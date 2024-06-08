Клинический психолог Анастасия Кардиакос рассказала о техниках, которые помогут быстро уснуть после пробуждения ночью. Одна из методик — последовательная мышечная релаксация, при которой следует расслаблять каждую мышцу тела на выдохе.
Другой способ — метод "фонарика", который включает в себя визуализацию расслабления мышц с помощью воображаемого теплого света.
Также Кардиакос предложила дыхательную технику "4 — 7 — 8", которая помогает перейти от активного дыхания к спокойному, делая выдох длиннее вдоха.
Фото: flickr.com/rachel CALAMUSA (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Байден заявил о двух угрозах существованию человечества
Две огромные проблемы для всего населения Земли, по мнению президента США, - глобальные климатические изменения и ядерное оружие. По этому поводу Джо Байден высказался во время общей речи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает ТАСС.
Доктороу: Штаты не рискнут начать ядерную войну с РФ
Политолог из Америки Гилберт Доктороу в шоу Judging Freedom заявил, что США не будут рисковать ядерной войной с Россией.
В США и Канаде отметили риск мощнейших землетрясений
Ученые из США и Канады провели исследование сейсмоопасной зоны Каскадия в Северной Америке, опубликованное в журнале Science Advances. Эта территория, где Тихоокеанская плита погружается под континент, характеризуется возможностью возникновения мощных землетрясений и цунами.
Масштабный сбой в работе Telegram завершился спустя 1,5 часа
Telegram столкнулся с крупным сбоем в своей работе, который продолжался более 90 минут вечером субботы, 8 июня. Доступ к сервису был ограничен в течение этого времени.