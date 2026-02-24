Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Запор кишечника
© commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 11:21

Две бессонные ночи сокращают защитные клетки кишечника — механизм удивил даже исследователей

Недостаток сна может ударить не только по самочувствию, но и по состоянию кишечника. Учёные выяснили, что даже несколько бессонных ночей запускают цепочку сигналов между мозгом и пищеварительной системой. В результате страдают стволовые клетки, отвечающие за обновление слизистой оболочки. Об этом сообщает Live Science.

Как сон связан с кишечником

Исследование на мышах показало: лишение сна нарушает работу кишечных стволовых клеток, которые поддерживают целостность слизистой и обеспечивают её восстановление после повреждений. Уже после двух суток без полноценного отдыха у животных фиксировались признаки окислительного стресса. Количество стволовых клеток почти сокращалось вдвое, а их способность к регенерации заметно снижалась.

Подобные изменения могут повышать уязвимость кишечника к воспалительным заболеваниям, включая язвенный колит и болезнь Крона. По данным наблюдений, более 75% пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника сталкиваются с нарушениями сна. В одном из исследований с участием свыше 1200 человек в ремиссии риск рецидива у тех, кто плохо спал, оказался в два раза выше, чем у пациентов с нормальным режимом отдыха.

"Теперь у нас есть доказательства того, что сон важен не только для мозга, но и для общего здоровья", — рассказала нейроучёный из Гарвардской медицинской школы Драгана Рогуля в интервью Live Science.

Роль серотонина и блуждающего нерва

Более детальный анализ выявил ключевой механизм. Недосып сопровождался повышением уровня серотонина в кишечнике. Этот нейромедиатор регулирует выделение пищеварительных соков и перистальтику, однако его избыток может способствовать развитию диареи, воспаления и даже опухолевых процессов. В норме концентрация серотонина строго контролируется, но при дефиците сна его выработка усиливалась, а повторное поглощение снижалось, что приводило к накоплению вещества.

Когда исследователи искусственно повышали уровень серотонина у хорошо отдохнувших мышей, у них возникали те же изменения, что и при недосыпе. Это подтвердило связь между нарушением сна и химическими процессами в кишечнике.

Учёные предположили, что посредником между мозгом и кишечником выступает блуждающий нерв — ключевой элемент оси "мозг-кишечник". Эксперименты показали: у мышей с перерезанным блуждающим нервом уровень серотонина оставался нормальным даже при лишении сна, а число стволовых клеток не сокращалось. Дополнительный анализ выявил, что важную роль играет ацетилхолин — сигнальная молекула, высвобождаемая этим нервом и запускающая выброс серотонина.

"Это действительно показало, насколько быстро и сильно нарушение сна повреждает кишечник", — рассказал соавтор исследования Чжэнцюань Юй в интервью Live Science.

Возможности для терапии

Авторы работы подчёркивают, что каждый этап обнаруженного каскада может стать потенциальной мишенью для лечения. Речь идёт как о воздействии на блуждающий нерв, так и о контроле молекулярных сигналов, регулирующих уровень серотонина. В перспективе это может помочь пациентам с хронической бессонницей и сопутствующими кишечными нарушениями.

"Каждый компонент в этом каскаде действительно важен как цель для потенциальной терапии", — рассказал соавтор исследования Максим Пликус в интервью Live Science.

Дальнейшие исследования планируется провести на кишечных органоидах — миниатюрных моделях человеческого кишечника. Это позволит уточнить, сохраняется ли выявленный механизм у людей и как он проявляется при длительных нарушениях сна.

Полученные данные расширяют понимание того, как тесно связаны нервная и пищеварительная системы. Сон оказывается критически важным не только для когнитивных функций, но и для поддержания клеточного баланса в кишечнике. Поддержание здорового режима отдыха может стать одним из факторов профилактики воспалительных заболеваний и других нарушений работы ЖКТ.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

