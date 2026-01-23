Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 16:01

Питомец в постели снижает тревожность: польза есть, но не для всех

Совместный сон с питомцем является источником психологического комфорта — TF1

Спать рядом с собакой или кошкой для многих стало привычной частью повседневной жизни. Домашние животные давно перестали быть просто помощниками или охранниками — сегодня их воспринимают как полноправных членов семьи. Поэтому неудивительно, что хозяева пускают питомцев не только в спальню, но и под одеяло. Однако такая близость может быть полезной лишь при соблюдении определённых условий. Об этом сообщает TF1.

Почему люди выбирают сон с питомцем

Совместный сон с собакой или кошкой часто воспринимается как источник психологического комфорта. Присутствие животного рядом может снижать тревожность, особенно у одиноких людей, пожилых или детей. Собака нередко ассоциируется с чувством безопасности: она чутко реагирует на посторонние звуки и своим присутствием создаёт ощущение защищённости. Это помогает быстрее расслабиться и крепче уснуть.

Кошки действуют иначе, но не менее эффективно. Их мурлыканье — низкочастотный звук, известный с середины XX века своим расслабляющим эффектом. Он способствует снижению стресса и помогает организму перейти в состояние покоя. Для ребёнка питомец в кровати иногда становится аналогом мягкой игрушки, которая помогает заснуть самостоятельно и чувствовать себя спокойнее в тёмное время суток.

Влияние на здоровье и иммунитет

Некоторые специалисты отмечают, что регулярный контакт с животными может оказывать влияние на иммунную систему. У детей и пожилых людей, которые живут рядом с питомцами, организм постепенно привыкает к микроорганизмам внешней среды. В результате формируется более активный иммунный ответ и вырабатываются антитела, что потенциально снижает восприимчивость к ряду заболеваний.

При этом исследования показывают: совместное проживание с кошкой в детстве не гарантирует защиту от аллергии, но может уменьшить вероятность её развития в будущем. Этот эффект связывают с ранним и регулярным контактом с аллергенами в умеренных дозах.

Какие риски нельзя игнорировать

Несмотря на очевидные плюсы, сон с питомцем подходит не всем. Даже если собаки имеют схожие с человеческими фазы сна, они могут резко двигаться, вздрагивать или храпеть, вызывая микропробуждения. Кошки же по своей природе более активны в сумеречные и ночные часы, поэтому способны будить хозяина ради еды, игр или выхода из комнаты. Такие нарушения сна накапливаются и могут негативно сказываться на самочувствии и дневной активности.

Отдельный вопрос — гигиена и здоровье. Домашние животные могут переносить паразитов, бактерии и микроорганизмы, принося их с улицы прямо в постель. Это повышает риск зоонозных заболеваний, включая токсоплазмоз или грибковые инфекции. Людям с ослабленным иммунитетом, беременным женщинам и тем, кто страдает аллергией на шерсть, врачи советуют отказаться от совместного сна с животными.

Меры предосторожности для безопасного сна

Если решение делить кровать с питомцем принято осознанно, важно соблюдать базовые правила. Ветеринары рекомендуют использовать отдельное покрывало или плед, на котором животное будет спать, не забираясь под простыни. Это снижает контакт с шерстью и потенциальными загрязнениями.

Также необходимо регулярно обрабатывать собаку или кошку от внешних и внутренних паразитов и чаще проводить груминг. Дополнительным плюсом станет приоткрытая дверь спальни: так питомец сможет свободно выходить, не беспокоя хозяина ночью. Эти простые меры помогают сохранить баланс между комфортом, близостью и заботой о здоровье.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

