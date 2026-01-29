Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сонный туризм
Сонный туризм
© NewsInfo.Ru by Елена Кузнецова is licensed under public domain
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 20:05

Сон как роскошь XXI века: новый формат отдыха обещает перезагрузку без длинного отпуска

Отпуск всё чаще ассоциируется не с экскурсиями и плотным графиком, а с тишиной и возможностью наконец-то выспаться. Хроническая усталость и перегрузки заставляют людей искать формат отдыха, где главным приоритетом становится восстановление сил. Именно так на туристической карте появился новый тренд — "сонный туризм". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Тренд, продиктованный усталостью

Эксперты отмечают, что интерес к "сонному туризму" напрямую связан с изменением образа жизни. Люди всё чаще отказываются от насыщенных программ в пользу отдыха без спешки и внешнего давления, что перекликается с философией медленного туризма. По данным исследований, около 40% работающих россиян регулярно испытывают дефицит сна, что отражается на самочувствии, концентрации и общем качестве жизни.

В таких условиях активные экскурсионные маршруты и обязательные активности отходят на второй план. Туристы ищут не новые впечатления, а возможность восстановиться физически и эмоционально. В Ассоциации туроператоров России отмечают, что в 2025 году "сонный туризм" вошёл в число общемировых туристических тенденций.

Где в России едут высыпаться

Несмотря на относительную новизну направления, география предложений уже довольно широка. Как правило, туроператоры формируют короткие программы продолжительностью от двух до пяти ночей, рассчитанные на быструю перезагрузку без длительного отпуска.

"Определить точное количество отелей, работающих в этом формате, пока сложно из-за отсутствия единых стандартов, однако предложения, направленные на улучшение сна и релаксацию, уже представлены в разных регионах страны", — пояснила руководитель сервиса бронирования путешествий "Турслет" Мария Журавлёва.

По её словам, наибольшей популярностью пользуются направления с изначально спокойной природной средой. Среди них Алтай, Карелия, побережье Байкала и Мурманская область. Существенное количество программ также сосредоточено в санаторно-курортных зонах Ставропольского края — Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Формат при этом не ограничивается классическими санаториями.

Не только санатории, но и городские отели

Тренд активно подхватывают и городские гостиницы, включая сетевые. Они адаптируют номера и разрабатывают специальные пакеты для гостей, которым важны тишина и полноценный отдых. Такой выбор всё чаще делают жители мегаполисов, уставшие от шума и плотного ритма, что укладывается в запрос на уединённый отдых.

"Ключевым критерием становится не возраст или профессия туриста, а наличие умиротворяющей среды, тишины и инфраструктуры, ориентированной на релаксацию", — считает Мария Журавлёва.

Эксперт подчёркивает, что "сонный туризм" следует рассматривать как профилактический формат, направленный на улучшение качества отдыха, а не как способ лечения нарушений сна.

Кто выбирает отдых ради сна

Запрос на такой формат подтверждают и данные опросов. Почти половина гостей приезжают в отели именно с целью выспаться, при этом многие недовольны качеством сна в повседневной жизни. Среди самых частых гостей таких программ — менеджеры среднего и высшего звена, сотрудники логистических и производственных компаний, а также специалисты, чья работа связана с высокой ответственностью и сменой часовых поясов.

Сомнолог Роман Бузунов связывает рост популярности направления с глобальными изменениями в экономике и ритме жизни.

"Мир хронически недосыпает", — отметил Роман.

По его словам, туриндустрия отвечает на этот запрос двумя путями: адаптацией существующих отелей под потребности гостей и созданием специализированных sleep-программ для тех, кто осознанно выбирает сон как ценность.

Как выглядит номер для сна

В специализированных номерах внимание уделено каждой детали. Полная темнота достигается за счёт блэкаут-штор без зазоров, уровень шума снижен до минимальных значений, а дополнительные элементы в дверях блокируют звуки из коридора. Гостям предлагают утяжелённые одеяла, меню подушек и возможность регулировать жёсткость кровати.

Особое место занимают технологии: увлажнители поддерживают оптимальную влажность, а специальные гаджеты помогают быстрее засыпать и легче просыпаться. Всё это формирует среду, в которой сон становится не побочным эффектом отдыха, а его главной целью.

В итоге "сонный туризм" постепенно перестаёт быть экзотикой и превращается в осознанный выбор тех, кто ценит восстановление и тишину не меньше, чем новые впечатления.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мальдивы и Италия возглавили направления для медового месяца — туроператоры вчера в 11:06
Медовый месяц больше не отпуск: молодожёны массово отказываются от привычных курортов

Медовый месяц всё чаще становится персональным ритуалом: эксперты рассказали, какие страны выбирают молодожёны и почему уединение выходит на первый план.

Читать полностью » Россияне чаще выбирают Азию для морского отдыха в феврале — аналитики вчера в 9:04
Зима отменяется: россияне массово меняют февральский холод на тёплое море и дальние пляжи

Россияне все чаще выбирают дальние пляжные направления для отдыха в феврале. Аналитики назвали страны, где туристы планируют провести конец зимы у моря.

Читать полностью » Февраль сохраняет сухую погоду и удобные дороги в парках Кении 27.01.2026 в 22:03
Выбор месяца для Кении решает всё: сафари, океан и погода складываются не всегда вместе

Когда лучше лететь в Кению: сравниваем январь‑февраль, июль‑октябрь и другие месяцы — выбирайте оптимально для сафари, пляжей, Великой миграции и дайвинга.

Читать полностью » Старица сохраняет историческую застройку без туристической витринности 27.01.2026 в 17:20
Оказалась в городе на Волге, который легко пройти за день — а забыть невозможно

Старица на Волге (Тверская область) — камерный город с 1297 года: белокаменные монастыри, заброшенные каменоломни и пушкинские слойки. Как добраться из Москвы.

Читать полностью » Стоимость летних туров на Бали снизилась на треть — Ассоциация туроператоров России 27.01.2026 в 16:47
Перевозчики разогнались — туристы выигрывают: Бали продают по ценам, которых давно не было

Летние туры на Бали стали заметно доступнее благодаря расширению авиаперевозки, скидкам от отелей и росту предложений на стыковочных рейсах.

Читать полностью » Фукуок сочетает современные курорты и простую инфраструктуру — Вокруг света 27.01.2026 в 14:33
Прилетела на Фукуок за “райским островом” — и быстро поняла, почему мнения туристов так разные

Фукуок: практический гид — как выбрать отель, район и сезон, чтобы увидеть белые пляжи, а не мусор и песчаных блох; советы для удачного отпуска.

Читать полностью » Направления для отдыха в 2026 году распределили по месяцам — туроператоры 27.01.2026 в 13:02
От дайвинга до карнавалов: как выбрать страну для отдыха в 2026 году и не промахнуться со временем

От зимних тропиков до осеннего бархатного сезона: какие страны лучше выбирать для отдыха в 2026 году в зависимости от месяца и климата.

Читать полностью » Турция заняла первое место по ранним продажам летних туров — автоэксперты 27.01.2026 в 12:43
Кто успел — тот сэкономил: скидки тают, а спрос на летний отдых растёт с пугающей скоростью

Туроператоры отмечают рост ранних бронирований на лето-2026: Турция лидирует по спросу, а интерес к зарубежным пляжным направлениям заметно усиливается.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Телефон перед сном не всегда враг: в каких случаях экран реально успокаивает и “выключает” мысли
Красота и здоровье
Яркая помада после 50 может старить: замените тон на этот — и губы выглядят моложе
Питомцы
Кошка перестала мочиться — счёт может идти на часы: главный признак, который нельзя пропустить
Спорт и фитнес
Просыпаюсь с “деревянной” спиной — делаю 5 движений прямо в постели: тело включается за 10 минут
Дом
Коридор и прихожая перестают быть “плоскими”: один глиняный оттенок меняет ощущение сразу
Спорт и фитнес
Одно движение вместо десятка тренажёров: упражнение, которое собирает сильное тело целиком
Авто и мото
Большие колеса не спасают: главные ошибки водителей квадроциклов
Авто и мото
Иней на стекле изнутри — тревожный сигнал: одна мелочь в салоне создаёт влагу каждую ночь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet