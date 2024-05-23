Неопознанный объект, недавно увиденный над югом России, идентифицирован как спутник Starlink-2653, принадлежащий компании Илона Маска. Эту информацию подтвердило объединение астрономов AstroAlert.
Изначально предположения связывали наблюдаемый объект со сгоранием космического мусора.
Неопознанный объект начал распадаться над Ставропольем, после чего последовала серия фрагментаций над Элистой. Предполагаемое падение спутника ожидалось 22 мая в 21:52 мск, но произошло на час раньше. После России траектория полёта спутника проходила через Сахару, Средиземное море и далее, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/человек (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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