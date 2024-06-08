Клинический психолог Анастасия Кардиакос рассказала о техниках, которые помогут быстро уснуть после пробуждения ночью. Одна из методик — последовательная мышечная релаксация, при которой следует расслаблять каждую мышцу тела на выдохе.

Другой способ — метод "фонарика", который включает в себя визуализацию расслабления мышц с помощью воображаемого теплого света.

Также Кардиакос предложила дыхательную технику "4 — 7 — 8", которая помогает перейти от активного дыхания к спокойному, делая выдох длиннее вдоха.

Фото: flickr.com/rachel CALAMUSA (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)