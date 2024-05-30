Американские ученые из Университета Содружества Вирджинии обнаружили, что здоровый сон смягчает последствия одиночества для человека. В исследовании, опубликованном в журнале Sleep, приняли участие 2297 человек среднего возраста 44 года.

Участники заполнили анкету о здоровье сна и прошли тест на одиночество. Результаты показали, что улучшение сна связано с уменьшением уровня эмоционального и социального одиночества. Особенно сильный эффект наблюдался среди молодых людей.

Ведущий автор, доктор Джозеф Дзержевский, подчеркнул важность сна в борьбе с одиночеством и призвал уделять больше внимания улучшению здоровья сна, особенно среди молодежи. Взрослым рекомендуется спать не менее семи часов в сутки для поддержания оптимального здоровья, сообщает Газета.Ру.

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