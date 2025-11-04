Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Студенты-палеонтологи на раскопках
Дмитрий Грачёв Опубликована вчера в 23:48

Купидон с крылом в обломках: как эта находка в Пуле меняет взгляд на античное искусство

В Пуле обнаружена целая мраморная статуя спящего Купидона II века нашей эры

В хорватской Пуле, городе с богатейшим античным наследием, совершена редкая археологическая находка. При раскопках в историческом центре была обнаружена целая мраморная статуя спящего Купидона, чья сохранность и художественное качество позволяют назвать эту находку одной из самых значительных за всю историю города.

Улица Кастропола преподносит сюрприз

Ценная скульптура была найдена на прошлой неделе на улице Кастропола, в руинах древнеримского дома. Археологи расчищали комнату, которая когда-то обрушилась, и под завалами их ждало настоящее сокровище. Помимо самой статуи, они извлекли огромное количество мраморных осколков и фрагментов настенных и потолочных фресок, украшенных полихромной росписью. Назначение этого помещения, столь богато украшенного, пока остаётся загадкой для историков.

Портрет спящего бога

Статуя, извлечённая из слоя обрушения, впечатляет своими размерами: почти метр в длину (98 см), 44 см в ширину и 30 см в высоту. Она вырезана из мелкозернистого белого мрамора и датируется II веком нашей эры. Скульптор изобразил Купидона в виде обнажённого крылатого мальчика, мирно спящего на боку. Его ложе — не что иное, как шкура Немейского льва, побеждённого Гераклом.

Эта деталь — не случайность, а глубокая метафора. В античной мифологии существует сюжет о том, как бог любви похитил эту самую шкуру, символизируя тем самым, что желание и страсть способны одолеть даже непобедимую силу. Рядом со спящим божеством, почти касаясь края львиной шкуры, замерла небольшая ящерица — ещё один важный символический элемент.

Символика сна и ящерицы

Изображения спящего Купидона были невероятно популярны в римском искусстве. Их можно было встретить в самых разных контекстах:

  • в качестве садового украшения или элемента фонтана в богатых домах;

  • на алтарях и в святилищах;

  • на гробницах, особенно детских, выполняя роль погребального памятника.

Всего в мире известно около 200 подобных мраморных скульптур. Однако находка из Пулы относится к более редкой категории: лишь 25 из известных статуй включают в себя изображение ящерицы. Для римлян это животное было символом возрождения и новой жизни, что особенно уместно в погребальном контексте.

Состояние находки и её будущее

Статуя пережила века не идеально, но её повреждения сами по себе являются частью истории. Одно из крыльев Купидона отломано, а на овальном основании зияет диагональная трещина. Следы почернения на мраморе свидетельствуют о древнем пожаре, который пережил дом, где она находилась.

Сейчас уникальная находка проходит кропотливый процесс реставрации. Специалисты проводят лазерную очистку поверхности, тщательное документирование и всестороннее изучение каждого сантиметра скульптуры.

"После завершения реставрации и устранения повреждений статуя станет постоянной экспозицией Археологического музея Истрии в Пуле", — отмечают в музее.

Сравнительная таблица: спящий Купидон в римском искусстве

Аспект Распространённый вариант Редкий вариант (находка из Пулы)
Символика Сон, беззащитность, детская чистота Сон + символизм ящерицы (возрождение)
Атрибуты Лук и стрелы, иногда убранные Спящий на львиной шкуре (метафора победы любви над силой)
Сохранность Часто фрагментарная Целая статуя с незначительными древними повреждениями
Назначение Садовый декор, фонтан Вероятно, погребальный памятник (предстоит уточнить)

А что если…

Если дальнейшие раскопки на улице Кастропола позволят установить точное назначение комнаты и идентифицировать владельца дома, это может пролить свет на культурные и религиозные предпочтения римской элиты, проживавшей в Пуле два тысячелетия назад.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

  1. Почему эта находка так важна?
    Обнаружение целой, а не фрагментарной статуи такого высокого качества — большая редкость в археологии. Она позволяет изучать не отдельные детали, а целостное художественное произведение, его стиль и символику.

  2. Что делают реставраторы со статуей?
    Процесс включает лазерную очистку от многовековых загрязнений, укрепление мрамора, аккуратную стыковку фрагментов (если это возможно) и документирование каждого этапа для будущих исследований.

  3. Когда её смогут увидеть туристы?
    Статуя станет частью постоянной экспозиции Археологического музея Истрии в Пуле после завершения всех реставрационных и исследовательских работ. Точные сроки пока не называются.

Три факта о римской Пуле

  1. Пула, известная в древности как Pietas Iulia, была одним из важнейших портовых и административных центров Римской империи на Адриатике.

  2. Главная достопримечательность города — великолепно сохранившийся римский амфитеатр, один из шести крупнейших в мире.

  3. Раскопки в историческом центре Пулы регулярно преподносят сюрпризы, так как современный город построен прямо на слоях античного поселения.

Исторический контекст

II век нашей эры, к которому относится статуя, был периодом расцвета Римской империи, так называемым "Золотым веком" Антонинов. В это время провинции, такие как Истрия, переживали экономический и культурный подъём. Богатые горожане украшали свои дома модными скульптурами, часто на мифологические темы. Находка спящего Купидона в Пуле — это яркое свидетельство высокой культуры и определённого уровня благосостояния её жителей, которые могли позволить себе столь изысканные произведения искусства, следуя столичным тенденциям.

