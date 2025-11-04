Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Спортсменка выполняет прыжки
Спортсменка выполняет прыжки
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 2:10

Ковёр вместо спортзала: хитрость, которая делает мышцы стальными прямо в спальне

Тренировка Gliding от Минди Милреа помогает укрепить мышцы и сжечь калории за месяц

Суть метода проста: вы выполняете знакомые упражнения, но каждое движение сопровождается скольжением. Это задействует больше мышц и требует постоянной работы корпуса, особенно пресса, который стабилизирует тело.

Основные принципы программы

Для начала достаточно выполнять по 12-15 повторений каждого упражнения. Со временем можно увеличить нагрузку до двух подходов по 20 повторений. Тренируйтесь три раза в неделю, давая телу день отдыха между занятиями. Через месяц результат будет заметен даже без строгих диет.

Если специальных дисков нет, подойдут и обычные бумажные тарелки — они обеспечивают похожий эффект на ковровом покрытии. Обязательно надевайте кроссовки, чтобы контролировать движение и избежать травм. Опорная нога должна оставаться устойчивой, а скользящая — двигаться плавно и под контролем.

Советы шаг за шагом

  1. Turbo twist. Встаньте, слегка согните колени, поместите под каждую стопу по диску. Поднимите руки до уровня груди, согните локти. Поднимая пятки, поверните корпус вправо, затем влево. Это отличное упражнение для талии.

  2. Speed skater. Напоминает движение конькобежца. Скольжением одной ноги в сторону задействуется внутренняя и внешняя поверхность бедра.

  3. Curtsy. Опорная нога сгибается, а вторая скользит назад и вбок. Это помогает укрепить ягодицы и улучшить баланс.

  4. Balanced leg lift. Скользя одной ногой в сторону, поднимайте её на 20-30 см от пола. Так вы тренируете бёдра и пресс.

  5. Triceps push-up. Классические отжимания, но ладони скользят на дисках. Это делает работу трицепсов и груди вдвойне интенсивной.

  6. Mountain climber. Бег в упоре лёжа: ноги скользят вперёд и назад поочерёдно. Отлично повышает выносливость и укрепляет пресс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнение движений рывками.
    Последствие: риск растяжения и потеря контроля.
    Альтернатива: плавные, контролируемые скольжения.

  • Ошибка: опора на скользящую ногу.
    Последствие: нагрузка смещается, эффективность падает.
    Альтернатива: держите центр тяжести над опорной ногой.

  • Ошибка: тренировка на гладком полу.
    Последствие: диски теряют сцепление, появляется риск падения.
    Альтернатива: ковровое покрытие или нескользящий коврик.

А что если…

Если у вас нет ковра, можно надеть носки и тренироваться на линолеуме или плитке, контролируя скольжение. Для более интенсивной нагрузки используйте эспандер или утяжелители для рук.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • минимальный инвентарь — достаточно двух дисков или бумажных тарелок;

  • тренировка сочетает кардио и силовые нагрузки;

  • хорошо развивает баланс и гибкость;

  • подходит для домашних занятий.

Минусы:

  • требует устойчивой поверхности;

  • первые занятия могут вызывать лёгкую боль в мышцах.

FAQ

Как выбрать диски для скольжения?
Подойдут специальные фитнес-диски или даже пластиковые крышки, главное — чтобы они легко скользили и не царапали пол.

Сколько стоит оборудование?
Пара оригинальных дисков Gliding стоит около 15-20 долларов, но можно использовать подручные аналоги бесплатно.

Что лучше: диски или ролики?
Для начинающих безопаснее диски — они дают контроль и не требуют равновесия, как роликовые платформы.

Мифы и правда

Миф: такие упражнения не заменят силовую тренировку.
Правда: при правильной технике скольжение задействует мышцы не хуже гантелей.

Миф: скользящая тренировка не подходит людям с лишним весом.
Правда: наоборот, плавные движения снижают ударную нагрузку на суставы.

Миф: нужен большой зал.
Правда: достаточно пространства длиной всего в два шага.

3 интересных факта

  • Скользящие упражнения использовались ещё в тренировках фигуристов и танцоров для развития устойчивости.

  • Исследования показали: скольжение активирует глубокие мышцы кора, которые сложно прокачать обычными приседаниями.

  • Метод Gliding признан одним из самых безопасных видов домашнего фитнеса.

Исторический контекст

Идея тренировок на скольжении появилась в США в начале 2000-х. Тогда Mindy Mylrea искала способ разнообразить занятия аэробикой. Простые пластиковые диски быстро стали популярны — их начали использовать в фитнес-клубах, а затем и в домашних программах. Сегодня элементы скольжения встречаются в пилатесе, функциональном тренинге и даже йоге.

Такой формат тренировки делает фитнес доступным каждому. Скольжение превращает привычные упражнения в динамичную игру, а результат не заставляет себя ждать — тело становится подтянутым, сильным и выносливым.

