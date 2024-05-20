На нефтеперерабатывающем заводе в городе Славянск Краснодарского края обнаружены повреждения. Они стали результатом атаки на инфраструктуру крупного нефтезавода.

"Повреждения есть. Их масштаб и размер будут устанавливаться", — сказал Эдуард Труднев, директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО".

По мнению специалистов по безопасности, повреждения НПЗ не носят критического характера, но есть необходимость улучшить систему безопасности критически важного объекта.

Всего в ночь с 18 на 19 мая в районе завода было сбито шесть дронов ВСУ, из-за чего завод не работал в воскресенье, 19 мая.

За всю ночь над Краснодарским краем было уничтожено рекордное число беспилотников Украины — 57 штук. Атаки также были зафиксированы в Крыму. Наибольший ущерб был нанесён Новороссийску, всего по регионам страны было выпущено около 100 БПЛА. Это абсолютный рекорд с начала специальной военной операции на Украине.