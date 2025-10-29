Если вы вздрагиваете во сне — не игнорируйте: это может быть крик усталого мозга
Иногда, едва глаза закрываются, тело неожиданно вздрагивает — будто человек спотыкается во сне. Многие пугаются таких ощущений, считая их признаком болезни. На самом деле эти непроизвольные движения чаще всего безопасны и связаны с особенностями работы мозга. О природе внезапных подергиваний рассказал Сергей Савельев, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, в интервью Pravda. Ru.
Почему тело вздрагивает при засыпании
Когда человек ложится спать, его нервная система постепенно переходит из состояния бодрствования в фазу сна. Но иногда переход происходит слишком резко — мозг ещё активен, а тело уже готово расслабиться. Возникает кратковременный сбой: мышцы сокращаются, и человек вздрагивает. Это явление называют гипническими подёргиваниями.
"Обычно такие вздрагивания связаны с перевозбуждением. Когда человек засыпает, нервная система растормаживается и происходит остаточное прохождение импульса. Это естественная реакция, наблюдающаяся и у детей, и у взрослых, когда мозг ещё не полностью перешёл из активного состояния в фазу сна", — пояснил профессор Сергей Савельев.
После насыщенного дня, особенно если он был эмоционально напряжённым, мозг продолжает активно работать, посылая импульсы в мышцы. В этот момент тело будто "спотыкается" при переходе к отдыху. Такие подёргивания ощущают до 70% людей, но лишь немногие придают им значение.
Как отличить норму от тревожного сигнала
По словам Савельева, одиночные вздрагивания перед сном — это естественный процесс, который не несёт угрозы. Опасность появляется, если они становятся частыми, мешают засыпанию или сопровождаются другими нарушениями — например, бессонницей, ночными кошмарами, ощущением паники.
"Как правило, она возникает после интенсивного дня, эмоциональных событий или повышенных умственных нагрузок", — добавил учёный.
Если такие эпизоды повторяются регулярно, стоит обратить внимание на образ жизни и качество отдыха. Иногда постоянные мышечные подёргивания указывают на перенапряжение нервной системы, нехватку магния, кофеиновую зависимость или хронический стресс.
Советы шаг за шагом: как снизить ночное перевозбуждение
-
Соблюдайте режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время — мозг привыкает к стабильному ритму.
-
Ограничьте стимуляторы. За 6 часов до сна исключите кофе, энергетики и алкоголь.
-
Создайте спокойную атмосферу. Проветрите комнату, приглушите свет, уберите гаджеты.
-
Проведите вечер без перегрузок. За час до сна лучше читать книгу, слушать спокойную музыку или делать дыхательные упражнения.
-
Позвольте телу расслабиться. Тёплая ванна, лёгкий массаж или чашка молока с мёдом помогут снизить мышечное напряжение.
Такие шаги помогают нервной системе "переключиться" с активности на отдых и предотвратить непроизвольные подёргивания.
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: засыпать после просмотра новостей или работы за компьютером.
Последствие: мозг остаётся активным, усиливается вероятность вздрагиваний.
Альтернатива: провести вечер в спокойной обстановке, без гаджетов и яркого света.
-
Ошибка: игнорировать хроническую усталость.
Последствие: нервная система не успевает восстановиться, появляются проблемы со сном.
Альтернатива: планировать отдых днём, включить прогулки и короткие паузы между делами.
-
Ошибка: пытаться заснуть на фоне тревожных мыслей.
Последствие: активность мозга мешает расслаблению, возможны подёргивания и бессонница.
Альтернатива: использовать дыхательные практики или метод "обратного счёта" для концентрации.
А что если вздрагивания повторяются каждую ночь?
Если непроизвольные движения стали постоянными, стоит обратить внимание на нервное состояние и уровень стресса. Переизбыток информации, хроническое недосыпание и эмоциональное напряжение — основные причины гипервозбуждения нервной системы. Иногда проблема кроется в дефиците магния или витаминов группы B, участвующих в передаче нервных импульсов.
При регулярных эпизодах полезно обратиться к врачу-неврологу или сомнологу. Специалист поможет исключить неврологические расстройства и подберёт индивидуальные методы восстановления — от витаминных комплексов до дыхательных тренировок и когнитивной терапии сна.
Плюсы и минусы гипнических подёргиваний
Плюсы:
-
отражают нормальную активность мозга при засыпании;
-
свидетельствуют о сохранной реакции нервной системы;
-
помогают сбросить излишнее мышечное напряжение.
Минусы:
-
могут мешать засыпанию;
-
указывают на переутомление и стресс;
-
вызывают тревожность у человека, мешая полноценному отдыху.
Большинство людей сталкиваются с такими движениями хотя бы раз в жизни. Главное — не воспринимать их как болезнь, а как сигнал организма, что пора замедлиться и отдохнуть.
Мифы и правда
-
Миф: ночные вздрагивания — это начало эпилепсии.
Правда: обычные гипнические подёргивания не связаны с патологией и не требуют лечения.
-
Миф: если человек вздрагивает во сне, значит, он видит кошмары.
Правда: чаще всего это результат активности нервной системы, а не реакция на сновидение.
-
Миф: такие движения происходят только у взрослых.
Правда: они наблюдаются даже у новорождённых и считаются нормой развития нервной системы.
Сон и психология
Качество сна напрямую зависит от психологического состояния. Эмоциональные перегрузки и тревога делают мозг чрезмерно активным, не давая ему вовремя "отключиться". Успокаивающие вечерние ритуалы — прогулка, расслабляющая музыка, ароматерапия — помогают снизить возбуждение и подготовить тело ко сну. Важно воспринимать сон не как обязанность, а как необходимый ресурс восстановления.
3 интересных факта
-
По данным исследований, около 70% людей испытывают гипнические подёргивания хотя бы раз в месяц.
-
У тех, кто засыпает с включённым телевизором, вероятность ночных вздрагиваний выше почти вдвое.
-
Мозг может вздрагивать и во сне — учёные связывают это с фазой быстрого сна, когда человек видит сновидения.
Спокойный сон — это не только отдых, но и показатель здоровья нервной системы. Если перед засыпанием тело "взрывается" коротким импульсом, чаще всего это всего лишь способ мозга сбросить напряжение и перейти в режим восстановления.
