Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка спит
Девушка спит
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 10:12

Голова коснулась подушки — и темнота: сигнал, который большинство предпочитает не замечать

Засыпание за 10–20 минут признано нормой для здорового сна — The Indian Express

Скорость засыпания может многое рассказать о том, как на самом деле чувствует себя организм. Одни считают мгновенное погружение в сон признаком идеального отдыха, другие — поводом для зависти. Однако врачи смотрят на этот процесс куда внимательнее и видят в нём важный сигнал. Об этом сообщает The Indian Express.

Почему 10-20 минут считаются нормой

Засыпание в пределах 10-20 минут после того, как человек лёг в постель, специалисты называют физиологической нормой. В этот период мозг постепенно снижает активность, а тело успевает перейти из режима бодрствования в состояние покоя без резких скачков. Такой ритм говорит о том, что внутренние биологические часы, уровень усталости и привычки сна находятся в балансе.

"Если вы часто засыпаете за это время, это, как правило, говорит о том, что ваш режим сна, внутренние часы и давление во время сна хорошо сочетаются друг с другом", — говорит доктор Амит Сараф, заведующий отделением внутренней медицины больницы "Юпитер" в Тане.

Подобная картина чаще всего характерна для людей, которые придерживаются стабильного графика, избегают кофеина во второй половине дня и стараются не смещать время отхода ко сну. Именно такой подход снижает влияние факторов, из-за которых стресс и тревога становятся причиной бессонницы, даже если внешне человек чувствует усталость.

Что означает засыпание за 2-5 минут

Совсем иная ситуация — когда сон наступает почти мгновенно, в первые минуты после того, как голова коснулась подушки. На первый взгляд это может выглядеть как идеальная способность "выключаться", но врачи считают такой сценарий потенциально тревожным.

"Если человек засыпает, как только его голова касается подушки, это часто говорит о недосыпе. Организм пытается наверстать упущенный сон", — отмечает доктор Амит Сараф.

Подобное состояние нередко встречается у студентов, людей с посменной работой и у тех, чья деятельность связана с высокой умственной или физической нагрузкой. Мозг в таких условиях не успевает полноценно восстановиться, поэтому использует любую возможность для отдыха, даже если сам сон оказывается поверхностным и прерывистым.

Возможные причины и риски

Слишком быстрое засыпание может быть связано не только с хронической усталостью, но и с нарушениями качества ночного отдыха. Частые пробуждения, неглубокие фазы сна и сбои дыхания приводят к тому, что организм не получает полноценного восстановления. Именно поэтому специалисты обращают внимание на ночные паузы дыхания во сне, которые незаметно лишают человека энергии и усиливают дневную сонливость.

Дополнительную роль играют расстройства настроения и высокий уровень стресса. Колебания уровня кортизола мешают плавному переходу ко сну, а тревожные мысли ускоряют "отключение" без последующего ощущения отдыха. В результате человек быстро засыпает, но просыпается с чувством разбитости.

Когда стоит обратиться к врачу

Поводом для консультации со специалистом становятся ситуации, когда быстрое засыпание сочетается с дневной усталостью, утренними головными болями или ощущением, что сон не приносит облегчения. Насторожить также должны громкий храп и эпизоды остановки дыхания, замеченные партнёром.

"Оценка сна или простой анализ образа жизни помогут определить, связана ли проблема с поведением или с основным заболеванием", — добавляет доктор Амит Сараф.

Врачи подчёркивают, что скорость засыпания — лишь один из маркеров состояния здоровья. В сочетании с другими симптомами она помогает вовремя заметить нарушения и скорректировать режим, не дожидаясь серьёзных последствий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

27-летняя Саммер Роберт страдает от гигантомастии: грудь весит 32 кг и продолжает расти – Daily Star сегодня в 7:23
Гигантомастия: как женщина, столкнувшаяся с аномальным ростом груди, изменила отношение к своему телу

Британка страдает от редкого заболевания, из-за которого ее грудь продолжает увеличиваться, вызывая боль и трудности. Что она думает о своем состоянии?

Читать полностью » Красная икра полезна, но переедание может вызвать проблемы с пищеварением — Оксана Михалева сегодня в 6:36
Чрезмерное употребление красной икры — и вот что может произойти с вашим желудком и сердцем

Красная икра — это не только деликатес, но и продукт, который при переедании может навредить здоровью. Как не ошибиться и наслаждаться икрой без последствий для организма.

Читать полностью » Серо-стальной цвет снижает ощущение эмоциональной перегрузки — стилисты сегодня в 2:30
Этот оттенок в новогоднем образе задаёт удачный тон всему году — многие недооценивают его влияние

Какие цвета выбрать для новогоднего образа 2026 года, чтобы чувствовать уверенность, спокойствие и гармонию, и от каких оттенков лучше отказаться в праздничную ночь.

Читать полностью » Длина без формы утяжеляет тонкие седые волосы — Рафа Ортис вчера в 21:29
Тонкие седые волосы "оживают" после этой короткой стрижки — объём держится сам

Научитесь выбирать идеальные стрижки для тонких волос! Узнайте о 5 лучших вариантах, которые придадут объем и обновят ваш образ.

Читать полностью » Сыр улучшает липидный обмен в организме — врач Вялов вчера в 20:02
Считали вредным — оказался полезным: продукт, который неожиданно защищает сердце

Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, почему людям с заболеваниями сердца не стоит полностью отказываться от сыра. Ученые выяснили, что этот продукт может снижать риски сердечно-сосудистых проблем и одновременно поддерживать здоровье кишечника.

Читать полностью » Отсутствие вещей на выход мешает быстрому образу — Купцова вчера в 18:27
Быстро и аккуратно — не случайность: что должно быть в шкафу на экстренный выход

Тренер по первому впечатлению объяснила, почему быстро собраться за пять минут возможно только при продуманном гардеробе и какие простые решения действительно спасают внешний вид в экстренной ситуации.

Читать полностью » Сужение соустья нарушает вентиляцию гайморовых пазух — лор-врач Зайцев вчера в 18:14
Кислорода не хватает — болезнь начинается: что запускает гайморит на самом деле

Врач-оториноларинголог объяснил, почему гайморит часто становится хроническим, как восстановить вентиляцию пазух и какие меры профилактики помогают избежать повторных воспалений.

Читать полностью » Бессонница снизила уровень иммунной защиты — Frontiers in Immunology вчера в 17:49
Ночные тревоги имеют цену: в организме тихо исчезает защита, о которой редко задумываются

Стресс и бессонница могут снижать уровень ключевых иммунных клеток, ослабляя защиту организма и повышая риски для здоровья, выяснили учёные.

Читать полностью »

Новости
Наука
Ученые впервые обнаружили электрические искры в пылевых вихрях Марса — Nature
Питомцы
Кошки мяукают на мужчин вдвое чаще чем на женщин — The New York Times
Еда
Мутное игристое указывает на нарушения хранения — товаровед Рыбакова
Дом
Быстрая стирка хуже удаляет грязь, чем другие режимы — Мэри Гальярди
Туризм
Великобритания опубликовала список стран с высоким риском для туристов – Турпром
Общество
Общественная палата предложила распространить 13-ю зарплату на всех бюджетников – Лента.ру
Красота и здоровье
Уролог предупредил о рисках для репродуктивного здоровья от ношения термобелья – Лента.ру
Общество
Яркий красный или желтый цвет икры может быть признаком подделки, предупреждают эксперты – Лента.ру
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet