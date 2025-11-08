Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Раннее утро и усталость
Раннее утро и усталость
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Егорова Опубликована сегодня в 23:13

Ложусь поздно — и тут же чувствую второе дыхание: вот как это разрушает мой сон

Кара Петруник советует ложиться спать до 22:45 для глубокого и восстанавливающего сна

Вы когда-нибудь замечали, что к одиннадцати вечера усталость внезапно проходит, появляется бодрость, и вы снова готовы листать ленту или смотреть сериал? Этот эффект специалисты называют "вторым дыханием" — и именно он часто становится причиной бессонницы.

Натуропат из Онтарио Кара Петруник объясняет, что если ложиться спать между 23:00 и 01:00, организм получает гормональный сбой, нарушающий естественные процессы сна.

"Если вы ложитесь спать между 11 часами вечера и часом ночи, вы оказываете медвежью услугу своим гормонам", — сказала врач Кара Петруник.

Что такое "второе дыхание" и почему оно мешает спать

Наш организм работает по циркадным ритмам — внутренним биологическим часам, которые регулируют уровень бодрости и отдыха. Вечером уровень кортизола, гормона стресса, должен снижаться, чтобы позволить мелатонину — гормону сна — достичь максимума. Но если вы не засыпаете вовремя, баланс нарушается.

"Кортизол и мелатонин работают друг против друга", — поясняет Петруник.

Задержка отхода ко сну после 23:00 вызывает вторичный всплеск кортизола, что делает тело снова активным и подавляет выработку мелатонина. В результате вы ложитесь в постель бодрыми, а засыпание превращается в долгую борьбу с мыслями.

Петруник рекомендует ложиться спать в 22:30 и вставать около 6:30 утра — так вы избегаете "второго дыхания" и поддерживаете гормональный баланс.

Что говорят эксперты о биоритмах

Медицинский директор Dreem Health в Калифорнии Уильям Лу подтверждает, что это явление реально:

"Второе дыхание" происходит, когда циркадный ритм тела и давление сна не синхронизированы", — сказал Лу.

Организм может внезапно "включить бодрость" перед сном из-за естественного повышения температуры тела и уровня кортизола — особенно если человек привык ложиться поздно. Это объясняет, почему даже при усталости сон может не наступать.

Сравнение

Время сна

Реакция организма

Эффект на качество сна

До 22:30

Мелатонин на пике

Быстрое засыпание, глубокий сон

Между 23:00 и 01:00

Всплеск кортизола

Трудности с засыпанием

После 01:00

Нарушен циркадный ритм

Поверхностный сон, частые пробуждения

Советы шаг за шагом

  1. Создайте рутину отхода ко сну. За час до сна приглушите свет, отложите гаджеты, почитайте книгу или сделайте лёгкую растяжку.
  2. Следуйте постоянному графику. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, даже по выходным — это стабилизирует внутренние часы.
  3. Избегайте стимуляторов. После 16:00 откажитесь от кофеина, тяжёлой пищи и интенсивных тренировок.
  4. Контролируйте освещение. Яркий экран блокирует выработку мелатонина, поэтому за час до сна ограничьте просмотр телефонов и телевизора.
  5. Сделайте спальню "зоной сна". Температура 18-20°C, плотные шторы и отсутствие лишнего света помогут быстрее расслабиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ложиться после полуночи.
    Последствие: сбой гормонального цикла, трудности с засыпанием.
    Альтернатива: отбой в 22:30-22:45.
  • Ошибка: засыпать с телефоном.
    Последствие: подавление мелатонина, поверхностный сон.
    Альтернатива: режим "без экрана" за час до сна.
  • Ошибка: пить кофе вечером.
    Последствие: повышение адреналина и сердечного ритма.
    Альтернатива: травяной чай или тёплое молоко.

А что если вы "сова"?

Некоторые люди действительно активнее вечером, но даже им стоит постепенно сдвигать график сна на 15-20 минут раньше каждые несколько дней. Через пару недель организм перестраивается, а утренние часы перестают быть мучением.

Плюсы и минусы

Подход

Плюсы

Минусы

Ранний сон

Глубокое восстановление, стабильное настроение

Требует дисциплины

Поздний сон

Удобно для "сов"

Повышенный кортизол, риск бессонницы

Регулярный график

Сбалансированные гормоны

Сложно соблюдать на выходных

FAQ

Какое время отхода ко сну считается идеальным?
Между 22:00 и 22:45 — именно в это время организм естественно готов к сну.

Почему важно вставать в одно время?
Регулярный подъём поддерживает синхронность циркадных ритмов и предотвращает "сонливые" утра.

Можно ли выспаться, если лечь поздно, но спать долго?
Нет. Продолжительность сна не компенсирует потерю фаз глубокого сна, которые приходятся на первые часы ночи.

Мифы и правда

  • Миф: если не хочется спать в 23:00, значит, организм не устал.
    Правда: вы уже пропустили "окно сна" и активировали второе дыхание.
  • Миф: важно спать ровно восемь часов.
    Правда: качество сна важнее количества, особенно в первые фазы ночи.
  • Миф: позднее засыпание безвредно для здоровья.
    Правда: смещение ритмов повышает риск стресса, ожирения и тревожности.

"Лучшее время отхода ко сну — то, которое совпадает со всплеском мелатонина и обеспечивает восстановительный глубокий сон", — отметил Уильям Лу.

