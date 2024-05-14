Сомнолог Алексей Мелехин утверждает, что храп и апноэ (кратковременные остановки дыхания во сне) не являются причинами смерти во сне. Он развеял миф о возможности умереть от остановки дыхания из-за храпа, поясняя, что нервная система способствует пробуждению человека в таких случаях.
Однако Мелехин предупреждает, что серьёзные проблемы со здоровьем, включая эндокринные нарушения, нейродегенеративные процессы и хронические сердечно-сосудистые проблемы, могут привести к развитию апноэ и увеличить риск смерти во сне, особенно если эти состояния не контролировать и не лечить.
Прием лекарственных препаратов или алкоголя также может повысить риск смертности из-за воздействия на сердечно-сосудистую систему, сообщает МедикФорум.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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