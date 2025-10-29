Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 12:42

Почему врачи советуют отказаться от домашних тапок - дело не в моде

Названы причины отказаться от домашних тапок: риск травм и кожные инфекции

Домашние тапки для многих — символ уюта и отдыха. Мы надеваем их сразу после работы, чтобы расслабиться, и редко задумываемся о том, что привычная обувь может вредить здоровью. Однако, по словам биотехнолога Марии Золотарёвой, именно тапки часто становятся источником кожных инфекций, раздражений и даже ортопедических проблем.

Почему любимые тапки могут быть опасны

Главная проблема — тепло и влага, которые накапливаются внутри обуви. Особенно это касается закрытых моделей с плотным мехом или текстилем. В таких условиях быстро размножаются бактерии и грибки, а также накапливается пот, отмершие клетки кожи и пыль. Всё это превращает тапки в идеальную среду для патогенной флоры.

При регулярном использовании такой обуви повышается риск грибковых заболеваний, шелушения и зуда.

Химия под подошвой

Большинство современных домашних тапок изготавливают из синтетических материалов: полиэстера, акрила, искусственного меха. Для окрашивания и обработки тканей нередко применяют фталаты и красители, которые при длительном контакте с кожей могут вызывать раздражения, а у чувствительных людей — аллергию или дерматит.

Особенно опасны дешёвые модели без маркировки безопасности — в них содержание вредных веществ часто превышает допустимые нормы.

Влияние на позвоночник и суставы

Домашние тапки обычно мягкие, лёгкие и… абсолютно без поддержки стопы. В них нет амортизации и супинатора, а подошва часто скользкая.

Из-за этого:

  • стопа не фиксируется,
  • нагрузка распределяется неравномерно,
  • меняется походка,
  • повышается риск болей в коленях и спине.

Такая обувь особенно вредна людям с плоскостопием, артритом и проблемами позвоночника.

Совет: выбирайте модели с анатомической стелькой и небольшой жёсткой подошвой — они не дадут стопе "проваливаться".

Травмоопасная скользкая подошва

Синтетическая подошва, особенно на плитке или ламинате, может стать причиной падений. Если тапки не имеют противоскользящего слоя, достаточно одного неловкого шага, чтобы получить травму.

Как избежать:

  • выбирайте подошву из резины или микропористой пены;
  • проверяйте сцепление с поверхностью, слегка наклонив ногу при покупке.

Гигиена и уход: что важно знать

  1. Не носите тапки на босу ногу. Ткань впитывает пот и кожный жир, создавая благоприятную среду для микробов. Лучше надевать хлопковые носки.
  2. Стирайте обувь не реже раза в неделю при температуре не ниже 60°C — это убивает грибок и бактерии.
  3. Обрабатывайте внутреннюю поверхность антибактериальным спреем или уксусным раствором.
  4. Регулярно меняйте тапки. Средний срок службы безопасной пары — 6-8 месяцев.
  5. Храните обувь в сухом месте. Не оставляйте её у батареи или в ванной — сырость ускоряет рост микробов.

Таблица "Опасности и способы их избежать"

Проблема Причина Решение
Грибок и запах Влага и тепло внутри обуви Стирайте тапки и носите носки
Раздражение кожи Синтетика и красители Выбирайте гипоаллергенные материалы
Боль в ногах Нет поддержки стопы Используйте анатомические стельки
Падения Скользкая подошва Покупайте обувь с противоскользящим покрытием
Аллергия Химические красители Предпочитайте текстиль без запаха и ярких красок

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте материалы. Натуральный хлопок или лён лучше, чем синтетика.
  2. Стирайте регулярно. Тапки — не вечные, и требуют ухода, как одежда.
  3. Меняйте пары. Пусть у вас будет как минимум две — одна в стирке, другая в использовании.
  4. Проветривайте обувь. Ставьте тапки на балкон или у открытого окна.
  5. Не делитесь домашней обувью. Каждый член семьи должен иметь свою пару.

FAQ

Как часто нужно менять домашние тапки?
Каждые 6-8 месяцев, даже если они выглядят целыми. За это время внутри накапливаются бактерии и запах.

Можно ли стирать тапки в машинке?
Да, если это тканевая или флисовая модель. Кожаные и меховые лучше чистить вручную.

Какие материалы самые безопасные?
Хлопок, шерсть, лен, замша, натуральная кожа. Они "дышат" и не создают парниковый эффект.

Что делать, если появились трещины на пятках после ношения тапок?
Скорее всего, кожа пересушилась из-за синтетики и тепла. Используйте носки и увлажняющий крем для стоп.

Стоит ли носить тапки летом?
Да, но выбирайте открытую и лёгкую обувь с вентиляцией.

