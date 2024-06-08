Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.06.2024 : 88,7606
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.06.2024 : 96,6916
Психолог Кардиакос: заснуть при пробуждении ночью помогут техники расслабления мышц
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 23:48

Психолог Кардиакос: заснуть при пробуждении ночью помогут техники расслабления мышц

Клинический психолог Анастасия Кардиакос рассказала о техниках, которые помогут быстро уснуть после пробуждения ночью. Одна из методик — последовательная мышечная релаксация, при которой следует расслаблять каждую мышцу тела на выдохе.

Другой способ — метод "фонарика", который включает в себя визуализацию расслабления мышц с помощью воображаемого теплого света.

Также Кардиакос предложила дыхательную технику "4 — 7 — 8", которая помогает перейти от активного дыхания к спокойному, делая выдох длиннее вдоха.

Фото: flickr.com/rachel CALAMUSA (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Байден заявил о двух угрозах существованию человечества

Байден заявил о двух угрозах существованию человечества

Две огромные проблемы для всего населения Земли, по мнению президента США, - глобальные климатические изменения и ядерное оружие. По этому поводу Джо Байден высказался во время общей речи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает ТАСС.

Читать полностью
Доктороу: Штаты не рискнут начать ядерную войну с РФ

Доктороу: Штаты не рискнут начать ядерную войну с РФ

Политолог из Америки Гилберт Доктороу в шоу Judging Freedom заявил, что США не будут рисковать ядерной войной с Россией.

Читать полностью

Общество

В США и Канаде отметили риск мощнейших землетрясений

В США и Канаде отметили риск мощнейших землетрясений

Ученые из США и Канады провели исследование сейсмоопасной зоны Каскадия в Северной Америке, опубликованное в журнале Science Advances. Эта территория, где Тихоокеанская плита погружается под континент, характеризуется возможностью возникновения мощных землетрясений и цунами.

Читать полностью
Масштабный сбой в работе Telegram завершился спустя 1,5 часа

Масштабный сбой в работе Telegram завершился спустя 1,5 часа

Telegram столкнулся с крупным сбоем в своей работе, который продолжался более 90 минут вечером субботы, 8 июня. Доступ к сервису был ограничен в течение этого времени.

Читать полностью

Новости