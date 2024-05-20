На нефтеперерабатывающем заводе в городе Славянск Краснодарского края обнаружены повреждения. Они стали результатом атаки на инфраструктуру крупного нефтезавода.
"Повреждения есть. Их масштаб и размер будут устанавливаться", — сказал Эдуард Труднев, директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО".
По мнению специалистов по безопасности, повреждения НПЗ не носят критического характера, но есть необходимость улучшить систему безопасности критически важного объекта.
Всего в ночь с 18 на 19 мая в районе завода было сбито шесть дронов ВСУ, из-за чего завод не работал в воскресенье, 19 мая.
За всю ночь над Краснодарским краем было уничтожено рекордное число беспилотников Украины — 57 штук. Атаки также были зафиксированы в Крыму. Наибольший ущерб был нанесён Новороссийску, всего по регионам страны было выпущено около 100 БПЛА. Это абсолютный рекорд с начала специальной военной операции на Украине.
Дотком: Британия не избежит столкновения с РФ из-за Украины
Великобритания не сможет избежать прямого конфликта с Россией, если украинские силы используют британские ракеты для ударов по территории России, утверждает немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсетях.
Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
Глава Сирии Башар Асад направил соболезнования Верховному лидеру Ирана в связи с трагической гибелью президента Ибрахима Раиси, который погиб в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана.
"Газета.Ру": средняя стоимость долгосрочной аренды квартир увеличилась на 20%
В России средняя цена долгосрочной аренды квартир увеличилась на 20% по сравнению с прошлым годом, достигнув 30 тысяч рублей за май 2024 года.
"Тинькофф": преступники представляются сотрудниками Социального фонда РФ для обмана пожилых
Преступники выдают себя за сотрудников Социального фонда России и предлагают подтвердить заявление о смене банковского счета для пенсий.