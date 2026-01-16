Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка занимается спортом
© Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domain
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 15:21

Качаются до седьмого пота, а тело не меняется: упущено главное правило фигуры мечты

Качество сна влияет на эффективность тренировок и восстановление — врачи

Можно выкладываться в спортзале до изнеможения, считать калории и устраивать разгрузочные дни, но стрелка весов при этом упрямо стоит на месте. В стремлении к подтянутому телу многие концентрируются только на тренировках и питании, упуская важный фактор, без которого прогресс замедляется. Речь идёт о восстановлении, напрямую связанном со сном и его качеством. Об этом сообщает издание Shape.

Почему сон важнее, чем кажется

Интенсивные физические нагрузки создают стресс для организма, и именно во сне запускаются ключевые процессы восстановления. Недостаток отдыха может свести на нет усилия в зале и повысить риск травм, даже при регулярных тренировках.

"Функция сна — сохранить энергию и восстановить ткани в организме. Чем больше времени вы проводите в тренажерном зале, тем больше сна требуется вашему организму", — объясняет директор Лаборатории психологии спорта и физических упражнений Oregon State University Брэдли Кардинал, д. м.н.

Исследование, опубликованное в журнале Sleep Medicine, показало, что спустя четыре месяца регулярных тренировок люди с бессонницей увеличивали продолжительность сна в среднем на 85 минут. Такой эффект оказался сопоставим с действием лекарств. Более глубокий сон позволяет организму эффективнее восстанавливаться, что подтверждают и подходы к грамотному восстановлению, где сон рассматривается как основа прогресса.

"Более глубокий сон гарантирует, что запасы энергии и функции мышц восстанавливаются. Благодаря крепкому сну ночью после тренировки мышцы и ткани становятся более сильными и устойчивыми к травмам", — отмечает специалист по клинической психологии сна и член консультативного совета Equinox Дженнифер Мартин.

Белок перед сном как часть восстановления

Ночной отдых — это активное время для роста мышц. В Journal of Nutrition были опубликованы данные, согласно которым участники, употреблявшие протеиновый коктейль перед сном, быстрее увеличивали мышечную силу.

"Поскольку большинство из нас получает белок только во время приёмов пищи, в ночные часы для мышечного роста остаётся мало аминокислот", — говорит исследователь спортивного питания Maastricht University Йорн Троммелен.

Небольшой белковый перекус перед сном помогает организму использовать ночное восстановление эффективнее. Этот подход перекликается с выводами о том, как белки и углеводы поддерживают энергию и способствуют восстановлению мышц при регулярных нагрузках.

Интенсивность и время тренировок

Даже умеренные занятия по 20-30 минут несколько раз в неделю улучшают сон. Однако увеличение объёма или сложности тренировок усиливает этот эффект.

"Чем выше нагрузка, тем сильнее потребность организма в восстановлении", — объясняет клинический психолог и специалист по вопросам сна Rush University Medical Center Келли Барон.

Исследования также показывают, что утренние кардиотренировки способствуют более продолжительной фазе глубокого сна, а силовые занятия во второй половине дня улучшают общее качество ночного отдыха. Кардио поздно вечером может мешать засыпанию из-за повышения температуры тела, тогда как работа с весами не вызывает такого эффекта.

Грамотный баланс сна, питания и тренировок позволяет не только быстрее двигаться к телу мечты, но и делает этот путь устойчивым. Когда организм успевает восстановиться, каждая следующая тренировка приносит больше пользы, а мотивация сохраняется дольше.

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.

