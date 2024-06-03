Диетолог Наталья Лазуренко выделила пять основных правил для эффективного и долгосрочного снижения веса: полноценное питание, физическая активность, нормализация сна, хорошая работа центральной нервной системы и нутриционная поддержка. Она подчеркнула важность индивидуального подхода к питанию, учитывающего физиологические особенности и уровень активности человека, сообщает News.Ru.

Лазуренко также отметила, что нормализация сна способствует естественному снижению веса, а физическая активность в комбинации с другими факторами улучшает контроль за мышечной массой. Она подчеркнула роль психоэмоционального состояния в выборе питания и указала на важность нутриционной поддержки, рекомендованной врачом, для закрытия питательных дефицитов.

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