В Министерстве обороны России проинформировали, что ВС РФ взяли под свой контроль село Соловьево, которое находится в Донецкой народной республике.

Подразделения группировки войск "Центр" выбили оттуда украинских солдат своими успешными действиями. Кроме того, армия России нанесла удары по живой силе и технике 92-й штурмовой, 31-й, 100-й, 115-й украинских бригад. Еще были выбиты 109-я бригада теробороны и 2-я — нацгвардии.

Били по ВСУ российские солдаты в районах: Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс. Все эти населенные пункты расположены в ДНР.

Добавим, что также ВС РФ стали контролировать Котляровку в Харьковской области.

Фото: z.mil.ru/Минобороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).