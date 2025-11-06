Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мозг и энергия любопытства
Мозг и энергия любопытства
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 21:44

Недосыпание крадёт секунды внимания: мозг моется волнами жидкости, пока вы бодрствуете

MIT: при недосыпании мозг включает микросны с волнами спинномозговой жидкости

Каждый знает ощущение, когда внимание внезапно "выключается" — взгляд устремлён в одну точку, мысли рассеиваются, и кажется, что на мгновение вы "зависли". Новое исследование учёных из Массачусетского технологического института (MIT) показывает, что это не просто усталость: мозг действительно временно переходит в состояние, похожее на сон, чтобы восстановить свои функции.

Результаты опубликованы в журнале Nature Neuroscience и открывают неожиданный механизм: в моменты кратковременного "отключения" через мозг проходит волна спинномозговой жидкости (СМЖ) - та же самая, что наблюдается во время глубокого сна.

"Если вы не спите, волны спинномозговой жидкости начинают вторгаться в состояние бодрствования", — объясняет Лора Льюис, нейробиолог из MIT.

Мозг между сном и бодрствованием

Исследователи изучали участников в двух состояниях:

  • после ночи нормального сна,

  • после ночи полного бодрствования.

С помощью ЭЭГ и фМРТ фиксировались не только мозговые волны, но и движение спинномозговой жидкости.

Результаты показали: при усталости мозг начинает спонтанно включать фазы, напоминающие сон, во время которых наблюдается отток и обратный приток СМЖ. Это сопровождается снижением сердечного ритма, дыхания и сужением зрачков - физиологическими признаками, характерными для сна.

"Ваш мозг настолько нуждается во сне, что он изо всех сил старается войти в состояние, подобное сну, даже когда вы бодрствуете", — поясняет Цзынонг Ян, ведущий автор исследования.

Таблица: что происходит при "отключении внимания"

Показатель Изменения при отключении Аналогия со сном
Поток спинномозговой жидкости Волна оттока и возврата Как при глубоком сне
Электрическая активность мозга Замедленные волны, фрагменты дельта-ритма Фазы медленного сна
Частота дыхания Уменьшается Аналогично сну
Размер зрачков Сужается Признак расслабления
Внимание и реакция Временная потеря концентрации Микроэпизод "восстановления"

Мозг "моется" даже днём

Учёные давно знают, что во сне волны спинномозговой жидкости вымывают токсины и метаболические отходы, включая белки, связанные с болезнью Альцгеймера. Теперь выяснилось, что подобный процесс может происходить и в бодрствующем состоянии, особенно когда организм страдает от недосыпа.

Фактически мозг "крадёт" у нас секунды внимания, чтобы выполнить санитарную обработку — очищение от продуктов обмена и восстановление нейронных связей.

Мозг как синхронизированная система

Исследование показало, что потеря внимания не является случайным феноменом: это координированная реакция мозга и тела, управляемая единым регуляторным контуром.

"Существует единый контур, который управляет как нашими когнитивными функциями — вниманием и восприятием мира, — так и базовыми процессами: гидродинамикой мозга и кровотоком", — отмечает Лора Льюис.

Это означает, что сон, дыхание, сердцебиение и внимание связаны гораздо теснее, чем считалось ранее. Когда один элемент системы перегружен, другие временно перестраиваются, помогая мозгу восстановить баланс.

Микросон как цена бодрствования

Хотя кратковременные "отключения" происходят у всех, их частота резко возрастает при хроническом недосыпании. Это объясняет, почему уставшие люди теряют концентрацию, совершают ошибки или испытывают чувство "затуманенности" — мозг вынужден самопроизвольно включать короткие фазы отдыха, чтобы не перегреться.

Иными словами, микросон — это защитный механизм, который мозг активирует вопреки нашей воле.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф 1. Потеря внимания — просто усталость или скука.
Правда: это активный физиологический процесс, сопровождающийся волнами спинномозговой жидкости, аналогичными тем, что наблюдаются во сне.

Миф 2. Кофеин предотвращает микросон.
Правда: он лишь маскирует симптомы усталости, но не устраняет физиологическую потребность мозга в восстановлении.

Миф 3. Короткие отключения безвредны.
Правда: при частом недосыпании они становятся опасны, особенно при вождении или работе с техникой.

Что это значит для нас

Исследование показывает, что сон нельзя "компенсировать" бодрствованием. Даже если мы стараемся "держаться", мозг всё равно включит свои микропаузы, чтобы защитить себя. Эти секундные состояния покоя — сигнал того, что организму требуется отдых.

Регулярный полноценный сон остаётся единственным надёжным способом поддерживать когнитивные функции, внимание и эмоциональную устойчивость.

