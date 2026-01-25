Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Pexels by Ron Lach is licensed under public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 23:11

Спал достаточно, а настроение с утра "поплыло" — виновата одна ночная привычка

Напряжённые позы во сне усиливают утреннюю раздражительность — Yahoo! France

Будильник может звенеть сколько угодно, но иногда утро всё равно начинается с тяжести в теле и раздражения "на ровном месте". Вроде бы сна было достаточно, а в зеркале — сжатая челюсть, усталый взгляд и внутреннее напряжение без понятной причины. В такие дни кажется, что настроение портит всё подряд, хотя объективных поводов нет. Об этом сообщает Yahoo! France.

Почему поза во сне может отражаться на эмоциях

Во сне организм не отключается полностью: дыхание, мышечный тонус и работа нервной системы продолжаются, а мозг перерабатывает стресс и впечатления. Поэтому положение шеи, плеч, грудной клетки и позвоночника может влиять на утреннее самочувствие. Если тело всю ночь остаётся "собранным" — плечи подтянуты, колени поджаты, шея напряжена, — пробуждение нередко ощущается как продолжение внутреннего напряжения.

Наблюдения последних лет связывают эмоциональный фон утром не только с количеством часов сна, но и с тем, насколько "закрытой" или "открытой" была поза. Когда грудная клетка сжата и движение диафрагмы ограничено, дыхание становится более поверхностным. Такое дыхание легче поддерживает состояние настороженности, словно организм не до конца переходит в режим восстановления.

Что показывают наблюдения и при чём тут дневная осанка

В ряде исследований взрослых отслеживали с помощью датчиков сна, фиксируя микроположения тела и частоту переворотов, а затем сопоставляли эти данные с записями о настроении. Люди, проводившие больше времени в напряжённых позах, чаще отмечали раздражительность и тревожность по утрам. Те, кто спал более расслабленно — с ровным положением спины и без "свернувшихся" плеч, — чаще описывали пробуждение как спокойное и устойчивое.

Эта картина перекликается с тем, что давно обсуждается в психологии дневной осанки: сгорбленность и опущенная голова ассоциируются с беспомощностью, а свободная грудная клетка и выпрямленный позвоночник — с ощущением опоры. Ночью мы не контролируем тело сознательно, но мозг всё равно получает сигналы от дыхания и мышечного напряжения и учитывает их в общем фоне самочувствия.

Как мягко сдвинуть позу в сторону комфорта

Полностью "переучить" себя спать в одной идеальной позиции обычно не получается: жёсткий контроль только увеличивает число пробуждений. Гораздо полезнее ориентироваться на то, в какой позе вы чаще всего просыпаетесь — это и есть реальная отправная точка.

  • Если утро часто начинается на боку с подтянутыми коленями, небольшая подушка между коленями может выровнять положение таза и снизить напряжение.

  • Если вы просыпаетесь на спине с перегруженной шеей, иногда помогает более низкая подушка и свободное положение рук, чтобы грудная клетка не "зажималась".

Полезным оказывается и короткий вечерний ритуал: несколько спокойных дыхательных циклов, мягкая растяжка шеи и плеч, попытка лечь так, чтобы дыхание сразу ощущалось свободным. Отдельное внимание стоит уделить телефону: засыпание с экраном рядом часто приводит к перекрученному положению головы и плеч, которое затем сохраняется дольше, чем нужно.

Тело действительно "запоминает" ночное состояние лучше, чем мы осознаём утром. Если регулярно предлагать ему позу, в которой можно свободно дышать и нет боли, оно нередко отвечает более спокойной головой и ровным эмоциональным фоном.

Поза сна не заменяет терапию, режим или медицинскую диагностику причин плохого самочувствия. Но она может быть тихим индикатором накопленного напряжения. Иногда достаточно заметить повторяющуюся утреннюю "сжатость" и дать телу чуть больше поддержки, чтобы день начинался ровнее. Со временем такие наблюдения складываются в личную карту: какие ночи приносят ясность, а какие — поднимают тревожность ещё до первой чашки кофе.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

