Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина, храпящий во сне
Мужчина, храпящий во сне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 22:26

Храпит — значит не спит: врачи предупреждают о смертельной ловушке во сне

Врач-отоларинголог Регина Миниахметова предупредила об опасности храпа для сердца и сосудов

Храп — распространённая проблема, которую многие считают безобидной привычкой. Однако медики всё чаще называют его тревожным симптомом, способным указывать на серьёзные нарушения в работе организма. Кандидат медицинских наук, отоларинголог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Регина Миниахметова рассказала, какие последствия может иметь храп и почему игнорировать его опасно.

"Даже краткосрочные остановки дыхания могут приводить к гипоксии и нарушениям работы сердечной мышцы, повышая риски инфарктов и инсультов", — подчеркнула отоларинголог Регина Миниахметова.

Почему храп — не просто звук

Храп возникает из-за вибрации мягких тканей глотки во время сна. Когда мышцы расслабляются, просвет дыхательных путей сужается, и воздух проходит с трудом. Если человек спит на спине, употребляет алкоголь перед сном или страдает лишним весом, риск храпа увеличивается.

Главная опасность в том, что храп может быть первым признаком синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) - состояния, при котором дыхание во сне периодически останавливается. Эти паузы длятся от нескольких секунд до минуты и повторяются десятки раз за ночь.

Самое опасное осложнение — апноэ сна

Синдром апноэ — это не просто неудобство для партнёра по кровати, а реальная угроза для жизни. Из-за остановок дыхания уровень кислорода в крови резко падает, и сердце вынуждено работать с перегрузкой.

Врач предупреждает: такие ночные "мини-остановки" приводят к хронической гипоксии - недостатку кислорода, который разрушает сосуды и вызывает нарушения сердечного ритма. Со временем повышается риск гипертонии, инсульта и сердечной недостаточности.

Как храп связан с давлением и стрессом

Миниахметова объяснила, что организм воспринимает внезапные пробуждения и нехватку воздуха как стресс. В ответ надпочечники выделяют адреналин, сосуды резко сужаются, давление скачет. Если такие эпизоды происходят каждую ночь, развивается стойкая гипертония.

Повышенное давление во сне — одна из причин утренних головных болей и чувства разбитости. Постепенно человек перестаёт получать полноценный отдых, и даже после восьми часов сна просыпается уставшим.

Сравнение: храп vs нормальный сон

Показатель Здоровый сон Сон с храпом и апноэ
Дыхание Ровное, глубокое Неровное, с паузами
Уровень кислорода в крови Нормальный Падает до опасных значений
Работа сердца Ритмичная Перегрузка, аритмия
Уровень стресса Стабильный Повышен из-за адреналина
Самочувствие утром Бодрость и ясность Слабость, головная боль

Советы шаг за шагом: как справиться с храпом

  1. Измените положение сна.
    Спите на боку — это снижает риск спадания мягких тканей глотки.

  2. Следите за весом.
    Лишний жир в области шеи сужает дыхательные пути. Снижение массы тела часто уменьшает храп.

  3. Откажитесь от алкоголя перед сном.
    Спиртные напитки усиливают расслабление мышц глотки и повышают частоту эпизодов апноэ.

  4. Проветривайте спальню.
    Свежий воздух улучшает дыхание и качество сна.

  5. Обратитесь к врачу.
    Если храп сопровождается паузами дыхания, сонливостью днём или скачками давления, необходима консультация сомнолога и отоларинголога.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать храп безвредной особенностью.
    Последствие: риск инфаркта, гипертонии и инсульта.
    Альтернатива: пройти обследование и исключить синдром апноэ.

  • Ошибка: лечить храп народными средствами (например, мёдом или каплями в нос).
    Последствие: временный эффект без устранения причины.
    Альтернатива: диагностика и профессиональное лечение (например, CPAP-терапия).

  • Ошибка: игнорировать утренние головные боли и хроническую усталость.
    Последствие: развитие депрессии и когнитивных нарушений.
    Альтернатива: корректировать режим сна и стрессовую нагрузку.

А что если лечиться не хочется?

Если человек откладывает визит к врачу, стоит помнить: хроническое апноэ сокращает продолжительность жизни на 7-10 лет. Даже лёгкая форма без терапии приводит к скачкам давления, ослаблению памяти и риску внезапной остановки сердца во сне.

Даже простые шаги — снижение веса, ограничение кофеина и отказ от алкоголя — способны снизить частоту эпизодов храпа на 30-40%.

Плюсы и минусы лечения храпа

Плюсы Минусы
Улучшение качества сна и концентрации Требуется дисциплина
Нормализация давления Некоторым неудобно использовать аппараты CPAP
Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний Не всегда помогает при анатомических дефектах
Улучшение настроения и самочувствия Может потребоваться хирургическое вмешательство

FAQ

Почему храп чаще бывает у мужчин?
Из-за особенностей строения дыхательных путей и гормональных факторов. У мужчин чаще наблюдается отложение жира в области шеи.

Можно ли избавиться от храпа навсегда?
Да, если устранить причину: скорректировать вес, лечить хронические заболевания носоглотки и укрепить мышцы гортани.

Что делать, если храпит ребёнок?
Это может быть признаком аденоидов или аллергии. Обязательно покажите ребёнка ЛОР-врачу.

Помогают ли специальные наклейки или клипсы на нос?
Они могут облегчить дыхание, но не устраняют основную причину храпа.

Мифы и правда

  • Миф: храп — признак глубокого сна.
    Правда: наоборот, из-за вибраций дыхание нарушается, и человек не достигает фазы полноценного отдыха.

  • Миф: только пожилые страдают храпом.
    Правда: апноэ встречается и у молодых, особенно при лишнем весе.

  • Миф: женщины не храпят.
    Правда: после менопаузы риск храпа у женщин резко возрастает.

3 интересных факта

  1. Один эпизод апноэ может длиться до 90 секунд, а за ночь их бывает более 100.

  2. У 70% людей с тяжёлым храпом диагностируется гипертония.

  3. По статистике, каждый десятый водитель, засыпавший за рулём, страдает от недиагностированного апноэ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Тоби Амидор: кайенский перец помогает ускорить обмен веществ и снизить аппетит сегодня в 17:46
Добавьте в суп одну щепотку — и организм начнёт сжигать калории сам

Острая специя, которая помогает ускорить метаболизм и контролировать аппетит, — но только при грамотном употреблении. Диетологи объясняют, как кайенский перец может помочь похудеть и когда он опасен.

Читать полностью » Врачи уточнили, что высокая пористость усиливается после окрашивания и термоукладки сегодня в 17:32
Почему волосы не слушаются, даже если уход идеальный: ответ в их структуре

Пористость волос меняет подход к уходу. Узнайте, как определить свой тип и подобрать правильные средства для здоровья и блеска волос.

Читать полностью » Специалисты: белковое питание после 60 лет помогает предотвратить потерю мышечной массы сегодня в 16:39
Организм стареет не от возраста, а от дефицита вот этого вещества

Белок помогает пожилым людям сохранять силу, ясность ума и здоровье. Какие продукты лучше включить в рацион, чтобы питание стало источником энергии и долголетия?

Читать полностью » Врачи сообщили, что тип кожи меняется с возрастом, климатом и уровнем стресса сегодня в 16:25
Кожа говорит больше, чем зеркало: как узнать почему уход не работает

Узнайте, как быстро определить тип кожи и выбрать идеальные средства ухода с помощью простых тестов, которые откроют секреты вашей кожи.

Читать полностью » Стилисты советуют подбирать ботильоны в тон колготам для визуального удлинения ног сегодня в 15:27
Эта пара обуви творит чудеса: делает стройнее, выше и моложе без усилий

Ботильоны — не просто удобная обувь. Стилисты раскрывают, как носить их после 40, чтобы выглядеть элегантно, не теряя комфорта и индивидуальности.

Читать полностью » Подбор тонального крема рекомендуется проводить при дневном свете для точного совпадения оттенка сегодня в 15:14
Идеальный тон без фильтра: секрет, который визажисты не раскрывают

Узнайте, как правильно выбрать идеальный тональный крем с пошаговым руководством. Мы расскажем о главных ошибках и секретах идеального покрытия для любого типа кожи.

Читать полностью » Алюминиевая фольга не подходит для хранения еды из-за роста бактерий — Картрайт сегодня в 14:28
Завернул котлету — накормил бактерий: чем опасно хранить еду под блестящей крышкой

Учёные предупреждают: привычка хранить еду в алюминиевой фольге может быть опасной. Почему фольга не защищает от бактерий и чем её заменить?

Читать полностью » Терапевт Дебора Ли объяснила, как сбалансированный завтрак влияет на здоровье и концентрацию сегодня в 14:10
Почему завтрак важнее обеда: одна привычка, которая снижает риск деменции

Почему завтрак до 9 утра улучшает концентрацию, настроение и даже снижает риск деменции — советы врача-терапевта Деборы Ли о правильном начале дня.

Читать полностью »

Новости
Наука
MIT обнаружил сохранившиеся материалы Земли до планетарной катастрофы 4,5 млрд лет назад
Наука
NASA: через миллион лет Солнце уничтожит атмосферу планеты Земля
Красота и здоровье
Витамин С эффективнее работает утром под солнцезащитный крем — дерматологи
Красота и здоровье
Дерматологи назвали пептиды мягкой альтернативой ретинолу для омоложения кожи
Авто и мото
Смирнов: использование микрофибры при мойке создаёт до 3000 микроцарапин на кузове
Садоводство
Осенний посев моркови позволяет собрать урожай уже в июне
Авто и мото
Инженер-двигателист Иванов: современным ДВС нежелателен щадящий режим эксплуатации
Дом
Дизайнеры интерьеров: хранение под кроватью экономит до 20 % пространства спальни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet