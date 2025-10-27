Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
девушка делает приседание
девушка делает приседание
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 3:10

Программа, которая превращает усталость в силу: Slavdog готовит бойцов нового уровня

Новая программа Slavdog: повышение интенсивности и развитие мышечной выносливости

После полугода интенсивной работы над программой первого уровня вы уже ощутили первые плоды труда: увеличилась выносливость, появилась рельефность и сила. Но со временем одни и те же упражнения перестают давать прирост. Наступает момент, когда тело требует большего — именно тогда и стоит переходить на второй уровень от Slavdog. Эта программа рассчитана на тех, кто прошёл 5-6 кругов предыдущего цикла и готов перейти к более тяжёлым, но и более эффективным силовым нагрузкам.

Почему важно завершить первый уровень

Не спешите переходить к следующей ступени, если не чувствуете уверенности в своих силах. Основа всех будущих успехов — количество митохондрий в мышечных клетках. Чем их больше, тем выше производительность мышц и скорость восстановления. Эти "энергостанции" клеток накапливаются только при высокоинтенсивных тренировках с дефицитом кислорода. Именно поэтому важно выстроить прочный фундамент, прежде чем начинать охоту за настоящей силой.

Принципы тренировок второго уровня

Главное отличие нового цикла — акцент на качество и контроль движения. Здесь важно не количество, а техника и темп. Каждое упражнение выполняется по схеме: две секунды на усилие, одна на фиксацию, две — на возврат. Такая методика заставляет мышцы работать предельно глубоко, увеличивая их объем и силу. Почти все упражнения выполняются до отказа, и лишь после ощущения полного исчерпания ресурса можно добавлять пару "добивающих" повторов — даже если приходится делать их с колен. Последнее движение должно стать испытанием для тела и разума.

День 1. Жимовая тренировка "SPARTANS!!! PUSH!!!"

Это базовый день, который прорабатывает грудные мышцы, плечи и трицепсы. Здесь важно не просто сделать упражнения, а контролировать каждое движение, сохраняя форму.

  • 3 сета отжиманий на одной руке с поддержкой. Рабочая рука находится на уровне груди, вторая — на мяче или медболе. Мяч во время опускания естественно откатывается, создавая дополнительное растяжение.

  • 2 сета отжиманий в стойке на руках у стены.

  • 2 сета отжиманий типа хинду.

  • 2 сета алмазных отжиманий.

  • 2 сета классических отжиманий.

  • 2 сета трицепсовых разгибаний.

  • 2 сета отжиманий на брусьях.

Последнее упражнение завершает тренировку мягким растяжением грудных мышц. Важно задерживаться в нижней точке, чувствуя напряжение и вытяжение. Оптимальное время тренировки — не более 80 минут. Уже после первой сессии многие с трудом поднимают руки — но это и есть показатель, что мышцы получили необходимый стресс для роста.

День 2. Отдых

Организм нуждается в полноценном восстановлении. Хорошо помогает прогулка, растяжка или йога — без перегрузки, но с активизацией кровообращения.

День 3. Тренировка ног "Лошадиная сила"

Эта часть программы создана для тех, кто готов испытать настоящую выносливость. В основе — сочетание пистолетов (приседаний на одной ноге) и метода табата. Это короткие, но крайне интенсивные интервалы работы, чередующие 20 секунд нагрузки и 10 секунд отдыха.

  • 30 пистолетов на каждую ногу, в медленном темпе 2-1-2.

  • 4 минуты табаты с обычными приседаниями.

  • 20 пистолетов на каждую ногу.

  • 4 минуты табаты.

  • 10 пистолетов на каждую ногу.

  • 4 минуты табаты.

Вся сессия занимает около часа. После неё мышцы ног буквально "горят". С непривычки может понадобиться транспорт, чтобы добраться домой, — настолько серьёзна нагрузка. Эта тренировка развивает силу, взрывную мощь и устойчивость коленных суставов, а регулярное её выполнение укрепляет сухожилия и улучшает баланс.

День 4. Отдых

После работы ног важно восстановление. Полезны баня, массаж и качественное питание с достаточным количеством белка.

День 5. Спина и бицепсы "Черепаший панцирь"

Эта тренировка направлена на формирование сильной спины, рельефных рук и задней дельты. Упражнения выполняются в медленном контролируемом темпе, как и в первом дне. Особое внимание — технике и дыханию.

  • 3 сета подтягиваний на одной руке с поддержкой (нижний хват, вторая рука держится за полотенце или верёвку, переброшенную через турник).

  • 2 сета подтягиваний "арчеров".

  • 2 сета подтягиваний узким хватом.

  • 2 сета подтягиваний нижним узким хватом.

  • 2 сета классических подтягиваний.

Продолжительность — около часа. Уже на следующий день можно ощутить сильное напряжение в широчайших и задней дельте — это признак глубокого включения мышц. Через несколько месяцев регулярных занятий вы почувствуете мощь и стабильность корпуса, а хват станет заметно сильнее.

Советы шаг за шагом

  1. Разогревайтесь не менее 10 минут: суставная гимнастика, махи, лёгкие отжимания и подтягивания.

  2. Следите за техникой — любые рывки снижают эффективность.

  3. Используйте таймер для табаты, чтобы не сбиваться с ритма.

  4. Не увеличивайте объём слишком быстро: дайте телу привыкнуть.

  5. Контролируйте дыхание — выдох на усилии, вдох при расслаблении.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: пренебрежение отдыхом.

  • Последствие: перетренированность и потеря мотивации.

  • Альтернатива: включите активное восстановление — прогулку или растяжку.

  • Ошибка: выполнение упражнений без разогрева.

  • Последствие: риск травм суставов и связок.

  • Альтернатива: короткая динамическая разминка перед каждым занятием.

  • Ошибка: слишком быстрый темп.

  • Последствие: сниженная эффективность и перегруз мышц.

  • Альтернатива: сохраняйте медленный ритм 2-1-2.

А что если нет турника?

Можно адаптировать программу под домашние условия. Для подтягиваний используйте резиновые петли, двери или горизонтальные поверхности. Отжимания и приседания можно выполнять с собственным весом, а для утяжеления использовать рюкзак с книгами. Главное — сохранять темп и количество повторений.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы расти, нужно работать только с железом.

  • Правда: тренировки с собственным весом развивают мышцы не хуже, если правильно подобрать нагрузку.

  • Миф: отжимания не увеличивают грудные.

  • Правда: при правильной технике и прогрессии объём грудных мышц растёт.

  • Миф: табата подходит только для кардио.

  • Правда: интервальные схемы усиливают рост силы и ускоряют метаболизм.

Интересные факты

  1. Метод табата изначально был создан для олимпийских конькобежцев.

  2. Медленные повторения с контролем движения увеличивают микроповреждения волокон, ускоряя рост мышц.

  3. Slavdog адаптировал свои схемы под уличные тренировки, чтобы доказать: воркаут способен заменить тренажёрный зал.

Исторический контекст

Slavdog — один из первых энтузиастов воркаута в России. Его программы построены на принципах функциональной подготовки, где каждое движение имеет практический смысл. Он объединяет классическую калистенику, элементы бодибилдинга и интервальные методики, создавая сбалансированные схемы для тех, кто хочет развиваться без оборудования.

Вторая программа от Slavdog — это шаг к силе и выносливости, способный изменить представление о тренировках с собственным весом. Главное здесь — дисциплина, терпение и внимание к деталям, ведь только постоянство приводит к настоящему результату.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Barstard из Индонезии включили упражнения на ноги, пресс и плечи в свои программы воркаута сегодня в 4:10
Индонезийская калистеника, от которой сдаются даже профи

Команда Barstard создала систему тренировок, которая заменяет спортзал. Узнайте, как построить силу, выносливость и тело мечты, не выходя из дома.

Читать полностью » Фитнес-тренеры назвали сплит сегодня в 3:25
Классический сплит уходит в прошлое: новая система строит тело быстрее

Эта программа тренировки разделяет тело не по мышцам, а по движениям — и именно в этом её сила. Разберём, как работает сплит "тянем — толкаем" и кому он подойдёт.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Холдер объяснил, почему тяга штанги в наклоне улучшает осанку и уменьшает боль в пояснице вчера в 21:16
Мощная спина и идеальная осанка: секрет этого упражнения, которое легко выполнить в зале и дома

Как одновременно прокачать спину и плечи с помощью одного упражнения? Фитнес-эксперт объяснил, почему тяга штанги в наклоне — ключ к сильной спине и подтянутому телу.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ирина Ротач объяснила, почему наклоны эффективны для сжигания жира на талии вчера в 20:28
От живота не останется и следа: делаем наклоны, которые "съедают" бока

Фитнес-эксперт раскрыла одно упражнение, которое помогает убрать живот и бока без сложных тренировок. Простые наклоны укрепят корпус и ускорят похудение.

Читать полностью » Калистеника Френка Медрано: расписание тренировок на каждый день недели вчера в 19:10
Один день, который делает тело непобедимым: как тренируется человек из стали

Френк Медрано стал символом калистеники и веганского фитнеса. Узнайте, как легендарный спортсмен выстраивает свои тренировки по дням недели.

Читать полностью » Подтягивания на турнике признаны тренерами основным упражнением для новичков воркаута вчера в 18:10
Воркаут как новая философия: почему настоящая сила рождается на турнике

Начните путь к сильному телу с базовых упражнений на турнике и брусьях. Узнайте, как построить фундамент силы без травм и с гарантией прогресса.

Читать полностью » Майкл Огунджоби тренируется 6 дней в неделю, совмещая спорт с работой и семьёй вчера в 17:10
Он работает с 9 до 6 и растит двоих детей, но тренируется чаще, чем профессионалы

Майкл Огунджоби совмещает работу, семью и тренировки, оставаясь в отличной форме. Узнайте, как выглядит его недельная программа на турниках и брусьях.

Читать полностью » Врачи предупредили о риске травм при выполнении медвежьей походки и бега по лестницам вчера в 16:10
Три упражнения, после которых даже молодые чувствуют себя ветеранами травматологии

Некоторые упражнения с собственным весом кажутся безобидными, но на деле наносят вред суставам и позвоночнику. Узнайте, какие из них стоит избегать и чем их заменить.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Эксперты указали, что для допуска кошки в саомлет нужно оформить ветеринарные документы
Питомцы
Кошачий лоток нельзя ставить рядом с миской и спальным местом
Дом
5 эффективных домашних лайфхаков для уборки без бытовой химии
Садоводство
Выращивание репчатого лука требует правильной подготовки севка и рыхлой почвы — агроном Сергей Костров
Садоводство
Мирная лилия зеленеет из-за избытка удобрений или нехватки света
Наука
NOAA: спутник GOES-19 зафиксировал движение межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Авто и мото
Инженер-технолог сообщил, что потеря тяги в авто чаще связана с засорением фильтров
Спорт и фитнес
Учёные РАН заявили о важной роли аргинина в работе сердечно-сосудистой системы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet