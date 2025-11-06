Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поздний взгляд в смартфон
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 2:37

Не мог уснуть ночью — и теперь знаю, как легко вернуть себе сон без медикаментов

Врач Елена Малышева: Стакан воды помогает заснуть после ночного пробуждения

В программе "Жить здорово!" на Первом канале ведущие Елена Малышева и Герман Гандельман поделились эффективными методами для быстрого засыпания после ночного пробуждения. Эти простые, но действенные советы помогут вернуть вам сон, не прибегая к медикаментозному вмешательству. Как оказалось, для того чтобы быстро уснуть, достаточно использовать несколько проверенных техник.

Как быстро уснуть после ночного пробуждения?

Если вам не удается заснуть после того, как вы проснулись посреди ночи, не стоит паниковать и искать срочные способы вернуться в сон. Ведущие программы предлагают несколько эффективных и доступных методов.

Вода: просто и эффективно

Елена Малышева, ведущая программы и терапевт, советует, если вы проснулись среди ночи и не можете снова заснуть, начать с простого действия — выпить небольшой стакан воды. Это поможет организму расслабиться и вернуть внутренний баланс. Главное — делать это не спеша, маленькими глотками, чтобы не нагружать желудок и не провоцировать нежелательное бодрствование.

"Если проснулись среди ночи и не можете заснуть, просто выпейте немного воды, маленькими глотками. Это поможет расслабиться и вернуться ко сну", — советует Елена Малышева, терапевт.

Такой подход действует успокаивающе и помогает подготовить организм к возвращению в сон.

Техника заземления: фокус на ощущениях

Кардиолог Герман Гандельман предложил еще одну технику, которая помогает заснуть, если вы проснулись в середине ночи. Это так называемая "техника заземления". Для этого нужно лечь в кровать в удобной позе и сосредоточиться на своих физических ощущениях. Постепенно расслабляйте каждую группу мышц, начиная с пальцев ног и двигаясь вверх. Это помогает переключить внимание с беспокойных мыслей на тело, а расслабление мышц способствует глубокому расслаблению и возвращению сна.

"Техника заземления помогает отвлечься от мыслей и вернуть ощущение контроля над телом. Это способствует расслаблению и ускоряет процесс засыпания", — добавил Герман Гандельман, кардиолог.

Снотворное одеяло: комфорт для сна

Еще один способ, предложенный Гандельманом, — это сон под тяжелым одеялом. Кардиолог объяснил, что дополнительный вес помогает успокоить нервную систему и улучшить качество сна. Это особенно эффективно, если человек чувствует беспокойство или стресс.

Дыхательное упражнение для расслабления

Еще одним проверенным методом является специальное дыхательное упражнение. Чтобы быстро заснуть, нужно сделать медленный глубокий вдох, затем сделать небольшую паузу и выдохнуть так же неторопливо. Такой подход помогает расслабиться и успокоить нервную систему, что способствует засыпанию.

Важные рекомендации от Малышевой

Елена Малышева в завершение программы сделала важное замечание: важно оставаться в постели, если нет острой необходимости вставать. Перемещение по дому или активная деятельность может только ухудшить ситуацию. Лучше всего продолжать лежать спокойно, придерживаясь вышеуказанных методов. Это поможет максимально расслабиться и вернуть себе здоровый сон.

Мифы и правда о бессоннице

Миф Правда
Частое пробуждение среди ночи — это признак бессонницы. Ночное пробуждение — это нормально, если вам удается вернуться ко сну.
Снотворные препараты — лучший способ избавиться от бессонницы. Натуральные методы расслабления и регулирования сна более эффективны в долгосрочной перспективе.
Лучше вставать и ходить, если не можешь заснуть. Это может только ухудшить ситуацию. Лучше продолжать лежать и расслабляться.

Исторический контекст

Идеи и методы для улучшения сна появились еще в древности. В разных культурах люди использовали различные практики для улучшения качества сна, включая расслабление, медитацию и дыхательные упражнения. Уже в античные времена в Египте и Греции считали, что спокойствие перед сном — ключ к здоровому отдыху. Современные методы, такие как техника заземления и дыхательные упражнения, продолжают развиваться, учитывая научные достижения и потребности людей.

