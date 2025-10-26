Ночной шум, который убивает молча: храп может стать сигналом опасной болезни

Храп — это не просто ночной шум, раздражающий близких, а частое проявление проблем со здоровьем. Как отмечают специалисты, он может быть как безвредной особенностью сна, так и симптомом серьёзных нарушений дыхания. Почему одни люди храпят постоянно, а другие — лишь изредка, и как отличить безобидный храп от опасного — разбираемся подробно.

Почему появляется храп

По словам врача-оториноларинголога медицинской компании "СберЗдоровье" Нияза Мухамадьярова, чаще всего храп встречается у мужчин. С возрастом тонус мышц горла снижается, и это создаёт условия для вибрации мягких тканей во время дыхания.

"Также его развитию способствует ряд состояний и заболеваний, например анатомические особенности шеи, искривление носовой перегородки, увеличенные аденоиды или миндалины, заболевания верхних дыхательных путей воспалительного или аллергического характера, допустим, синусит, аллергический ринит, избыточный вес и ожирение, некоторые неврологические заболевания и состояния, например болезнь Паркинсона, перенесённый инсульт", — заявил врач-оториноларинголог Нияз Мухамадьяров.

Храп может усиливаться при приёме седативных препаратов, снотворных и алкоголя. Эти вещества расслабляют мышцы глотки и повышают вероятность временного перекрытия дыхательных путей. Курение усугубляет ситуацию — слизистая воспаляется, проход воздуха сужается.

Разница между простым и осложнённым храпом

Медики различают два основных типа — неосложнённый и обструктивный (осложнённый) храп. В первом случае дыхание остаётся равномерным, человек дышит спокойно, а сам храп появляется и исчезает периодически.

"Осложнённый вариант храпа имеет различную громкость, иногда резко прекращается. При этом человек пытается вдохнуть, и пауза в дыхании может длиться более десяти секунд. Из-за этого возникает потребность глубоко и часто дышать, чтобы восполнить нехватку кислорода. Как правило, человек с осложнённым храпом спит беспокойно", — предупредил врач-оториноларинголог Нияз Мухамадьяров.

Такие паузы называют апноэ сна - опасным состоянием, при котором дыхание временно останавливается.

Сравнение типов храпа