Сон спортсменки
Сон спортсменки
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 14:56

Лёг спать с ночником — утром почувствовал усталость: вот что делает свет ночью

Даже слабый свет может нарушать сон — эксперт-сомнолог Орлов

Современный ритм жизни заставляет нас искать способы восстановить силы максимально эффективно, и сон становится одной из важнейших составляющих здоровья. При этом многие продолжают засыпать при включённой лампе или телевизоре, не задумываясь, как искусственное освещение влияет на ночной отдых. Вопрос кажется простым, но эксперты уверены: привычка спать со светом может постепенно ухудшать качество сна и снижать дневную активность. Об этом сообщает KU66.

Почему сон в темноте полезнее

Сон — это не просто отдых, а активная работа организма по восстановлению нервной системы, иммунитета и гормонального баланса. Любое вмешательство, включая освещение, может нарушать естественные биологические циклы. Главный механизм, который страдает от ночного света, связан с мелатонином — гормоном, регулирующим смену фаз сна и бодрствования.

Искусственное освещение, особенно холодного спектра, снижает выработку мелатонина. Даже слабый источник света способен дать мозгу сигнал, что ночь ещё не наступила. Это сбивает внутренние часы и ухудшает качество отдыха. Наутро человек чувствует слабость и снижение концентрации, хотя спал положенные часы. Именно поэтому отказ от ночного света — один из самых эффективных способов улучшить сон без медикаментов.

Исследования подтверждают: минимальное освещение может влиять на организм сильнее, чем кажется. Нарушение биологических ритмов затрагивает не только сон, но и эмоциональное состояние, обмен веществ и иммунную систему.

Как свет влияет на гормоны и циркадные ритмы

Система естественных биоритмов работает по строгому расписанию: днём организм готов к активности, а ночью требует восстановления. Мелатонин служит своеобразным переключателем, который помогает телу сменить режим. Когда его уровень снижается из-за света, мозг остаётся в состоянии повышенной активности.

Очень важно, что изменяются не только фазы сна. При подавлении мелатонина нарушаются процессы регенерации тканей, снижается стрессоустойчивость, ухудшается восприятие информации. Организм вынужден работать в конфликтном режиме: внешне — ночь, внутренне — день.

Освещение может влиять и на настроение. Хроническое нарушение биоритмов связано с раздражительностью, тревожностью и эпизодами бессонницы. Даже если человек засыпает, структура сна становится менее качественной, что ведёт к поверхностному отдыху и ощущению "недосыпа" утром.

Почему даже слабый свет может вредить

Многие считают, что ночник или свет от экрана вреда не нанесут. Но исследования показывают: достаточно освещения всего в несколько люкс, чтобы уровень мелатонина заметно снизился. Это означает, что даже небольшая подсветка может повлиять на глубину сна и скорость восстановления организма.

Особенно чувствительным считается синий спектр, который излучают телефоны, планшеты, телевизоры и энергосберегающие лампы. Он воздействует на рецепторы сетчатки, отвечающие за восприятие дневного света, и "обманывает" мозг. Именно поэтому специалисты рекомендуют избегать использования техники перед сном и выключать подсветку полностью.

Однако при необходимости минимальное тёплое освещение может использоваться, например, для ориентирования ночью. Главное — чтобы оно не попадало в глаза и имело низкую яркость.

Какой свет безопаснее использовать вечером

Если полностью отказаться от вечернего освещения сложно, важно правильно подобрать лампы. Тёплый жёлтый или оранжеватый свет считается более щадящим и меньше влияет на биоритмы. Он не нарушает процесс подготовки ко сну и помогает расслабиться.

Подходят настольные лампы, торшеры или бра с мягким рассеянным свечением. Такие источники создают уютную атмосферу, не перегружая нервную систему. Свет можно направлять вниз или в сторону, чтобы он не попадал в глаза.

Для людей, которые просыпаются ночью, подойдут светодиодные ленты с минимальной яркостью или лампы с регулировкой цвета. Они дают возможность включить подсветку ненадолго, не нарушая сон полностью.

Роль естественного освещения: солнце, луна и биоритмы

Солнечный свет днём крайне важен для здоровья. Он помогает организму вырабатывать витамин D, регулирует настроение и синхронизирует внутренние часы. Утреннее солнце особенно полезно: оно стимулирует пробуждение, повышает концентрацию и улучшает способность к обучению.

Лунный свет, напротив, гораздо слабее и практически не влияет на гормоны. Он состоит в основном из отражённого солнечного света и содержит минимум синего спектра. В древности люди регулярно спали при луне, и это не мешало полноценному восстановлению. Проблемы могут возникнуть только тогда, когда яркая луна светит прямо в окно. В таких случаях рекомендуется использовать более плотные шторы или жалюзи.

Правильная организация естественного освещения помогает не только улучшить сон, но и поддерживать эмоциональную стабильность, особенно в период коротких световых дней.

Сравнение различных источников света по влиянию на сон

Чтобы понять, какой свет безопаснее, важно сравнить их влияние на биоритмы.

Искусственное освещение:

  1. снижает выработку мелатонина;

  2. нарушает глубину сна;

  3. может вызывать бессонницу;

  4. задерживает переход к фазе глубокого отдыха.

Тёплый маломощный свет:

  1. оказывает минимальное воздействие на гормоны;

  2. помогает расслабиться;

  3. не мешает засыпанию;

  4. подходит для ночной ориентации.

Естественный лунный свет:

  1. почти не влияет на биоритмы;

  2. не имеет ярко выраженного голубого спектра;

  3. вызывает минимальные изменения гормонального фона;

  4. может мешать только при прямом попадании в окно.

Сравнение показывает, что для здорового сна важно минимизировать интенсивность и спектр света, особенно ближе к ночи.

Советы шаг за шагом: как улучшить сон и освещение в спальне

  1. Отключите все яркие источники света перед сном.
    Никаких телевизоров, мониторов или ярких ламп — они сильнее всего подавляют мелатонин.

  2. Используйте тёплый свет.
    Жёлтые лампы создают атмосферу расслабления и минимально влияют на гормональный фон.

  3. Отключайте ночник или убирайте его подальше.
    Если нужен ориентир ночью, выбирайте лампы низкой яркости и направляйте их вниз.

  4. Закрывайте окна плотными шторами.
    Это поможет защититься от яркой луны или уличного освещения.

  5. Избегайте экранов за час до сна.
    Синий свет смартфона или планшета значительно нарушает биоритмы.

  6. Следите за режимом.
    Ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одно и то же время — это улучшает синхронизацию внутреннего часов.

Популярные вопросы о сне со светом

Можно ли спать с ночником?
Можно, если он тёплый, маломощный и направлен в сторону, не попадая на глаза.

Почему синий свет так вреден?
Потому что он сильнее других спектров подавляет мелатонин и сбивает внутренние ритмы.

Лунный свет может нарушить сон?
Только если он яркий и светит прямо в лицо. В остальных случаях его влияние минимально.

