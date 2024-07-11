Исследование британских ученых из Имперского колледжа Лондона показало, что люди, которые предпочитают поздно ложиться спать ("совы"), демонстрируют лучшие результаты в когнитивных тестах, чем те, кто встаёт рано ("жаворонки"). В исследовании были проанализированы данные 26 тысяч участников из медицинской базы UK Biobank, включая тесты на интеллект, способность к рассуждению, реакцию и память.

Ученые отметили, что качество и продолжительность сна имеют большее значение для когнитивных функций, чем сам хронотип.

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