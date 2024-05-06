Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что на фронте инициатива идет со стороны России.
Также, по его мнению, выделенный США пакет помощи позволит Киеву выстоять в этом году.
"Благодаря помощи США мы можем быть уверены, что в этом году ВСУ не проиграют, а к следующему году у РФ скорее всего начнутся экономические трудности", — поделился своим мнением глава МИД Польши с изданием Politico.
Глава ведомства добавил, что пакета помощи в размере $60,8 миллиарда от Штатов Украине не хватит для победы, но он дает Киеву время, чтобы выстоять.
Сикорский также считает, что все российские активы, которые сейчас заморожены на Западе, должны перейти властям Украины.
Фото: securityconference.de/Kai Mörk (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license).
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