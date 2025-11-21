Обычная поза сна меняет лицо сильнее стрессов: привычка спать на боку оставляет след, который не скрыть кремами
Американский врач скорой помощи привлёк внимание пользователей соцсетей своим разбором того, как привычная поза во время сна может влиять на состояние кожи и форму лица. Его рекомендации стали поводом для обсуждения среди тех, кто интересуется уходом, косметологией и гигиеной сна. Тема оказалась шире ожиданий: выяснилось, что привычка спать на боку способна действовать на кожу интенсивнее, чем многие внешние факторы.
В чем, по мнению врача, заключается риск сна на боку
Доктор Джо Уиттингтон обратил внимание, что кожа реагирует на долговременное механическое давление гораздо сильнее, чем принято считать. При ежедневном контакте щеки с подушкой кожа смещается, заломы становятся глубже, а через годы может проявляться лёгкая асимметрия лица — её сложно скорректировать даже современными косметологическими методами.
"Привычка спать на боку может влиять на форму лица и способствовать появлению вертикальных морщин”, — заявил Джо Уиттингтон.
По его словам, ключевую роль играет сочетание давления и трения. Чем плотнее ткань наволочки и чем чаще человек засыпает в одной и той же позе, тем выше нагрузка на определённые участки лица.
Как механическое воздействие влияет на кожу
Трение способно растягивать подкожные структуры, из-за чего формируются заломы в области губ, щёк и подбородка. Кожа во сне не контролируется мимикой, а значит, складка, которая формируется при контакте с подушкой, остаётся неподвижной часами. Это и создаёт условия для появления устойчивых вертикальных морщин.
Особенно заметно это у людей с тонкой кожей или сниженным уровнем коллагена — естественным образом или в результате стресса, недостатка сна, диет и возрастных изменений.
Сравнение: как разные позы сна воздействуют на кожу
|Поза сна
|Влияние на кожу
|Потенциальные риски
|Комфорт
|На боку
|Максимальное трение и давление
|Морщины сна, асимметрия лица
|Высокий
|На спине
|Минимальное воздействие
|Небольшой риск храпа
|Средний-высокий
|На животе
|Сильное смещение тканей
|Отёки, заломы на лбу и щеках
|Средний
Советы шаг за шагом: как снизить влияние подушки на кожу
-
Выбрать ортопедическую подушку со средней жёсткостью — она помогает сохранять правильное положение головы.
-
Использовать наволочки из шёлка или атласа: они уменьшают трение и снижают образование заломов.
-
Тренировать привычку засыпать на спине — это самое безопасное положение для кожи.
-
Если постоянно спать на спине трудно, чередовать стороны и менять позу через ночь.
-
Поддерживать режим увлажнения кожи — ночные сыворотки и кремы уменьшают чувствительность к механическому воздействию.
-
Перед сном выполнять расслабляющие ритуалы, чтобы быстрее засыпать и меньше ворочаться.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: спать на плотной хлопковой наволочке.
→ Последствие: усиленное трение и "сонные морщины".
→ Альтернатива: шёлковая или атласная наволочка.
• Ошибка: засыпать в одной и той же позе каждый вечер.
→ Последствие: постепенная асимметрия лица, увеличение заломов.
→ Альтернатива: менять сторону или переходить на сон на спине.
• Ошибка: игнорировать стресс и мышечное напряжение перед сном.
→ Последствие: поверхностный сон, частые смены поз.
→ Альтернатива: дыхательные практики, теплая ванна, техника расслабления.
Техника расслабления, о которой говорит врач
Доктор Уиттингтон предлагает методику, которую называют "техника трассировки бесконечности". Она не требует специальных навыков: достаточно плавно вести взглядом по воображаемому символу бесконечности, будто следуя по мягкой восьмёрке. Такой тип движения помогает снизить нагрузку на нервную систему, стабилизировать эмоциональное состояние и подготовить организм к отдыху.
"Техника трассировки бесконечности помогает активировать вестибулярную систему и способствует расслаблению”, — пояснил врач.
По его словам, метод не заменяет профессиональную медицинскую помощь, но может уменьшать тревожность и улучшать качество сна.
А что если изменить весь вечерний ритуал?
Если сочетать корректную позу сна, подходящие материалы постельного белья и расслабляющие техники, можно не только улучшить состояние кожи, но и повысить общую эффективность восстановления организма. Даже частичный отказ от сна на боку способен снизить выраженность заломов, а регулярная гимнастика для мышц лица и плечевого пояса дополнительно улучшит тонус кожи.
Плюсы и минусы сна на спине
|Плюсы
|Минусы
|Минимальное воздействие на кожу
|Может усиливать храп
|Равномерное распределение веса головы
|Требует привыкания
|Снижение давления на шею
|Не подходит людям с апноэ
FAQ
Как выбрать подушку, если хочется уменьшить давление на лицо?
Лучший вариант — подушка средней высоты и плотности, удерживающая голову без сильного погружения.
Сколько стоит качественная шёлковая наволочка?
В зависимости от бренда и плотности ткани цены варьируются от 1,5 до 7 тысяч рублей.
Что лучше: сон на спине или специальные "анти-эйдж" подушки?
Сон на спине эффективнее, но анатомические подушки могут помочь тем, кому трудно удерживать позу.
Мифы и правда
• Миф: морщины от сна появляются только у людей старше 40 лет.
Правда: заломы формируются у всех — всё зависит от плотности ткани и позы сна.
• Миф: шёлковые наволочки — маркетинговый трюк.
Правда: гладкая поверхность действительно снижает трение.
• Миф: если спать на боку удобно, менять привычку не нужно.
Правда: долгосрочное давление способно менять контуры лица.
Три интересных факта о коже во время сна
-
Ночью кожа теряет больше влаги, чем днём — поэтому увлажнение перед сном особенно важно.
-
Чувствительность кожи к механическому воздействию выше при недосыпе.
-
Материалы постельного белья могут влиять на терморегуляцию: шёлк лучше отводит тепло, уменьшая отёчность по утрам.
Исторический контекст: как менялись представления о "правильном сне"
Ещё в начале XX века наибольший акцент делался на положении позвоночника, а не лица. Позже, с ростом интереса к косметологии, появились исследования о влиянии позы сна на морщины и асимметрию. В XXI веке эта тема стала частью культуры self-care: производители предлагают "антивозрастные" подушки, а дерматологи всё чаще говорят о необходимости сочетать уход, гигиену сна и осознанное отношение к вечерним привычкам.
