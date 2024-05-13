Исследование нейрофизиологов из Китая и Европы опровергло популярную теорию о том, что сон способствует ускоренной очистке мозга от токсинов и поврежденных молекул. В ходе экспериментов, результаты которых опубликованы в журнале Nature Neuroscience, ученые обнаружили, что круговорот жидкости между тканями мозга и спинномозговой жидкостью замедляется как во время сна, так и при анестезии, что приводит к увеличению концентрации флуоресцентных молекул в клетках.
Это противоречит предыдущим представлениям о том, что во время глубокого сна происходит активная очистка мозга. Исследователи предполагают, что прежние исследования пришли к обратным выводам из-за различий в методах введения красителей. Также отмечается, что сон играет важную роль в консолидации памяти и регенерации клеток, помогая удалять белковый "мусор" и восстанавливать ДНК, поврежденную во время бодрствования, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Basile Morin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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