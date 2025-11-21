Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:06

Обычная поза сна меняет лицо сильнее стрессов: привычка спать на боку оставляет след, который не скрыть кремами

Американский врач объяснил влияние сна на боку на кожу — врач Уиттингтон

Американский врач скорой помощи привлёк внимание пользователей соцсетей своим разбором того, как привычная поза во время сна может влиять на состояние кожи и форму лица. Его рекомендации стали поводом для обсуждения среди тех, кто интересуется уходом, косметологией и гигиеной сна. Тема оказалась шире ожиданий: выяснилось, что привычка спать на боку способна действовать на кожу интенсивнее, чем многие внешние факторы.

В чем, по мнению врача, заключается риск сна на боку

Доктор Джо Уиттингтон обратил внимание, что кожа реагирует на долговременное механическое давление гораздо сильнее, чем принято считать. При ежедневном контакте щеки с подушкой кожа смещается, заломы становятся глубже, а через годы может проявляться лёгкая асимметрия лица — её сложно скорректировать даже современными косметологическими методами.

"Привычка спать на боку может влиять на форму лица и способствовать появлению вертикальных морщин”, — заявил Джо Уиттингтон.

По его словам, ключевую роль играет сочетание давления и трения. Чем плотнее ткань наволочки и чем чаще человек засыпает в одной и той же позе, тем выше нагрузка на определённые участки лица.

Как механическое воздействие влияет на кожу

Трение способно растягивать подкожные структуры, из-за чего формируются заломы в области губ, щёк и подбородка. Кожа во сне не контролируется мимикой, а значит, складка, которая формируется при контакте с подушкой, остаётся неподвижной часами. Это и создаёт условия для появления устойчивых вертикальных морщин.

Особенно заметно это у людей с тонкой кожей или сниженным уровнем коллагена — естественным образом или в результате стресса, недостатка сна, диет и возрастных изменений.

Сравнение: как разные позы сна воздействуют на кожу

Поза сна Влияние на кожу Потенциальные риски Комфорт
На боку Максимальное трение и давление Морщины сна, асимметрия лица Высокий
На спине Минимальное воздействие Небольшой риск храпа Средний-высокий
На животе Сильное смещение тканей Отёки, заломы на лбу и щеках Средний

Советы шаг за шагом: как снизить влияние подушки на кожу

  1. Выбрать ортопедическую подушку со средней жёсткостью — она помогает сохранять правильное положение головы.

  2. Использовать наволочки из шёлка или атласа: они уменьшают трение и снижают образование заломов.

  3. Тренировать привычку засыпать на спине — это самое безопасное положение для кожи.

  4. Если постоянно спать на спине трудно, чередовать стороны и менять позу через ночь.

  5. Поддерживать режим увлажнения кожи — ночные сыворотки и кремы уменьшают чувствительность к механическому воздействию.

  6. Перед сном выполнять расслабляющие ритуалы, чтобы быстрее засыпать и меньше ворочаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: спать на плотной хлопковой наволочке.
→ Последствие: усиленное трение и "сонные морщины".
→ Альтернатива: шёлковая или атласная наволочка.

• Ошибка: засыпать в одной и той же позе каждый вечер.
→ Последствие: постепенная асимметрия лица, увеличение заломов.
→ Альтернатива: менять сторону или переходить на сон на спине.

• Ошибка: игнорировать стресс и мышечное напряжение перед сном.
→ Последствие: поверхностный сон, частые смены поз.
→ Альтернатива: дыхательные практики, теплая ванна, техника расслабления.

Техника расслабления, о которой говорит врач

Доктор Уиттингтон предлагает методику, которую называют "техника трассировки бесконечности". Она не требует специальных навыков: достаточно плавно вести взглядом по воображаемому символу бесконечности, будто следуя по мягкой восьмёрке. Такой тип движения помогает снизить нагрузку на нервную систему, стабилизировать эмоциональное состояние и подготовить организм к отдыху.

"Техника трассировки бесконечности помогает активировать вестибулярную систему и способствует расслаблению”, — пояснил врач.

По его словам, метод не заменяет профессиональную медицинскую помощь, но может уменьшать тревожность и улучшать качество сна.

А что если изменить весь вечерний ритуал?

Если сочетать корректную позу сна, подходящие материалы постельного белья и расслабляющие техники, можно не только улучшить состояние кожи, но и повысить общую эффективность восстановления организма. Даже частичный отказ от сна на боку способен снизить выраженность заломов, а регулярная гимнастика для мышц лица и плечевого пояса дополнительно улучшит тонус кожи.

Плюсы и минусы сна на спине

Плюсы Минусы
Минимальное воздействие на кожу Может усиливать храп
Равномерное распределение веса головы Требует привыкания
Снижение давления на шею Не подходит людям с апноэ

FAQ

Как выбрать подушку, если хочется уменьшить давление на лицо?
Лучший вариант — подушка средней высоты и плотности, удерживающая голову без сильного погружения.

Сколько стоит качественная шёлковая наволочка?
В зависимости от бренда и плотности ткани цены варьируются от 1,5 до 7 тысяч рублей.

Что лучше: сон на спине или специальные "анти-эйдж" подушки?
Сон на спине эффективнее, но анатомические подушки могут помочь тем, кому трудно удерживать позу.

Мифы и правда

Миф: морщины от сна появляются только у людей старше 40 лет.
Правда: заломы формируются у всех — всё зависит от плотности ткани и позы сна.

Миф: шёлковые наволочки — маркетинговый трюк.
Правда: гладкая поверхность действительно снижает трение.

Миф: если спать на боку удобно, менять привычку не нужно.
Правда: долгосрочное давление способно менять контуры лица.

Три интересных факта о коже во время сна

  1. Ночью кожа теряет больше влаги, чем днём — поэтому увлажнение перед сном особенно важно.

  2. Чувствительность кожи к механическому воздействию выше при недосыпе.

  3. Материалы постельного белья могут влиять на терморегуляцию: шёлк лучше отводит тепло, уменьшая отёчность по утрам.

Исторический контекст: как менялись представления о "правильном сне"

Ещё в начале XX века наибольший акцент делался на положении позвоночника, а не лица. Позже, с ростом интереса к косметологии, появились исследования о влиянии позы сна на морщины и асимметрию. В XXI веке эта тема стала частью культуры self-care: производители предлагают "антивозрастные" подушки, а дерматологи всё чаще говорят о необходимости сочетать уход, гигиену сна и осознанное отношение к вечерним привычкам.

