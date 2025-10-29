Если вы вздрагиваете во сне — не игнорируйте: это может быть крик усталого мозга

Иногда, едва глаза закрываются, тело неожиданно вздрагивает — будто человек спотыкается во сне. Многие пугаются таких ощущений, считая их признаком болезни. На самом деле эти непроизвольные движения чаще всего безопасны и связаны с особенностями работы мозга. О природе внезапных подергиваний рассказал Сергей Савельев, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, в интервью Pravda. Ru.

Почему тело вздрагивает при засыпании

Когда человек ложится спать, его нервная система постепенно переходит из состояния бодрствования в фазу сна. Но иногда переход происходит слишком резко — мозг ещё активен, а тело уже готово расслабиться. Возникает кратковременный сбой: мышцы сокращаются, и человек вздрагивает. Это явление называют гипническими подёргиваниями.

"Обычно такие вздрагивания связаны с перевозбуждением. Когда человек засыпает, нервная система растормаживается и происходит остаточное прохождение импульса. Это естественная реакция, наблюдающаяся и у детей, и у взрослых, когда мозг ещё не полностью перешёл из активного состояния в фазу сна", — пояснил профессор Сергей Савельев.

После насыщенного дня, особенно если он был эмоционально напряжённым, мозг продолжает активно работать, посылая импульсы в мышцы. В этот момент тело будто "спотыкается" при переходе к отдыху. Такие подёргивания ощущают до 70% людей, но лишь немногие придают им значение.

Как отличить норму от тревожного сигнала

По словам Савельева, одиночные вздрагивания перед сном — это естественный процесс, который не несёт угрозы. Опасность появляется, если они становятся частыми, мешают засыпанию или сопровождаются другими нарушениями — например, бессонницей, ночными кошмарами, ощущением паники.

"Как правило, она возникает после интенсивного дня, эмоциональных событий или повышенных умственных нагрузок", — добавил учёный.

Если такие эпизоды повторяются регулярно, стоит обратить внимание на образ жизни и качество отдыха. Иногда постоянные мышечные подёргивания указывают на перенапряжение нервной системы, нехватку магния, кофеиновую зависимость или хронический стресс.

Советы шаг за шагом: как снизить ночное перевозбуждение

Соблюдайте режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время — мозг привыкает к стабильному ритму. Ограничьте стимуляторы. За 6 часов до сна исключите кофе, энергетики и алкоголь. Создайте спокойную атмосферу. Проветрите комнату, приглушите свет, уберите гаджеты. Проведите вечер без перегрузок. За час до сна лучше читать книгу, слушать спокойную музыку или делать дыхательные упражнения. Позвольте телу расслабиться. Тёплая ванна, лёгкий массаж или чашка молока с мёдом помогут снизить мышечное напряжение.

Такие шаги помогают нервной системе "переключиться" с активности на отдых и предотвратить непроизвольные подёргивания.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: засыпать после просмотра новостей или работы за компьютером.

Последствие: мозг остаётся активным, усиливается вероятность вздрагиваний.

Альтернатива: провести вечер в спокойной обстановке, без гаджетов и яркого света.

Ошибка: игнорировать хроническую усталость.

Последствие: нервная система не успевает восстановиться, появляются проблемы со сном.

Альтернатива: планировать отдых днём, включить прогулки и короткие паузы между делами.

Ошибка: пытаться заснуть на фоне тревожных мыслей.

Последствие: активность мозга мешает расслаблению, возможны подёргивания и бессонница.

Альтернатива: использовать дыхательные практики или метод "обратного счёта" для концентрации.

А что если вздрагивания повторяются каждую ночь?

Если непроизвольные движения стали постоянными, стоит обратить внимание на нервное состояние и уровень стресса. Переизбыток информации, хроническое недосыпание и эмоциональное напряжение — основные причины гипервозбуждения нервной системы. Иногда проблема кроется в дефиците магния или витаминов группы B, участвующих в передаче нервных импульсов.

При регулярных эпизодах полезно обратиться к врачу-неврологу или сомнологу. Специалист поможет исключить неврологические расстройства и подберёт индивидуальные методы восстановления — от витаминных комплексов до дыхательных тренировок и когнитивной терапии сна.

Плюсы и минусы гипнических подёргиваний

Плюсы:

отражают нормальную активность мозга при засыпании;

свидетельствуют о сохранной реакции нервной системы;

помогают сбросить излишнее мышечное напряжение.

Минусы:

могут мешать засыпанию;

указывают на переутомление и стресс;

вызывают тревожность у человека, мешая полноценному отдыху.

Большинство людей сталкиваются с такими движениями хотя бы раз в жизни. Главное — не воспринимать их как болезнь, а как сигнал организма, что пора замедлиться и отдохнуть.

Мифы и правда

Миф: ночные вздрагивания — это начало эпилепсии.

Правда: обычные гипнические подёргивания не связаны с патологией и не требуют лечения.

Миф: если человек вздрагивает во сне, значит, он видит кошмары.

Правда: чаще всего это результат активности нервной системы, а не реакция на сновидение.

Миф: такие движения происходят только у взрослых.

Правда: они наблюдаются даже у новорождённых и считаются нормой развития нервной системы.

Сон и психология

Качество сна напрямую зависит от психологического состояния. Эмоциональные перегрузки и тревога делают мозг чрезмерно активным, не давая ему вовремя "отключиться". Успокаивающие вечерние ритуалы — прогулка, расслабляющая музыка, ароматерапия — помогают снизить возбуждение и подготовить тело ко сну. Важно воспринимать сон не как обязанность, а как необходимый ресурс восстановления.

3 интересных факта

По данным исследований, около 70% людей испытывают гипнические подёргивания хотя бы раз в месяц. У тех, кто засыпает с включённым телевизором, вероятность ночных вздрагиваний выше почти вдвое. Мозг может вздрагивать и во сне — учёные связывают это с фазой быстрого сна, когда человек видит сновидения.

Спокойный сон — это не только отдых, но и показатель здоровья нервной системы. Если перед засыпанием тело "взрывается" коротким импульсом, чаще всего это всего лишь способ мозга сбросить напряжение и перейти в режим восстановления.