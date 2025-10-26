Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ночное апноэ у мужчины
Ночной шум, который убивает молча: храп может стать сигналом опасной болезни

Врач Мухамадьяров назвал причины храпа и различия между его формами

Храп — это не просто ночной шум, раздражающий близких, а частое проявление проблем со здоровьем. Как отмечают специалисты, он может быть как безвредной особенностью сна, так и симптомом серьёзных нарушений дыхания. Почему одни люди храпят постоянно, а другие — лишь изредка, и как отличить безобидный храп от опасного — разбираемся подробно.

Почему появляется храп

По словам врача-оториноларинголога медицинской компании "СберЗдоровье" Нияза Мухамадьярова, чаще всего храп встречается у мужчин. С возрастом тонус мышц горла снижается, и это создаёт условия для вибрации мягких тканей во время дыхания.

"Также его развитию способствует ряд состояний и заболеваний, например анатомические особенности шеи, искривление носовой перегородки, увеличенные аденоиды или миндалины, заболевания верхних дыхательных путей воспалительного или аллергического характера, допустим, синусит, аллергический ринит, избыточный вес и ожирение, некоторые неврологические заболевания и состояния, например болезнь Паркинсона, перенесённый инсульт", — заявил врач-оториноларинголог Нияз Мухамадьяров.

Храп может усиливаться при приёме седативных препаратов, снотворных и алкоголя. Эти вещества расслабляют мышцы глотки и повышают вероятность временного перекрытия дыхательных путей. Курение усугубляет ситуацию — слизистая воспаляется, проход воздуха сужается.

Разница между простым и осложнённым храпом

Медики различают два основных типа — неосложнённый и обструктивный (осложнённый) храп. В первом случае дыхание остаётся равномерным, человек дышит спокойно, а сам храп появляется и исчезает периодически.

"Осложнённый вариант храпа имеет различную громкость, иногда резко прекращается. При этом человек пытается вдохнуть, и пауза в дыхании может длиться более десяти секунд. Из-за этого возникает потребность глубоко и часто дышать, чтобы восполнить нехватку кислорода. Как правило, человек с осложнённым храпом спит беспокойно", — предупредил врач-оториноларинголог Нияз Мухамадьяров.

Такие паузы называют апноэ сна - опасным состоянием, при котором дыхание временно останавливается.

Сравнение типов храпа

Признак Неосложнённый храп Осложнённый (апноэ сна)
Ритм Ровный, равномерный Прерывистый, с паузами
Дыхание Сохраняется во сне Может останавливаться
Симптомы днём Отсутствуют Сонливость, усталость
Опасность Низкая Высокий риск для сердца
Необходимость лечения Рекомендована коррекция образа жизни Обязательно наблюдение у врача

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Специалисты советуют насторожиться, если:
• близкие замечают, что дыхание во сне периодически останавливается;
• человек часто просыпается с ощущением нехватки воздуха;
• наблюдается повышенная утомляемость и сонливость днём;
• возникают трудности с засыпанием или головные боли по утрам.

Все эти признаки указывают на возможное развитие синдрома обструктивного апноэ сна.

Чем опасен осложнённый храп

"Опасность развития осложнённого храпа кроется не только в неприятных симптомах: он может привести к формированию синдрома обструктивного апноэ сна. Этот синдром влияет на работу сердечно-сосудистой системы: нехватка кислорода провоцирует учащённое сердцебиение, сужение сосудов. В последствии повышается артериальное давление, что увеличивает риск развития гипертензии и других заболеваний этой группы", — уточнил врач-оториноларинголог Нияз Мухамадьяров.

Хронический недосып, колебания уровня кислорода и постоянный стресс для организма со временем повышают риск инфаркта, инсульта и сахарного диабета второго типа.

Советы шаг за шагом

  1. Поменяйте позу сна. Если храп усиливается, когда вы спите на спине, попробуйте лежать на боку — это улучшает проходимость дыхательных путей.

  2. Снизьте вес. Даже потеря 5-10% массы тела заметно уменьшает частоту храпа.

  3. Откажитесь от алкоголя и курения. Эти привычки ослабляют мышцы глотки и раздражают слизистую.

  4. Используйте увлажнитель воздуха. Сухой воздух пересушивает слизистую, усиливая вибрации тканей.

  5. Проконсультируйтесь с врачом. При подозрении на апноэ может понадобиться специальная диагностика сна — полисомнография.

Для тяжёлых случаев применяется CPAP-терапия - аппарат подаёт воздух под давлением через маску, предотвращая спадание дыхательных путей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорирование храпа.

  • Последствие: Развитие апноэ сна, хроническое утомление, гипертония.

  • Альтернатива: Регулярное обследование у ЛОР-врача, подбор индивидуального лечения, использование ортопедических подушек или CPAP-аппарата.

А что если храп связан с аллергией?

При сезонных или постоянных аллергических реакциях слизистая носа и глотки отекает, что сужает дыхательные пути. В таких случаях помогут антигистаминные препараты, промывания носа солевыми растворами и отказ от контакта с аллергенами — например, домашней пылью или шерстью животных.

Плюсы и минусы методов лечения

Метод Плюсы Минусы
Изменение образа жизни Безопасно, доступно Требует дисциплины
CPAP-терапия Высокая эффективность Не всем удобно спать в маске
Хирургическое лечение (удаление миндалин, коррекция перегородки) Устраняет причину храпа Имеет противопоказания
Медикаментозная терапия Поддерживает дыхание при лёгких формах Не решает анатомические проблемы

Мифы и правда

Миф 1. Храпят только мужчины.
Правда: Женщины тоже подвержены этому, особенно в период менопаузы, когда снижается уровень эстрогенов.

Миф 2. Храп безвреден.
Правда: Даже лёгкие формы могут быть признаком начинающегося апноэ.

Миф 3. Снотворное помогает спать тише.
Правда: Наоборот, оно расслабляет мышцы и усиливает храп.

Сон и психология

Храп нередко приводит к психологическому напряжению в семье: партнёр, лишённый сна, раздражается, возникают конфликты. Решением может стать совместное обращение к специалисту — так легче подобрать стратегию лечения и вернуть здоровый сон обоим.

3 интересных факта

  1. Самый громкий храп в мире был зафиксирован на уровне 93 децибел — почти как работающий мотоцикл.

  2. Люди с узкой челюстью и короткой шеей чаще подвержены храпу.

  3. После отказа от курения храп у большинства снижается уже через две недели.

Исторический контекст

Храп известен человечеству с древности. Уже в трудах Гиппократа упоминались пациенты, страдающие "ночными прерывистыми вдохами". В XIX веке врачи впервые описали апноэ сна, но только в 1980-х появились первые аппараты CPAP, ставшие настоящим прорывом в лечении. Сегодня технологии совершенствуются: новые устройства компактнее, тише и учитывают индивидуальные параметры дыхания.

