Сомнилоквия, или разговоры во сне, — распространённое явление, не несущее серьезных последствий, но возможно указывающее на другие заболевания.
Учёные из американской академии медицины сна выделяют стресс, употребление алкоголя и нестабильный режим сна как причины этого состояния. Для уменьшения неудобств от разговоров партнера во сне рекомендуются затычки для ушей или использование белого шума, а также эксперты советуют ложиться спать раньше партнера, Involta.
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