укрепляет иммунитет и защищает клетки — Екаиерина Кашух сегодня в 7:11
Каждое утро начинаю с гранатового сока — и вот что происходит с моим иммунитетом

Профилактика заболеваний начинается с правильного питания. Некоторые продукты способны поддерживать клетки и усиливать естественные защитные механизмы организма.

Читать полностью » Газированные напитки натощак вызывают вздутие и раздражение — Ирина Писарева сегодня в 6:11
Оказалось, что холодная вода натощак может вызвать боли в животе — вот почему я перестала пить её утром

Некоторые привычные утренние напитки могут навредить желудку, если употреблять их натощак. Какие именно и почему — объясняет диетолог.

Читать полностью » Нутрициолог Орлова назвала треску богатым источником витаминов и минералов вчера в 23:59
Дорогая морская или доступная пресноводная? Рыба, которая работает лучше, чем кажется по цене

Какая рыба полезнее — треска или тилапия, и почему эксперты настаивают на разнообразии? Разбираем состав, вкус и реальные преимущества каждого вида.

Читать полностью » NHS рекомендовало приём фолиевой кислоты до беременности вчера в 23:45
Беременность ещё не наступила, а витамины уже нужны: NHS объяснил, почему нельзя тянуть

Подготовка к беременности включает не только визиты к врачам, но и необходимые добавки как фолиевая кислота и витамин D. Узнайте, как это влияет на здоровье малыша и будущей мамы.

Читать полностью » Осознанный душ снижает уровень стресса и кортизола — Беверли Ибе вчера в 23:09
Добавила всего одну деталь — и ежедневный душ стал моим лучшим антистрессом

Даже короткий душ может стать моментом перезагрузки — если подойти к нему как к искусству. Вот как превратить привычную процедуру в настоящее удовольствие.

Читать полностью »

Новости
Наука
Земле угрожают астероиды и радиация — академик Зелёный
Еда
Смесь сыров и зелени формирует нежную универсальную начинку — кулинары
Садоводство
Дрожжи улучшают рост огурцов и других растений как удобрение — агроном
Питомцы
Аллергию вызывает не шерсть собак, а их слюна — иммунологи
Садоводство
Полив предотвращает повреждение растений при заморозках
Спорт и фитнес
Групповые тренировки повышают выносливость и снижают стресс — спортивные врачи
Питомцы
Тыква улучшает пищеварение у собак — ветеринары
Дом
Смесь уксуса и перекиси возвращает бокалам блеск — клинер Вероника Галлимор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet