Исследование специалистов из Калифорнийского университета и Городского университета Нью-Йорка, опубликованное в Digital Medicine, выявило, что изменения в режиме сна могут указывать на наличие различных заболеваний, включая сахарный диабет, апноэ во сне, коронавирус и грипп. Исследователи проанализировали данные о 4,6 миллионах ночей сна более 33 тысяч добровольцев, изучая "ландшафт сна" — последовательность изменений в режиме сна в течение нескольких месяцев.
Авторы исследования выделили несколько типов графика сна, включая нормальный сон, сон с частыми пробуждениями во второй половине ночи, сон с редкими пробуждениями и сон с явными проблемами (не более 3 часов).
Выводы ученых показали, что люди с хроническими заболеваниями чаще всего переключаются между разными режимами сна, а также что частота переходов между режимами увеличивается после болезней, таких как грипп или коронавирус. Даже небольшие изменения в режиме сна могут служить важным индикатором здоровья человека.
Фото: commons.wikimedia.org/Celeda (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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