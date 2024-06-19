Возможный альянс России и Северной Кореи в области военных технологий вызывает беспокойство на Западе, так как это объединение приведет к сочетанию российского качества с корейскими масштабами производства.

Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Сладков отметил, что можно объединить национальные технологии и наладить производство боеприпасов в тоннелях под лесистыми сопками Северной Кореи, при этом придется стремиться не только к корейскому объему, но и к российскому качеству.

По мнению Сладкова, Россия должна передать Северной Корее свой опыт контроля качества боеприпасов, так как корейские снаряды пока далеки от совершенства.

Он также добавил, что наладка всех процессов возможна, поскольку у корейских союзников уже есть необходимые ресурсы, и отметил, что Запад встревожен возможным альянсом.

Фото:kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office(Creative Commons Attribution 4.0 International license)