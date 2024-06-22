Многие сладкоежки переживают, что вред, наносимый сахаром, превышает радость от лакомства. Так ли это, рассказала диетолог Русакова Дарья, кандидат медицинских наук.

- Если мы говорим о сахаре, то без вреда для здоровья до 50 грамм в сутки. Но так как сладости - нельзя сказать, что это самое вредное, потому что могут быть и других углеводы от крахмалистых овощей, от мучных изделий, даже которые могут не содержать в своем составе сахар, то превышение углеводов выше нормы может приводить к развитию ожирения, сахарного диабета. Поэтому не только в сладостях скрыта опасность, а в общем количестве углеводов, употребленных за сутки.

При этом врач подсказала, как правильно рассчитать количество сахара в день.

- Общее количество углеводов рассчитывается от суточной калорийности, которая рассчитывается индивидуально по формуле. Зависит от роста, веса, пола, возраста. И, соответственно, соотношение белков, жиров и углеводов у здорового человека один к четырем. В таком соотношении это является нормальным. Но у людей с заболеваниями, такими как ожирение, избыточный вес, сахарный диабет второго типа рекомендуется ограничивать количество углеводов в пользу увеличения количества белков.

По словам диетолога, за сахар считаются и фрукты, и овощи, и крупы, которые содержат углеводы.

- Это продукты, которые содержат большое количество калорий за счет углеводной составляющей, даже несмотря на то, что они могут не содержат в своем составе сахар. Потому что сложные углеводы, в конечном итоге, все равно превращаются в простые, то есть в глюкозу. Даже если вы не употребляете добавленный сахар, но употребляете большое количество фруктов, большое количество овощей, большое количество различных злаковых, то, соответственно, вы будете превышать свою норму.

В качестве контроля врач предлагает использовать специальные счетчики, которые есть в интернете.

- Есть коэффициент, то есть сколько организм тратит на физическую нагрузку. У людей физического труда это больше. Соответственно, у людей умственного труда, которые сидят за компьютерами, это меньшее количество энергии - порядка 300-400 килокалорий в день на такие нужды, физическую активность.

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