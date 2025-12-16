Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бессоница
Марина Егорова Опубликована сегодня в 18:33

Молчаливый убийца сна: как тело выживает, пока мозг борется за воздух

Ночные паузы дыхания мешают восстановлению организма — сомнолог Кудинов

Постоянное чувство усталости по утрам, даже после полноценного сна, нередко становится первым сигналом скрытых проблем со здоровьем. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru" со ссылкой на врача-сомнолога Павла Кудинова. Специалист предупреждает: если организм не восстанавливается за ночь, причина может крыться не в стрессе, а в нарушениях дыхания во сне.

Когда дыхание замирает

По словам врача, одной из самых распространённых причин плохого самочувствия при нормальной продолжительности сна является синдром обструктивного апноэ сна. При этом заболевании во время ночного отдыха дыхание периодически останавливается — иногда до минуты и дольше. "Когда человек спит, мышцы расслабляются, и дыхание может остановиться от 10 секунд до почти минуты и дольше. Таких остановок дыхания может быть 20, 30 или даже 60 за каждый час сна. Чтобы задышать, мозг совершает микропробуждение, из-за чего человек фактически всю ночь находится на поверхностном сне. В результате утром появляется чувство разбитости и дневная сонливость", — пояснил Кудинов.

Такие микропробуждения, по его словам, не осознаются самим человеком, но приводят к тому, что организм не достигает глубоких фаз сна. Именно поэтому утром даже после долгого отдыха появляется ощущение усталости, раздражительность и трудности с концентрацией внимания.

Последствия и факторы риска

Врач отмечает, что апноэ нередко сопровождается другими симптомами — ночными пробуждениями, головными болями и скачками давления. Чаще всего заболевание встречается у людей с лишним весом, но лишние килограммы — не единственный фактор. Болезнь может проявляться и у тех, кто внешне выглядит абсолютно здоровым.

"Если человек спит по восемь часов, но не чувствует себя отдохнувшим, важно исключить опасное заболевание — остановки дыхания во сне. Это состояние может привести к повышению артериального давления, инфарктам, инсультам и даже внезапной смерти во сне", — подчеркнул специалист. По его словам, распознать болезнь самостоятельно сложно: многие не обращаются к врачам, считая, что причина усталости — в стрессах или переутомлении.

Когда стоит насторожиться

По мнению Кудинова, постоянное ощущение разбитости без очевидных причин требует профессиональной диагностики. Нарушения сна могут быть вызваны и другими факторами — тревожностью, стрессом, неудобной подушкой или шумом. Однако если усталость сохраняется, важно пройти обследование у сомнолога. Только точная диагностика позволяет подобрать лечение, которое поможет восстановить полноценный сон и предотвратить осложнения.

