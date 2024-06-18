Ирина Першина, врач-стоматолог, ведущая программы "Доктор И" (ТВ-центр) поделилась с Ньюсинфо своим мнением о том, какие сладости могут вызвать кариес в первую очередь, а какие достаточно безопасны для эмали.

- Леденцы, наверное, самое опасное. "Чупа-Чупс" - это, наверное, самое опасное. Что разрушает зубы? Когда сладкая среда долго сохраняется в полости рта. Это как раз леденцы. Образуется налет. И под этим налетом скопление микроорганизмов. Микроорганизмы выделяют свои продукты жизнедеятельности и кислоту. И это служит началом кариеса.

Врач также отметила, что кариес хоть и появляется не только от сладкого, но долгоиграющие сладости, такие как ириски - самые опасные.

- Идеальный вариант, когда что-то сладкое съел и почистил зубы. Понятно, что детей так в реальности навряд ли заставить. Но хотя бы, если съел конфеты, после этого кусочек яблока пожевать или морковки. Потому что такие пищевые волокна являются очень хорошим средством самоочистки зубов. И вот это может помочь.

Так же врач заявила, что мнение о сухофруктах, как о замене привычных сладостей, ошибочно.

- Сухофрукты возможно. Хотя они тоже липкие бывают. Но опять же дело в количестве может быть. Фрукты сладкие. Если мы про сушеные финики говорим, они достаточно вязкие. Если это будет оседать на зубах, то это может стать причиной кариеса. Дело тут, скорее, в консистенции продукта, что сладкий продукт прилипает к зубам. Вот это вредный фактор.

Эксперт резюмировала, что безопасных сладостей не бывает.

- Но важно, что для зубов вредно не то, что вы употребляете, а то, что они прилипают к зубам и вот это их разрушает.

Фото: https://commons.wikimedia.org/David Edgar (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)